Retiro de masa para galletas se eleva al máximo nivel de alerta por cacahuetes no declarados

La FDA reclasificó como retiro Clase I el lote de masa para galletas de Gregory’s Foods por contener cacahuetes no declarados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reclasificó el retiro de masa congelada para galletas de la empresa Gregory’s Foods al nivel más alto de riesgo sanitario, tras detectar que algunos paquetes contienen cacahuetes no declarados en el etiquetado, lo que representa un peligro para personas alérgicas en Minnesota, Nebraska, Dakota del Norte y Wisconsin. El incidente involucra productos vendidos en tiendas minoristas con fecha de caducidad del 6 de diciembre de 2026, y la alerta responde al riesgo de reacciones alérgicas severas o potencialmente mortales.

Según el comunicado publicado por la FDA, el retiro fue reclasificado como Clase I, el nivel más severo, al confirmarse que ciertas bolsas de “Bag Full of Cookies” White Chocolate Macadamia Nut, de 2 libras y 8,5 onzas, fueron llenadas por error con masa Monster Cookie Dough, que incluye cacahuetes. La agencia indicó que existe una “probabilidad razonable de que el uso o exposición a este producto cause consecuencias adversas graves para la salud o la muerte”. La información fue difundida por el medio Fox News, que detalló el alcance de la medida y el número de unidades afectadas.

La detección ocurrió luego de que Gregory’s Foods informara el error a mediados de diciembre de 2025, tras identificar la mezcla accidental de masas durante una jornada de producción. El retiro abarca más de 300 cajas, cada una con seis bolsas, y afecta únicamente los lotes distribuidos en los cuatro estados mencionados. La reclasificación del riesgo subraya la importancia de la vigilancia en el etiquetado de alérgenos, una exigencia regulatoria en el mercado estadounidense.

¿Por qué la FDA elevó el nivel de alerta en el retiro de galletas?

La decisión de la FDA se basó en la presencia de cacahuetes no declarados en productos etiquetados como “White Chocolate Macadamia Nut”. El consumo accidental de cacahuetes puede desencadenar reacciones alérgicas graves, incluyendo dificultad respiratoria y shock anafiláctico, en personas sensibles. La agencia federal utiliza la clasificación de retiro Clase I solo cuando el riesgo para la salud pública es inminente.

El comunicado oficial indica que el incidente se limitó a un día específico de producción y no existen reportes de reacciones adversas hasta la fecha. La empresa aseguró que el error ya fue corregido en sus controles internos.

La inclusión accidental de masa Monster Cookie Dough, que contiene cacahuetes, provocó la alerta sanitaria de la FDA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué lotes y presentaciones de Gregory’s Foods están involucrados?

El retiro impacta exclusivamente a las bolsas de 2 libras y 8,5 onzas de “Bag Full of Cookies” White Chocolate Macadamia Nut, con fecha de caducidad 06/12/2026. Según la FDA, los consumidores pueden identificar los productos afectados por el tamaño, tipo de empaque y una ventana transparente en la bolsa que deja ver el contenido. La masa Monster Cookie Dough se distingue por trozos de chocolate y piezas recubiertas de caramelo de colores, a diferencia de la masa de macadamia y chocolate blanco.

La compañía confirmó que la confusión ocurrió en una jornada de producción y se restringió a esos lotes, sin involucrar otros productos o fechas. El retiro no aplica a otras variedades o presentaciones de la marca.

¿Cuáles son los riesgos para personas con alergia a los cacahuetes?

La exposición accidental a cacahuetes constituye una de las principales causas de hospitalización por alergias alimentarias en Estados Unidos. La FDA advierte que incluso cantidades mínimas pueden desencadenar reacciones graves, como dificultad respiratoria, inflamación o shock. Según la agencia, la clasificación de retiro Clase I se reserva únicamente para productos que pueden causar daños inmediatos y severos a la salud de los consumidores alérgicos.

En el comunicado difundido por la FDA, se resalta: “Las personas alérgicas a los cacahuetes pueden experimentar reacciones graves o potencialmente mortales si consumen este producto”.

El consumo del lote implicado supone alto riesgo de reacciones alérgicas graves, incluyendo shock anafiláctico, para personas sensibles a los cacahuetes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones recomienda la FDA a los consumidores?

La FDA solicita a quienes hayan adquirido el producto afectado que no lo consuman y lo devuelvan al lugar de compra, a fin de recibir un reembolso completo. La agencia recomienda revisar cuidadosamente la fecha de caducidad y el lote antes de consumir el producto. Si se identifica coincidencia con los datos del retiro, la masa debe ser descartada o devuelta.

La información sobre el retiro, así como el proceso para notificar reacciones adversas, se encuentra disponible en el sitio web oficial de la FDA.

¿Dónde se distribuyeron los lotes afectados?

Los productos involucrados fueron distribuidos en comercios minoristas de Minnesota, Nebraska, Dakota del Norte y Wisconsin. Tanto la FDA como autoridades estatales colaboran para asegurar la retirada total de los lotes afectados y mantener informados a los consumidores. La empresa confirmó que el lote se limita a estas regiones y no fue enviado a otras jurisdicciones del país.

La recomendación se dirige principalmente a personas con alergia a los cacahuetes que residan o hayan adquirido productos en estos estados, ya que el riesgo sanitario recae en este grupo de población.

La FDA recomienda a los consumidores con alergia a los cacahuetes que revisen el lote, no consuman el producto y lo devuelvan al punto de compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo identificar una reacción alérgica a los cacahuetes?

La FDA define los síntomas iniciales de una reacción alérgica a los cacahuetes, que pueden incluir urticaria, picazón, hinchazón de labios, dificultad para respirar y mareos. Ante cualquiera de estos síntomas tras consumir alguna masa para galletas de Gregory’s Foods, los consumidores deben buscar atención médica inmediata. La agencia mantiene habilitado un canal de reporte para notificar cualquier incidente relacionado con el consumo del producto afectado.

¿Qué cambia tras la reclasificación del retiro?

La reclasificación del retiro a Clase I obliga a las tiendas y distribuidores a retirar de inmediato los lotes afectados de los anaqueles y congeladores. La FDA supervisa la ejecución del retiro para garantizar que los productos no lleguen a los consumidores alérgicos. Esta medida garantiza que el incidente no trascienda más allá de los lotes ya identificados.

La empresa notificó que revisó y reforzó sus controles internos para evitar errores similares en el futuro.

¿Qué pasos siguen las autoridades y la empresa fabricante?

La FDA continúa monitoreando el caso y recopila información sobre posibles efectos adversos relacionados con el consumo del producto. Gregory’s Foods mantiene la comunicación con las autoridades sanitarias y los comercios minoristas, y el sitio web de la agencia federal publica actualizaciones sobre el proceso de retirada.

El impacto inmediato recae en consumidores alérgicos a los cacahuetes, quienes deben extremar precauciones al comprar productos de masa para galletas en los estados mencionados. La vigilancia sobre el retiro se mantendrá activa hasta confirmar que no quedan unidades en circulación.