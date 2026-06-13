David Beckham recibe su estrella en Hollywood, pero la ausencia de Brooklyn vuelve a exponer la fractura familiar

El hijo mayor de David y Victoria Beckham no asistió a la ceremonia tras meses de tensiones públicas con su familia. (REUTERS/REUTERS)

El 12 de junio de 2026, Hollywood Boulevard fue escenario de un momento histórico para David Beckham. El exfutbolista inglés, que construyó una carrera llena de títulos y se convirtió en una de las figuras deportivas más reconocidas del mundo, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La ceremonia reunió a celebridades, seguidores y a su familia más cercana. Sin embargo, hubo una ausencia imposible de ignorar: la de Brooklyn Beckham, el hijo mayor del astro deportivo.

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El acto se celebró en West Hollywood con un invitado especial que pocos habrían imaginado en un homenaje a un futbolista: Tom Cruise. La estrella de Hollywood tomó la palabra para elogiar la trayectoria de Beckham y destacó que fue el primer jugador inglés en ganar títulos de liga en cuatro países distintos: Inglaterra, España, Estados Unidos y Francia.

Para Beckham, la presencia de Cruise tuvo un significado especial. “Estaba obsesionado con los héroes de acción, así que estar aquí frente a mi amigo Tom Cruise —la mayor estrella de cine de nuestro tiempo— es francamente alucinante”, dijo el exfutbolista, según The Independent.

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Tom Cruise se sumó al homenaje y destacó la trayectoria del exfutbolista, a quien considera un amigo cercano (REUTERS/Mario Anzuoni)

Luego recordó un detalle de su historia con Victoria Beckham: “El hecho de que la primera cita en el cine de Victoria y mía fuera Jerry Maguire hace de este momento algo realmente extraordinario”, expresó en referencia a la película de 1996 protagonizada por Cruise.

Beckham, de 51 años, asistió a la ceremonia con un traje azul marino. A su lado estuvo Victoria Beckham, exintegrante de las Spice Girls y diseñadora de moda, quien lució un vestido lila de manga larga. Los acompañaron Romeo, de 23 años, con un traje oscuro y mocasines; Cruz, de 21, con camisa blanca, pantalón negro y gafas de sol; y Harper, de 14, con un vestido rosa pastel, cárdigan a juego y zapatos turquesa.

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En su discurso, David Beckham reflexionó sobre sus orígenes humildes y el camino que lo llevó hasta Hollywood. “He vivido momentos increíbles en mi carrera, pero estar aquí en Los Ángeles recibiendo una estrella en el mundialmente famoso Paseo de la Fama es verdaderamente increíble”, expresó.

La estrella de David Beckham celebró su legado en el deporte y el entretenimiento (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Siempre fui un soñador, pero nunca pude haber imaginado que un honor como este llegaría a un jugador de fútbol inglés de clase trabajadora como yo. Crecí en el East End de Londres, muy lejos de Hollywood”, añadió.

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El exfutbolista también dedicó el reconocimiento a sus seres queridos. “Victoria, mi increíble esposa de casi 30 años, sin quien nada de esto sería posible ni tan disfrutable, y mis hermosos hijos, que son la razón por la que me levanto cada mañana”, afirmó.

Con voz conmovida agregó: “Espero que algún día traigan a mis nietos aquí y les cuenten sobre un chico que soñó en grande. Hacerlos sentir orgullosos es mi mayor logro”.

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Victoria también tomó el micrófono y recordó con humor que, en un primer momento, pensó que la estrella era un reconocimiento por su participación en la película Spice World de 1997. Después elogió a su esposo: “David, estoy muy orgullosa de todo lo que has conseguido hasta ahora, pero aún más orgullosa del esposo, padre y persona que siempre has sido”.

La familia Beckham se reunió en Hollywood para homenajear a David, aunque el hijo mayor del matrimonio no formó parte de la celebración (REUTERS/Mario Anzuoni)

Brooklyn Beckham, el gran ausente

Mientras la familia celebraba en Hollywood, Brooklyn Peltz Beckham, de 27 años, se encontraba lejos de Los Ángeles. Días antes, el 8 de junio, participó en un evento del Festival de Tribeca en Nueva York. Su ausencia en la ceremonia se produjo en medio del distanciamiento familiar que mantiene con sus padres y que lo ha llevado a faltar a otros acontecimientos familiares importantes.

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La ruptura se hizo pública en enero de 2026, cuando Brooklyn Beckham publicó una serie de mensajes en sus historias de Instagram con duras acusaciones contra David y Victoria Beckham.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que me deja sin otra opción que hablar por mí mismo”, escribió.

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“No quiero reconciliarme con mi familia. No estoy siendo controlado; me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, agregó.

Brooklyn Beckham permaneció lejos del homenaje a su padre mientras continúa el distanciamiento entre ambas partes (REUTERS/Aude Guerrucci)

Brooklyn, fundador de Cloud23, afirmó que sus padres habían intentado perjudicar su relación con su esposa, Nicola Peltz Beckham, y aseguró que los problemas familiares se remontaban incluso al periodo previo a su boda en 2022. También los acusó de haber impulsado versiones sobre su familia en los medios de comunicación.

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Desde entonces, Victoria y David han evitado responder directamente a las acusaciones de su primogénito. En una entrevista con The Wall Street Journal publicada en abril, la exintegrante de las Spice Girls afirmó que ella y su esposo aman profundamente a sus hijos y que siempre han intentado ser los mejores padres posibles.

David mantuvo la misma postura durante una entrevista previa a la ceremonia con Variety. Cuando le preguntaron sobre la cobertura mediática del conflicto familiar, el exfutbolista interrumpió la conversación: “Para ser sincero, lamento detenerte ahí, pero es un asunto privado”.

Pese al distanciamiento con Brooklyn, David Beckham también aseguró en esa entrevista que sus “cuatro increíbles hijos” son su prioridad y que “la familia siempre es lo primero”.