De soldador inmigrante a millonario: la historia del mexicano que triunfó con el debut de SpaceX en Wall Street

Juan Hernandez se volvió millonario con el debut de SpaceX en la bolsa tras conservar unas 6.500 acciones desde que ingresó a la empresa en 2015

Juan Hernandez llegó a SpaceX en 2015 como soldador contratado, con un sueldo de USD 28 por hora y sin saber nada de la empresa. Once años después, el día en que la empresa debutó en la bolsa, sus aproximadamente 6.500 acciones cerraron a USD 160,95 cada una y su patrimonio superó el millón de dólares. Un inmigrante mexicano que aceptó el trabajo por recomendación de un amigo terminó convertido en millonario.

La salida a bolsa de SpaceX recaudó USD 75.000 millones y colocó sus acciones en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX, con una valoración total de la empresa de USD 1,75 billones. La demanda de los inversores superó tres veces la oferta disponible.

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Elon Musk se convirtió en el primer trillonario de la historia tras el IPO de SpaceX, donde mantiene el 43% de la empresa (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El debut también convirtió al fundador Elon Musk, dueño del 43% de la compañía, en el primer trillonario de la historia.

Quién es Juan Hernandez y por qué importa su historia

Hernandez tiene 42 años, nació en México y emigró a Estados Unidos. En 2015 se enteró de SpaceX por un amigo que ya trabajaba allí como soldador. “Pensé: no sé qué es SpaceX, pero vamos”, dijo en entrevista exclusiva con la corresponsal Jo Ling Kent de CBS News.

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Al incorporarse de forma permanente a la compañía, SpaceX le entregó acciones por valor de USD 10.000. Hernandez nunca antes había recibido acciones como parte de su compensación. “No era gran cosa. No sabía nada de eso entonces. No sabía que iba a llegar a este punto”, declaró al mismo medio.

Juan Hernandez ahora trabaja en Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, y afirma que no piensa dejar de trabajar tras su nueva fortuna (Gentileza Juan Hernandez)

Con el tiempo compró más acciones mediante descuentos de nómina y vendió una parte en 2020 para adquirir una propiedad en Texas. El resto lo conservó hasta el debut bursátil.

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Qué hizo durante una década en SpaceX

Durante 10 años, Hernandez soldó estructuras que elevaban los cohetes hacia la rampa de lanzamiento y construyó la infraestructura que los mantenía en posición. Con el tiempo ascendió a supervisor.

Según contó a CBS News, el modelo de acciones para empleados genera un compromiso real: “Van a rendir mucho mejor porque, al fin y al cabo, también es su empresa”.

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Juan Hernandez recibió acciones de SpaceX por USD 10.000 al incorporarse de forma permanente y luego compró más títulos con descuentos de nómina (Gentileza Juan Hernandez)

Hernandez ya no trabaja en SpaceX. Hoy es soldador en Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, competidora directa de la compañía que lo hizo millonario.

Cuántos empleados se volvieron millonarios con el IPO

La historia de Hernandez no es un caso aislado. Según un análisis de la plataforma de inversión Hill.com, citado por The New York Times, más de 4.400 empleados actuales y anteriores de SpaceX alcanzaron el estatus de millonarios con el debut bursátil. De ese total, alrededor de 400 tendrán participaciones superiores a los USD 100 millones.

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La mayoría de esos nuevos millonarios no son fundadores ni ejecutivos. Son ingenieros, soldadores, maquinistas y técnicos de lanzamiento que eligieron acciones en lugar de efectivo y las mantuvieron durante años.

Qué planes tiene Hernandez con su nueva fortuna

Pese al cambio patrimonial, Hernandez dice que no piensa dejar de trabajar. “Me enseñaron a trabajar duro”, señaló, y agregó que su riqueza no va a interponerse en ese camino.

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Su prioridad ahora es trasladar lo aprendido a sus tres hijos, de 6, 10 y 16 años. A su hija mayor ya le enseña a invertir: la adolescente tiene participaciones en Meta y otras empresas. “Ella ya es una pequeña emprendedora”, dijo.

Si pudiera hablar con Musk, Hernandez asegura que lo agradecería por hacerle ver un sueño que ni siquiera sabía que tenía. “Le hizo posible algo a gente como nosotros, al cocinero, al electricista. Está mejorando la vida de muchas familias”, afirmó ante CBS News.

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Qué dicen los analistas sobre la valoración de SpaceX

No todo el mercado celebra el precio del debut. La firma de análisis Morningstar calificó el IPO de sobrevaluado y estimó el valor real de la acción en USD 63, más de un 50% por debajo del precio de salida de USD 135.

La firma advirtió que la valoración depende de dos tecnologías aún sin probar a escala: una etapa superior del cohete Starship reutilizable y centros de datos orbitales con inteligencia artificial.

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El precio de cierre del viernes, USD 160,95, quedó por encima incluso del precio de la oferta inicial, lo que amplió la brecha con la estimación de Morningstar.