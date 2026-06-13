Entretenimiento

“No es algo que yo elija, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo”, afirma David Harbour sobre el estrés mediático

Desde su sensibilidad única, el actor transforma experiencias difíciles en inspiración artística y nuevas posibilidades en su carrera

Guardar
Google icon
David Harbour afirmó que el estrés mediático no es una elección y advirtió sobre su impacto en la salud mental y las relaciones personales (Daniel Cole/Reuters)
David Harbour afirmó que el estrés mediático no es una elección y advirtió sobre su impacto en la salud mental y las relaciones personales (Daniel Cole/Reuters)

David Harbour, conocido mundialmente por su papel en Stranger Things, ha hablado abiertamente sobre las consecuencias del estrés mediático en su vida. En declaraciones a Variety, el actor afirmó que atravesar crisis emocionales intensas nunca es una elección y que la presión puede convertirse en un factor devastador para la salud mental y las relaciones personales: “No es algo que yo elija, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo”.

Harbour ha reconocido que el estrés extremo ha dejado huellas en su comportamiento y en la manera en la que se percibe públicamente. Estas dificultades se intensificaron tras la publicación de West End Girl, el álbum de Lily Allen, que expuso aspectos íntimos de la ruptura entre ambos. La sobreexposición mediática derivada de ese lanzamiento agravó el malestar emocional del actor y lo forzó a replantear su relación con los medios y con su propia privacidad.

PUBLICIDAD

La exposición mediática se intensificó tras el lanzamiento de “West End Girl”, el álbum de Lily Allen que expuso detalles de la ruptura con David Harbour (REUTERS/Mario Anzuoni)
La exposición mediática se intensificó tras el lanzamiento de “West End Girl”, el álbum de Lily Allen que expuso detalles de la ruptura con David Harbour (REUTERS/Mario Anzuoni)

El punto más crítico de su crisis personal coincidió con los meses posteriores al lanzamiento del álbum. Harbour describió ese momento como la llegada de una “granada”, multiplicando tanto el dolor privado como el escrutinio público.

Aunque reconoce el derecho de los artistas a convertir sus vivencias en arte, insiste en la necesidad de preservar ciertos límites respecto a la privacidad. “Valoro mi privacidad y la de las personas con las que convivo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Rumores, juicios y límites personales

La publicación de West End Girl generó rumores y especulaciones sobre la vida privada de Harbour, así como juicios en redes sociales y medios. Las letras del álbum aludían a traiciones y tensiones emocionales, lo que impulsó interpretaciones diversas sobre la ruptura.

Ante ese escenario, Harbour evitó responder a acusaciones específicas y defendió la complejidad de las historias personales. Su postura es clara: resguardar la intimidad frente a la opinión pública y no alimentar polémicas.

Los rumores y juicios en redes sociales sobre la vida privada de David Harbour crecieron tras las alusiones a traiciones y tensiones emocionales en el álbum (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)
Los rumores y juicios en redes sociales sobre la vida privada de David Harbour crecieron tras las alusiones a traiciones y tensiones emocionales en el álbum (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

Además, Harbour tuvo que afrontar la circulación de informaciones falsas durante ese periodo. Un ejemplo fue un artículo que sugería una queja por acoso de Millie Bobby Brown, su compañera en Stranger Things.

La actriz desmintió esos rumores y expresó estima hacia Harbour en declaraciones recogidas por Variety. Para el actor, este tipo de noticias solo acentuó la tensión y el sentimiento de vulnerabilidad, en un momento marcado por la presión mediática y el dolor personal.

Nuevos proyectos tras el final de “Stranger Things”

El cierre de Stranger Things supuso un punto de inflexión en el recorrido profesional de Harbour. Tras cinco temporadas como uno de los protagonistas, eligió embarcarse en nuevos proyectos que le permitieron explorar registros emocionales más complejos.

Uno de los más destacados es DTF St. Louis, trabajo que le valió su primera nominación al Emmy y le ofreció la oportunidad de interpretar a Floyd Smernitch, un personaje definido por la ternura y la vulnerabilidad.

El final de “Stranger Things” marcó un giro en la carrera de David Harbour, que apostó por nuevos proyectos como “DTF St. Louis” (REUTERS/Aude Guerrucci)
El final de “Stranger Things” marcó un giro en la carrera de David Harbour, que apostó por nuevos proyectos como “DTF St. Louis” (REUTERS/Aude Guerrucci)

El actor ha relatado que el éxito conlleva una pérdida progresiva de privacidad y un desgaste difícil de sobrellevar. “El éxito me ha convertido en un objeto de alegría o de frustración”, admitió.

Pese a los desafíos, Harbour logró reactivar su impulso creativo y sumar colaboraciones relevantes, como la película Evil Genius junto a Patricia Arquette y su participación en Avengers: Doomsday, dentro del universo Marvel.

Creatividad y vulnerabilidad como motores artísticos

Durante la entrevista con Variety, Harbour subrayó que su sensibilidad y sus recursos artísticos están profundamente ligados a su fragilidad emocional. Considera que esa percepción particular del mundo le permite crear personajes auténticos y conectar con el público, aunque también lo exponga a crisis en momentos de presión.

“DTF St. Louis” le dio a David Harbour su primera nominación al Emmy y le permitió explorar un personaje atravesado por la vulnerabilidad (REUTERS/Daniel Cole)
“DTF St. Louis” le dio a David Harbour su primera nominación al Emmy y le permitió explorar un personaje atravesado por la vulnerabilidad (REUTERS/Daniel Cole)

El actor explicó que su objetivo profesional se centra en acompañar al público a través de sus interpretaciones: “Siempre trato de que la gente no se sienta sola”.

Además, defiende la honestidad emocional por encima de las apariencias y sostiene que la autenticidad, incluso cuando implica mostrarse vulnerable, es fuente de creatividad y de sentido en su trabajo.

El equilibrio entre exposición y bienestar personal

Harbour se ha propuesto encontrar un equilibrio entre sus inquietudes personales y los desafíos de su carrera. Aceptar sus dificultades se ha convertido en un eje central para transformar sus experiencias en actuaciones genuinas, a pesar de la exposición que implica la fama.

David Harbour aseguró que su fragilidad emocional alimenta su creatividad y busca equilibrar la fama, el bienestar personal y su trabajo como actor (REUTERS/Mario Anzuoni)
David Harbour aseguró que su fragilidad emocional alimenta su creatividad y busca equilibrar la fama, el bienestar personal y su trabajo como actor (REUTERS/Mario Anzuoni)

A cierta distancia de uno de los periodos más duros de su vida pública, Harbour identifica en su hipersensibilidad no solo la raíz de su talento artístico, sino también el origen de desafíos inesperados frente al estrés.

Temas Relacionados

David HarbourStranger ThingsSalud MentalPresión MediáticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bill Skarsgård reveló qué lo atrajo de La Muerte de Robin Hood: “Es como un cuento de hadas muy oscuro”

El actor sueco adelantó en Good Morning America que la nueva película dirigida por Michael Sutcliffe apuesta por un tono más sombrío, con un forajido distinto al de siempre y un arco dramático liderado por Hugh Jackman

Bill Skarsgård reveló qué lo atrajo de La Muerte de Robin Hood: “Es como un cuento de hadas muy oscuro”

Desde Tom Cruise hasta Paris Hilton: los famosos que se unieron a la fiesta del Mundial 2026 en EE.UU.

La ceremonia inaugural y el triunfo estadounidense por 4-1 reunieron a una larga lista de celebridades en el SoFi Stadium de Los Ángeles

Desde Tom Cruise hasta Paris Hilton: los famosos que se unieron a la fiesta del Mundial 2026 en EE.UU.

Billy Ray Cyrus habló sobre la enfermedad que puso en jaque su vida: “Tuve un milagro”

El cantante repasó en una entrevista para People los momentos más definitorios de su trayectoria, desde sus raíces en Tennessee hasta la superación de una crisis de salud y sus nuevos proyectos musicales junto a sus hijos

Billy Ray Cyrus habló sobre la enfermedad que puso en jaque su vida: “Tuve un milagro”

Quién fue el gran secreto del elenco de “Cruzada” y eligió actuar sin créditos

La identidad del actor detrás del monarca enmascarado se mantuvo oculta incluso para parte del equipo de filmación y solo trascendió tiempo después, cuando medios especializados confirmaron su participación en el filme

Quién fue el gran secreto del elenco de “Cruzada” y eligió actuar sin créditos

‘La casa Guinness’ tendrá temporada 2: Netflix continuará el drama histórico del creador de ‘Peaky Blinders’

La ficción inspirada en la célebre dinastía irlandesa regresará después de meses de especulaciones sobre su futuro

‘La casa Guinness’ tendrá temporada 2: Netflix continuará el drama histórico del creador de ‘Peaky Blinders’

DEPORTES

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Paulo Dybala llegó a Argentina y soltó una frase que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors

Las leyendas del fútbol que no conquistaron la Copa del Mundo

La sorpresa de Verstappen por el apoyo a Colapinto en el GP de Barcelona: “¿Estamos en España o Argentina?”

TELESHOW

Maxi López reveló el momento más difícil del nacimiento de su hijo Lando: “Dani no podía dar a luz”

Maxi López reveló el momento más difícil del nacimiento de su hijo Lando: “Dani no podía dar a luz”

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

Kristian Ramírez: “Aparte de cantar en Los del Fuego, trabajo de encargado”

Leticia Bredice vuelve al teatro y cuenta su historia: “En el colegio nunca me llamaron para actuar”

Natalia Oreiro, íntima: “He tenido la suerte de interpretar mujeres que tenían algo para decir”

INFOBAE AMÉRICA

Jorge Luis Borges, patrimonio de la literatura universal

Jorge Luis Borges, patrimonio de la literatura universal

Estas son las partes más sucias de un crucero y donde existe mayor riesgo de contraer enfermedades

EEUU advirtió que la muerte del jefe del Tren de Aragua es “un mensaje” para América Latina: “No hay refugio para narcoterroristas”

Retiran del mercado miles de cajas de pizza congelada en 21 estados por posible contaminación con fragmentos de metal

El impuesto de circulación vence el 31 de julio en Guatemala y la recaudación va en 38.4%