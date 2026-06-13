Estados Unidos

Donald Trump felicitó a la selección de Estados Unidos por su “gran victoria” frente a Paraguay

El presidente norteamericano publicó un mensaje para respaldar al conjunto nacional tras su histórico triunfo del viernes por la noche en su primer partido de esta Copa del Mundo

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Trump felicitó a la selección de EEUU por su triunfo ante Paraguay (REUTERS/Nathan Howard)
Trump felicitó a la selección de EEUU por su triunfo ante Paraguay (REUTERS/Nathan Howard)

Donald Trump felicitó públicamente este sábado a la selección de Estados Unidos tras su “gran victoria” 4-1 sobre Paraguay en el debut del Mundial de fútbol, en Los Ángeles. El mandatario, que siguió el partido desde la Casa Blanca, destacó la actuación bajo el mando de Mauricio Pochettino y alentó las expectativas en torno al desempeño nacional.

El mandatario expresó su apoyo a la selección estadounidense mediante un mensaje en la red Truth Social, en el que celebró el triunfo y animó al equipo a seguir adelante en el torneo.

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“Enhorabuena a la selección de EEUU por su gran victoria por 4-1 ante una muy buena selección de Paraguay. ¡A seguir así!“, escribió el líder republicano.

La felicitación del presidente ocurrió pocas horas después del partido y fue acompañada por una comunicación telefónica previa con el plantel, lo que resalta el respaldo institucional y el ánimo que rodea al fútbol nacional en este regreso como anfitrión mundialista tras 32 años.

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EEUU venció 4 a 1 a Paraguay (EFE/EPA/CHRIS TORRES)
EEUU venció 4 a 1 a Paraguay (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Estados Unidos abrió su participación como país anfitrión con una de sus mejores actuaciones históricas. El secretario de Estado Marco Rubio asistió al partido en representación del Gobierno, acompañado por el presidente de Paraguay Santiago Peña y el presidente de la FIFA Gianni Infantino. El ambiente en el estadio de Los Ángeles fue de entusiasmo, con la afición llena de optimismo tras la contundente victoria.

El conjunto estadounidense se impuso con autoridad en el primer tiempo. Folarin Balogun brilló al marcar dos goles, logrando la primera actuación de este tipo para un jugador del país en una Copa del Mundo desde 1930. El delantero, originario de Nueva York y criado en Londres, encabezó el ataque junto a Christian Pulisic, quien contribuyó con una asistencia y un destacado desempeño creativo antes de ser sustituido como medida de precaución debido a una molestia muscular.

Pulisic, al concluir la primera parte, compartió su satisfacción: “Esto significa todo para nosotros”. La cuenta se completó con un gol de Gio Reyna en el tiempo añadido y un autogol inicial de Damián Bobadilla provocado por la presión norteamericana. Por Paraguay descontó Maurício Magalhaes, aunque la reacción sudamericana fue insuficiente para revertir el marcador. La asistencia al estadio superó las 70.000 personas, reflejando la elevada expectativa local.

En la edición anterior del Mundial, Estados Unidos sumó solo tres goles en cuatro partidos. El presente resultado bajo la dirección de Pochettino representa el mayor número de tantos que la selección estadounidense ha marcado en un solo partido de Copa del Mundo.

El entrenador argentino se mostró orgulloso tras la victoria: “No sé qué ocurrió en el pasado. Pienso que necesitamos hablar del hoy, porque fue un gran partido. Fue increíble que nuestros hinchas miraran este tipo de juego. Hoy estoy orgulloso”.

Pulisic se manifestó positivo sobre su estado físico y optimista respecto al futuro inmediato: “Me mantengo optimista. No creo que sea nada”, señaló tras ser relevado. En el campamento paraguayo, el técnico Gustavo Alfaro admitió la superioridad rival: “Nos superaron en el plano táctico, nos superaron en el plano técnico y en el plano físico también. Ahora tenemos que ajustar”, declaró.

Alfaro lamentó el autogol inicial y subrayó que el equipo estaba bien posicionado en ese momento. Paraguay, que había conseguido la clasificación al Mundial con una campaña invicta bajo Alfaro, enfrentó dificultades ante la presión estadounidense y las imprecisiones defensivas.

El presidente conversó via telefono con el entrenador, a horas del debut de la selección en la Copa del Mundo

El respaldo de Trump incluyó una llamada telefónica motivacional a los futbolistas y al cuerpo técnico horas antes del debut. Durante la conversación, organizada por Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, el presidente elogió a Pochettino como “un tipo fantástico, un entrenador fantástico” y reiteró su confianza en el potencial del equipo.

Pochettino agradeció el gesto y prometió dedicación y esfuerzo en representación del país. La presencia de altos funcionarios y la organización de futuras ediciones del Mundial refuerzan la relevancia político-deportiva de este momento para Estados Unidos.

La combinación de entusiasmo nacional y apoyo institucional posiciona a la selección estadounidense como candidata a superar sus registros históricos y avanzar a instancias superiores en el torneo. El equipo dirigido por Pochettino se propone desafiar sus propios límites, alentado por la confianza depositada desde la presidencia y la afición.

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