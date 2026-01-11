El regreso del ave más alta de Norteamérica sorprende en Texas, pero nuevas amenazas preocupan a los conservacionistas

La resiliencia de la grulla trompetera desafía a la conservación moderna ante desafíos ecológicos y humanos en Texas (John Noll/USDA)

El aumento de la población de grulla trompetera en la costa de Texas representa un hito para la conservación de especies en América del Norte, aunque enfrenta una serie de amenazas que preocupan a especialistas y comunidades locales.

De apenas 16 ejemplares silvestres en el siglo pasado, la población superó los 550 individuos, pero factores como el desarrollo inmobiliario, el cambio climático y recientes brotes de gripe aviar generan inquietud sobre la sostenibilidad de esta recuperación, según informó Smithsonian Magazine.

En el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Aransas y zonas aledañas, como la Península de Lamar, subsisten los últimos núcleos naturales de esta especie, la más alta de Norteamérica, que migra cada año entre los humedales canadienses del Wood Buffalo National Park y las marismas tejanas. Durante esa travesía, la grulla trompetera enfrenta tanto obstáculos naturales como la expansión humana.

El repunte de la especie fue posible gracias a décadas de trabajo colectivo. Los programas de cría en cautiverio y la protección de hábitats permitieron que la población Aransas-Wood Buffalo pase del umbral de la extinción a superar los 550 ejemplares silvestres, con más de 270 aves adicionales en iniciativas experimentales o en cautiverio.

Sin embargo, este avance se produce en un entorno cada vez más fragmentado y sometido a presiones, detalló Smithsonian Magazine.

Cada temporada, los polluelos de grulla trompetera representan una esperanza frágil para el futuro de la especie (USFWS)

Presiones humanas y ambientales sobre el hábitat

El aumento de proyectos inmobiliarios y la urbanización de la costa disminuyeron los espacios seguros para la grulla trompetera.

En la Península de Lamar, la parcelación del suelo incrementa el riesgo de colisiones con tendidos eléctricos y perjudica la calidad del hábitat.

La proliferación de viviendas llevó al uso de alimentadores automáticos de maíz para ciervos, lo que concentra grullas y otros animales silvestres en áreas reducidas y eleva el riesgo de accidentes y enfermedades.

El cruce de líneas de alta tensión sobre los humedales se convirtió en una de las mayores amenazas para las aves en vuelo (Freepik)

La transformación de los ecosistemas se debe también a causas distintas del desarrollo urbano. El cambio climático y la intrusión de agua salina, consecuencia del aumento del nivel del mar, amenazan con convertir hasta la mitad de los humedales de agua dulce en marismas abiertas antes de que termine el siglo.

Además, la reducción del caudal de agua dulce, agravada por desvíos destinados a usos agrícola e industrial, altera la salinidad de estuarios como el Guadalupe, esenciales para la alimentación de la especie.

Durante episodios de sequía, el impacto es inmediato. Entre 2008 y 2009, 23 ejemplares murieron por falta de alimento, disminuyendo la población a 247 aves silvestres. La gestión del agua y las disputas legales entre autoridades y grupos ambientalistas fueron determinantes en la supervivencia de la especie.

Los estuarios costeros albergan recursos vitales que determinan la supervivencia diaria de la grulla trompetera (Captura de pantalla/@San Antonio River Authority)

Aunque se alcanzaron acuerdos recientes para proteger el estuario del Guadalupe, la grulla trompetera sigue expuesta a la escasez hídrica y al incremento de la salinidad, advirtió Smithsonian Magazine.

A estos desafíos se añade el reciente brote de gripe aviar. En septiembre de 2025, falleció un ejemplar liberado en Wisconsin y, semanas después, al menos dos grullas silvestres murieron durante la migración desde Canadá.

La concentración de aves por la alimentación artificial facilita la rápida transmisión de enfermedades, tanto dentro de la especie como hacia otras aves silvestres.

La dieta de la especie depende de la abundancia de cangrejos, moluscos y semillas en hábitats preservados (USFWS)

Conservación, cooperación y futuro de la especie

Familias como los Johnson y los Sims ilustran los dilemas de convivir con una especie en peligro. Diane Johnson, propietaria de una amplia parcela en la Península de Lamar, estableció un acuerdo de servidumbre de conservación con el apoyo de organizaciones como The Nature Conservancy, cediendo terrenos estratégicos para la especie al Refugio Nacional de Vida Silvestre de Aransas. “Queríamos preservar esta propiedad para las grullas trompeteras”, relató a Smithsonian Magazine.

Las acciones de los residentes van desde la protección activa hasta la generación involuntaria de riesgos. Los Sims promueven el turismo ambiental, pero advierten que los alimentadores automáticos, si no se gestionan adecuadamente, pueden aumentar la competencia y los accidentes.

Tras la muerte de ejemplares por choques con cables eléctricos, empresas energéticas señalizaron o retiraron tendidos, aunque la densidad de infraestructuras sigue causando preocupación.

La grulla trompetera figura entre las aves más amenazadas de América del Norte, con una recuperación aún vulnerable (USFWS)

Organizaciones conservacionistas y agencias públicas, como el U.S. Fish and Wildlife Service, adquirieron terrenos y promovieron la creación de nuevas reservas.

En diciembre de 2025, la compra de más de 1.340 hectáreas para el Santuario Wolfberry Whooping Crane significó un avance, aunque especialistas como Liz Smith, exempleada de la International Crane Foundation, consideran necesarios entre 20.200 y 40.500 hectáreas adicionales para garantizar la viabilidad de la especie. “Cuando combinas todas estas amenazas, todas tienen origen humano”, señaló Smith a Smithsonian Magazine.

La negativa de algunos propietarios a sumarse a acuerdos de conservación y la presión inmobiliaria complican la ampliación de reservas naturales. Johnson remarcó: “Su futuro depende de las compras de tierras, porque a medida que crezcan necesitarán más espacio”.

Cada terreno destinado a urbanización restringe las opciones para la especie y agudiza la fragmentación del hábitat, aumentando la competencia entre grupos de grullas.

La ampliación de santuarios naturales es clave para asegurar territorios seguros y sostenibles para la población creciente (International Crane Foundation)

Frente a este panorama, especialistas y defensores insisten en la necesidad de ampliar las áreas protegidas y fortalecer la cooperación entre autoridades, ONG y propietarios privados.

De lo contrario, la recuperación de la grulla trompetera podría verse comprometida ante la persistencia de múltiples amenazas.

En los próximos días, comenzará el ciclo migratorio de regreso a Canadá, donde las grullas trompeteras intentarán perpetuar la especie en un escenario incierto, observado de cerca por científicos y simpatizantes de toda la región, como destacó Smithsonian Magazine.