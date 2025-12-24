Trump afirmó que quien esté en desacuerdo con su administración “jamás será presidente” de la Reserva Federal de EEUU

El presidente Donald Trump cuestionó la política monetaria de Jerome Powell (AP foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que solo respaldará para liderar la Reserva Federal (Fed) a quienes compartan su visión sobre la política monetaria. “¡Cualquiera que esté en desacuerdo conmigo nunca será presidente de la Fed!”, publicó Trump en su red social Truth Social.

El mensaje se difundió mientras el mandatario republicano continúa las deliberaciones para elegir a su candidato en reemplazo de Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo de 2026.

Trump vinculó su postura a los recientes datos de la economía estadounidense. Según cifras de la Oficina de Análisis Económico (BEA), el PIB de Estados Unidos creció un 4,3% interanual en el tercer trimestre, el nivel más alto desde el mismo período de 2023. El presidente remarcó que, pese a los resultados, Wall Street no reaccionó con euforia y atribuyó esa respuesta a la política monetaria actual de Powell.

“Hoy en día, cuando hay buenas noticias, el mercado baja, porque todo el mundo piensa que los tipos de interés se subirán inmediatamente para controlar la ‘posible’ inflación”, afirmó el mandatario.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos durante el tercer trimestre respondió principalmente al aumento del consumo, las exportaciones y el gasto público, informó el Departamento de Comercio. Estos factores compensaron en parte la caída de la inversión, que limitó el avance de la economía en ese período.

El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, habla durante una conferencia de prensa (REUTERS/Kevin Lamarque)

Los datos del PIB publicados el martes corresponden a una estimación preliminar y se difundieron con casi dos meses de retraso debido al “shutdown” que afectó a las agencias estadísticas entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre, situación provocada por la falta de presupuesto que interrumpió sus actividades, según informó el Departamento de Comercio.

El mandatario estadounidense defendió su visión sobre la relación entre los mercados y la inflación. “Los mercados robustos, incluso los mercados excepcionales, no causan inflación; la estupidez sí”, apuntó Trump a su comentario vía redes sociales y agregó: “Una nación nunca puede ser económicamente grande si se permite a los ‘cerebritos’ hacer todo lo que está en su mano para acabar con una trayectoria al alza”.

Además, mencionó que espera que quien asuma la presidencia de la Fed “baje los tipos de interés si los mercados van bien, y que no los destruya sin motivo alguno”. También consideró que “la inflación se controlará sola y, si no es así, siempre podremos subir las tasas en el momento oportuno”.

En las próximas semanas, Trump prevé anunciar su candidato para liderar la Reserva Federal. Entre los nombres que baraja se encuentran su actual asesor económico, Kevin Hasset, y el ex Miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed Kevin Warsh.

El edificio de la Reserva Federal en Washington (REUTERS/Aaron Schwartz)

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) renovó el pasado 12 de diciembre por unanimidad el mandato de once de los doce presidentes de los bancos regionales que conforman el sistema, una decisión que refuerza la autonomía institucional del organismo.

Seguirán en sus puestos John Williams (Nueva York), Mary Daly (San Francisco), Austan Goolsbee (Chicago), Susan Collins (Boston), Anna Paulson (Filadelfia), Thomas Barkin (Richmond), Lorie Logan (Dallas), Neel Kashkari (Minneapolis), Beth Hammack (Cleveland), Alberto Musalem (San Luis) y Jeffrey Schmid (Kansas City).

La única excepción es la Fed de Atlanta. Su presidente, Raphael Bostic, anunció el pasado 12 de noviembre que dejará el cargo al finalizar su mandato en febrero. Bostic, de 59 años, fue el primer presidente afroamericano de un banco regional de la Reserva Federal.

(Con información de EFE)