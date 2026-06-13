La insólita condición que Steven Spielberg le puso a Netflix para dirigir una película

Steven Spielberg condicionó una colaboración con Netflix al regreso del servicio de envío de DVDs a domicilio

Steven Spielberg, una de las figuras más influyentes de la industria cinematográfica, sorprendió recientemente al fijar una condición inusual para colaborar con Netflix: exigir el regreso del histórico servicio de envío de DVDs a domicilio. Este requerimiento pone de manifiesto la defensa del realizador por los formatos físicos y el cine tradicional en un contexto dominado por el streaming.

La exigencia de Steven Spielberg a Netflix reavivó el debate sobre el formato físico frente al dominio del streaming (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La noticia cobró relevancia tras las declaraciones recogidas por Complex, medio que detalló la negativa de Steven Spielberg a participar en cualquier proyecto para Netflix si la plataforma no recupera el modelo de distribución de DVDs, abandonado en 2023.

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Para el director, este formato representa una experiencia más cercana al ritual cinematográfico clásico y resalta la importancia de la materialidad en la relación del espectador con la obra.

Según Complex, el cineasta sostiene que la esencia del cine se encuentra en la vivencia colectiva y tangible, algo que el streaming no logra replicar. “El cine es una experiencia que va más allá de la pantalla. Necesita un espacio y un soporte físico”, afirmó Spielberg en declaraciones difundidas por el mismo medio.

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Críticas al streaming y defensa del cine en salas

Spielberg sostuvo que el cine necesita un espacio y un soporte físico para conservar su esencia (Reuters)

La posición de Spielberg frente a las plataformas digitales no es nueva. En 2018, el realizador se manifestó en contra de que las producciones originales de servicios como Netflix compitieran por el premio Óscar, considerando que debían aspirar solo a galardones televisivos.

Para el cineasta, la diferencia entre una película concebida para la pantalla grande y otra destinada al consumo doméstico resulta determinante. Argumenta que la sala de cine ofrece una calidad de proyección y una conexión emocional imposibles de alcanzar en el entorno doméstico. Esta perspectiva lo ha situado como uno de los principales defensores de la experiencia cinematográfica presencial.

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“Disclosure Day”, el próximo estreno

“Disclosure Day”, la nueva película de Steven Spielberg, aborda los fenómenos aéreos no identificados y la vida extraterrestre

En medio de este debate, Spielberg ultima detalles para el estreno de Disclosure Day, producción centrada en los fenómenos aéreos no identificados. El cineasta reveló a ITV News que su interés por el tema resurgió en 2017, cuando autoridades estadounidenses comenzaron a reconocer la existencia de objetos voladores no identificados.

La película, basada en un tratamiento de 50 páginas escrito por el propio director, cuenta con guion de David Koepp. El elenco reúne a Josh O’Connor como informante de ciberseguridad, Emily Blunt interpretando a una meteoróloga, Colin Firth encarnando a un ejecutivo corporativo y Colman Domingo en el papel de un líder de divulgación.

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Impacto social y expectativas por el filme

Spielberg retomó su interés por los objetos voladores no identificados en 2017, tras reconocimientos de autoridades de Estados Unidos (Universal Pictures)

Disclosure Day explora las posibles consecuencias sociales y emocionales de una revelación pública sobre vida extraterrestre. Spielberg plantea, según Complex, que parte de la sociedad podría aceptar la noticia con naturalidad, mientras que otros experimentarían una crisis de identidad frente a la transformación de sus certezas.

El estreno de “Disclosure Day” en Estados Unidos fue anunciado para el 11 de junio de 2026 y suma expectativa sobre el futuro del cine

El estreno en Estados Unidos se llevó a cabo el 11 de junio de este año, y la película se perfila como uno de los principales lanzamientos de 2026. La expectativa está marcada tanto por el enfoque temático como por las discusiones que el propio director ha generado sobre el futuro del cine.

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