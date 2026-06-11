Estados Unidos cancela más de 600 visas por fraude vinculado al turismo de nacimiento

Estados Unidos revocó más de 600 visas por redes internacionales de turismo de nacimiento vinculadas al uso fraudulento del sistema migratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Estados Unidos anunció la revocación de más de 600 visas tras descubrir redes internacionales de turismo de nacimiento, una modalidad que permite a extranjeros obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos nacidos en el país. Esta medida, comunicada el 10 de junio de 2026, afecta principalmente a ciudadanos de África Occidental, el norte de África y Europa, según informaron el Departamento de Estado y medios como NBC Miami y Newsweek. La acción surge luego de investigaciones consulares y cooperación con autoridades locales.

Según el Departamento de Estado, las redes detectadas empleaban documentos apócrifos y gestores para facilitar el ingreso de mujeres embarazadas con el objetivo de que sus hijos accedieran a la ciudadanía por nacimiento. Las autoridades estadounidenses también identificaron empresas que ofrecían asesoría, alojamiento y coordinación de planes de parto para sortear los controles migratorios. El operativo se enmarca en una política migratoria que sanciona el uso fraudulento de visas de visitante, una práctica regulada desde 2020.

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El turismo de nacimiento ha recibido atención creciente en la agenda migratoria de Estados Unidos, en un contexto de endurecimiento de los controles consulares. Las regulaciones vigentes establecen que utilizar una visa B-1/B-2 con el fin principal de dar a luz en territorio estadounidense constituye causa de revocación y puede derivar en sanciones permanentes. El Departamento de Estado subrayó que la ciudadanía estadounidense por nacimiento no puede obtenerse mediante el uso indebido del sistema de visas.

¿Qué es el turismo de nacimiento y cómo afecta a la ciudadanía estadounidense?

El turismo de nacimiento es el ingreso deliberado de personas extranjeras a Estados Unidos con visas de visitante, como las B-1/B-2, con la finalidad principal de que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y adquieran la nacionalidad por jus soli. De acuerdo con el Departamento de Estado, esta práctica representa una vulneración de la integridad del sistema migratorio y ha sido considerada objeto de fraude. Las autoridades estadounidenses informaron a través de su cuenta oficial de X (@StateDept) que la emisión de visas para ingresar a Estados Unidos está sujeta a los requisitos y procedimientos establecidos por la legislación migratoria. El Departamento de Estado señaló que la revisión y posible revocación de estos permisos forma parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de la normativa y prevenir usos no autorizados del sistema.

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El impacto de esta modalidad es significativo, ya que los hijos nacidos en suelo estadounidense obtienen automáticamente la ciudadanía, lo que puede tener repercusiones en materia de residencia, acceso a servicios y derechos consulares. Según datos citados por Newsweek, más de 600 casos fueron identificados en los últimos dos años, lo que llevó a una ofensiva sin precedentes contra las redes organizadas de turismo de nacimiento.

El Departamento de Estado detectó que el turismo de nacimiento buscaba obtener la ciudadanía estadounidense para hijos nacidos en territorio del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las principales redes de turismo de nacimiento detectadas por Estados Unidos?

Las investigaciones revelaron la existencia de esquemas complejos en varias regiones del mundo. En África Occidental, una embajada estadounidense detectó una red integrada por más de 100 extranjeros que utilizaban documentos falsificados y la asistencia de intermediarios para ingresar a Estados Unidos. El Departamento de Estado informó que, tras el descubrimiento, se revocaron las visas y se inició la colaboración con gobiernos locales para frenar operaciones similares.

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En el caso de Europa, una embajada estadounidense identificó más de 400 casos sospechosos de turismo de nacimiento desde 2024. De acuerdo con el Departamento de Estado, al menos seis empresas estuvieron involucradas en la capacitación de solicitantes, la organización de alojamiento y la gestión de planes de parto en Estados Unidos. Las autoridades revocaron visas y prohibieron el ingreso permanente de varios implicados, según informaron NBC Miami y Newsweek.

En el norte de África, otra embajada estadounidense revocó más de 100 visas a personas identificadas como participantes en este tipo de prácticas. El Departamento de Estado explicó que los funcionarios consulares, en coordinación con agencias de seguridad, emplearon análisis de datos para detectar patrones irregulares y desmantelar las redes.

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¿Qué dice la ley de inmigración de Estados Unidos sobre el turismo de nacimiento?

La ley de inmigración de Estados Unidos establece que las visas de visitante, como las B-1/B-2, no pueden ser utilizadas cuando el propósito principal del viaje es dar a luz en territorio estadounidense para obtener la ciudadanía para el hijo. Según la regulación implementada en 2020, los funcionarios consulares tienen la potestad de negar o revocar visas si identifican fraude, información falsa o uso indebido del proceso.

El Departamento de Estado señaló en su comunicado oficial: “No se permite a ningún extranjero obtener una visa de visitante con el propósito principal de adquirir la ciudadanía estadounidense para un hijo mediante el parto en EE.UU.”. Las autoridades enfatizaron que la revocación de visas forma parte de una política de protección a la ciudadanía estadounidense y de refuerzo de los controles migratorios.

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Las investigaciones consulares identificaron documentos apócrifos, intermediarios y empresas que facilitaban el ingreso de mujeres embarazadas con visas de visitante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo operan las empresas que promueven el turismo de nacimiento?

Las empresas y redes detectadas por las autoridades estadounidenses ofrecían servicios integrales a los solicitantes. Según el Departamento de Estado y Newsweek, estos servicios incluían:

Asesoría personalizada sobre cómo responder en entrevistas consulares.

Provisión de documentos y apoyo en la obtención de visas.

Organización de alojamiento temporal en Estados Unidos.

Coordinación de planes médicos y hospitalarios para el parto.

Asistencia legal en caso de consultas o inconvenientes migratorios.

El Departamento de Estado informó que algunas de estas empresas operaban en diversos países y utilizaban plataformas digitales para captar clientes, lo que dificultó la detección de los casos hasta que se identificaron patrones comunes en las solicitudes de visa.

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¿Qué acciones tomó el Departamento de Estado de Estados Unidos ante estos casos?

De acuerdo con las publicaciones oficiales en X y la cobertura de NBC Miami, el Departamento de Estado actuó en tres líneas principales:

Revocación inmediata de las visas identificadas como parte de esquemas de turismo de nacimiento. Prohibición de ingreso permanente a Estados Unidos para individuos considerados organizadores o facilitadores de estas prácticas. Coordinación con gobiernos y agencias de seguridad locales para identificar operaciones similares y fortalecer los controles consulares.

El Departamento de Estado aclaró que las acciones forman parte de una estrategia global y que la cooperación internacional será fundamental para evitar el uso fraudulento del sistema migratorio estadounidense.

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El endurecimiento de los controles consulares obliga a los solicitantes de visas a demostrar la legitimidad del viaje y expone a sanciones permanentes por fraude migratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene esta medida en los solicitantes de visas y viajeros?

La revocación de más de 600 visas y el endurecimiento de los controles afectan directamente a las personas que buscan ingresar a Estados Unidos por motivos de turismo, negocios o visitas familiares. Los solicitantes deberán demostrar la legitimidad de su viaje y responder a preguntas específicas sobre sus intenciones y planes de estadía. Cualquier indicio de que el objetivo principal es dar a luz en territorio estadounidense puede ser motivo de rechazo o sanción.

El Departamento de Estado advirtió que las medidas se mantendrán y que el análisis de datos y la cooperación con agencias internacionales seguirán siendo herramientas clave para combatir el fraude migratorio. Los viajeros deben considerar que la obtención de una visa no garantiza la entrada al país si las autoridades detectan inconsistencias o sospechas fundadas.

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¿Qué pueden esperar a futuro los países involucrados y la comunidad internacional?

El caso de las redes internacionales de turismo de nacimiento marca un precedente en la política migratoria de Estados Unidos y puede influir en la relación con los países involucrados. Según Newsweek, la cooperación entre embajadas, agencias de seguridad y gobiernos locales será determinante para detectar y desmantelar nuevas redes.

El Departamento de Estado anunció que continuará con la supervisión de las solicitudes de visa y que aplicará sanciones en todos los casos en que se compruebe el uso indebido del sistema. Las investigaciones seguirán activas y se prevé que otras regiones puedan ser objeto de análisis en los próximos meses.

El impacto de estas acciones se refleja en un aumento de los controles y en una advertencia clara para quienes consideren utilizar el turismo de nacimiento como vía para obtener la ciudadanía estadounidense. Las autoridades insisten en que el sistema migratorio debe utilizarse con fines legítimos y dentro de los parámetros legales.