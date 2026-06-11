Estados Unidos

Una inusual ola de frío lleva nieve y temperaturas bajo cero a cinco estados de EEUU

Las bajas temperaturas impactan zonas agrícolas y corredores de montaña en Montana, Idaho, Oregón, California y Nevada, donde las autoridades advirtieron sobre posibles daños a cultivos, rutas resbaladizas y riesgos para infraestructura expuesta

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Nevada en California el sábado 24 de Agosto
Una ola de frío atípico activó avisos de clima invernal por nevadas y heladas en Montana, Idaho, Oregón, California y Nevada durante la noche del 10 al 11 de junio de 2026. (AP Photo/Brooke Hess-Homeier)

Una ola de frío atípico provocó aviso de clima invernal, con nevadas y heladas, en cinco estados del oeste de Estados Unidos durante la noche del 10 al 11 de junio de 2026. Las condiciones han impactado a comunidades y zonas agrícolas de Montana, Idaho, Oregón, California y Nevada, donde se registraron temperaturas mínimas de hasta -2 °C (28 °F). Este fenómeno meteorológico, confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), resulta inusual para la época y genera preocupación entre productores y autoridades.

De acuerdo con el NWS, se emitieron avisos y advertencias por condiciones invernales y riesgo de heladas en varios condados de la región, incluyendo el corredor de la Beartooth Highway en Montana, así como valles y zonas rurales en Idaho, Oregón, el norte de California y Nevada. Entre los riesgos señalados, se destacan la posible afectación de cultivos sensibles, daños en plantas de temporada y complicaciones en la circulación por rutas de alta montaña. Las advertencias fueron difundidas por oficinas regionales del NWS, como las de Billings (Montana) y Boise (Idaho), y registradas en los informes oficiales disponibles en sus portales institucionales.

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El contexto climático en el oeste estadounidense suele caracterizarse por temperaturas templadas a cálidas en junio, especialmente en zonas de baja altitud. Sin embargo, según la información recopilada por Newsweek y contrastada con reportes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), la presencia de una masa de aire frío desplazó los valores estacionales y propició la emisión de advertencias poco habituales para esta época del año.

¿Qué áreas se encuentran bajo advertencia oficial?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos para diferentes zonas geográficas, segmentados según el tipo de riesgo:

  • Montana: La región de las Montañas Absaroka y Beartooth, al sur del estado, mantiene un Winter Weather Advisory hasta la mañana del jueves 11 de junio. Según el NWS Billings, se espera acumulación de nieve de hasta 5 cm (2 pulgadas) y ráfagas de viento de hasta 88 km/h (55 mph) en el paso de montaña de Beartooth Highway. La autoridad advirtió sobre posibles condiciones resbaladizas y visibilidad reducida en la ruta.
  • Idaho: Se registran avisos de helada y advertencias de congelamiento en el Magic Valley y la Snake River Plain. Las temperaturas proyectadas oscilan entre -2 °C y 0 °C (28 a 32 °F), lo que puede afectar cultivos y sistemas de riego expuestos, según la oficina del NWS en Boise.
  • Oregón y norte de California: El Klamath Basin y el condado de Modoc permanecen bajo aviso de helada hasta la mañana del jueves. Las mínimas previstas rondan 0,5 °C (33 °F), con posibilidad de registrar valores inferiores en zonas de topografía baja.
  • Nevada: El condado de Elko, en su porción norte y centro-sur, también se encuentra bajo advertencia por heladas, con temperaturas entre 0,5 °C y 3 °C (33 a 37 °F), según la actualización del NWS.
Nevadas en California
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó temperaturas mínimas de hasta -2 °C en el oeste de Estados Unidos y advirtió que el fenómeno resulta inusual para junio. (Anthony Edwards/San Francisco Chronicle via AP)

¿Qué riesgos implica la situación meteorológica?

Entre los principales efectos reportados por el NWS, se encuentran los siguientes:

  • Daño a cultivos sensibles y plantas ornamentales: Las heladas pueden ocasionar la pérdida de cosechas en hortalizas, frutas y plantas de temporada, especialmente cuando las temperaturas descienden por debajo de 0 °C durante varias horas continuas.
  • Riesgo para sistemas de riego y plomería exterior: El congelamiento del agua en tuberías sin protección puede generar roturas y pérdidas económicas para productores y residentes rurales.
  • Dificultades en rutas de alta montaña: El paso de la Beartooth Highway, que supera los 3.000 metros de altitud, aparece como uno de los puntos críticos por presencia de nieve, viento y visibilidad limitada. El NWS Billings pidió precaución a quienes circulan por la zona: “Planifique condiciones resbaladizas en las carreteras. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución”, señala el comunicado oficial.

¿Por qué es inusual este fenómeno en junio?

Según el análisis del NWS, junio suele presentar temperaturas mínimas superiores a los 5 °C (41 °F) en gran parte del interior oeste de EE.UU., favoreciendo el desarrollo de cultivos y la actividad turística en zonas de montaña. La aparición de heladas y nevadas fuera de temporada responde a la entrada de una masa de aire frío que desplazó los patrones climáticos normales. El portal oficial de la NOAA confirmó que, aunque la presencia de nieve en elevaciones superiores a 3.000 metros no es excepcional en el inicio del verano, la extensión de avisos de helada en varios estados resulta poco frecuente.

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Newsweek reportó que la situación llevó a la activación simultánea de alertas en al menos cinco estados, un hecho inusual para el periodo. La agencia meteorológica advirtió que las condiciones extremas podrían persistir hasta la mañana del jueves, cuando se espera un ascenso gradual de las temperaturas tras la salida del sol.

La masa de aire frío desplazó los valores estacionales en el oeste de Estados Unidos y llevó a la activación simultánea de alertas en cinco estados, según el NWS y la NOAA. (AP foto/Seth Wenig, File)
La masa de aire frío desplazó los valores estacionales en el oeste de Estados Unidos y llevó a la activación simultánea de alertas en cinco estados, según el NWS y la NOAA. (AP foto/Seth Wenig, File)

¿Qué medidas recomiendan las autoridades?

El Servicio Meteorológico Nacional y sus oficinas regionales recomendaron acciones preventivas inmediatas para residentes y productores afectados:

  • Cubrir o ingresar plantas sensibles durante la noche para evitar daños por heladas.
  • Asegurar sistemas de irrigación y tuberías expuestas, utilizando aislamiento o drenaje preventivo.
  • Posponer viajes no esenciales por rutas de montaña, especialmente el tramo de la Beartooth Highway, hasta que mejoren las condiciones de visibilidad y adherencia.

Las autoridades meteorológicas recordaron que los avisos y alertas oficiales pueden consultarse en tiempo real a través de los portales institucionales del NWS y la NOAA. Los informes se actualizan constantemente para reflejar la evolución del fenómeno.

¿Cómo impacta este evento a los habitantes y la economía local?

El impacto principal recae sobre las comunidades agrícolas de los cinco estados, que enfrentan potenciales pérdidas de producción en cultivos sensibles y mayores costos por protección de infraestructura. Los operadores turísticos y comercios vinculados a la circulación por rutas de alta montaña también experimentan alteraciones, debido a las condiciones inusuales para la época. De acuerdo con el NWS Billings, la presencia de nieve y heladas en junio puede afectar la logística de transporte y el flujo de visitantes en áreas recreativas.

La extensión de los avisos y la coordinación entre oficinas regionales refleja la magnitud del fenómeno y la importancia de monitorear su desarrollo. La expectativa de las autoridades es que, con el avance de las horas, las temperaturas retornen a valores propios de la estación, permitiendo la normalización de las actividades productivas y de transporte.

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