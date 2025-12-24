Estados Unidos

Trump afirmó que quien esté en desacuerdo con su administración “jamás será presidente” de la Reserva Federal de EEUU

El mensaje se difundió mientras el mandatario republicano continúa las deliberaciones para elegir a su candidato en reemplazo de Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo de 2026

Guardar
El presidente Donald Trump cuestionó
El presidente Donald Trump cuestionó la política monetaria de Jerome Powell (AP foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que solo respaldará para liderar la Reserva Federal (Fed) a quienes compartan su visión sobre la política monetaria. “¡Cualquiera que esté en desacuerdo conmigo nunca será presidente de la Fed!”, publicó Trump en su red social Truth Social.

El mensaje se difundió mientras el mandatario republicano continúa las deliberaciones para elegir a su candidato en reemplazo de Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo de 2026.

Trump vinculó su postura a los recientes datos de la economía estadounidense. Según cifras de la Oficina de Análisis Económico (BEA), el PIB de Estados Unidos creció un 4,3% interanual en el tercer trimestre, el nivel más alto desde el mismo período de 2023. El presidente remarcó que, pese a los resultados, Wall Street no reaccionó con euforia y atribuyó esa respuesta a la política monetaria actual de Powell.

“Hoy en día, cuando hay buenas noticias, el mercado baja, porque todo el mundo piensa que los tipos de interés se subirán inmediatamente para controlar la ‘posible’ inflación”, afirmó el mandatario.

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos durante el tercer trimestre respondió principalmente al aumento del consumo, las exportaciones y el gasto público, informó el Departamento de Comercio. Estos factores compensaron en parte la caída de la inversión, que limitó el avance de la economía en ese período.

El presidente de la Reserva
El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, habla durante una conferencia de prensa (REUTERS/Kevin Lamarque)

Los datos del PIB publicados el martes corresponden a una estimación preliminar y se difundieron con casi dos meses de retraso debido al “shutdown” que afectó a las agencias estadísticas entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre, situación provocada por la falta de presupuesto que interrumpió sus actividades, según informó el Departamento de Comercio.

El mandatario estadounidense defendió su visión sobre la relación entre los mercados y la inflación. “Los mercados robustos, incluso los mercados excepcionales, no causan inflación; la estupidez sí”, apuntó Trump a su comentario vía redes sociales y agregó: “Una nación nunca puede ser económicamente grande si se permite a los ‘cerebritos’ hacer todo lo que está en su mano para acabar con una trayectoria al alza”.

Además, mencionó que espera que quien asuma la presidencia de la Fed “baje los tipos de interés si los mercados van bien, y que no los destruya sin motivo alguno”. También consideró que “la inflación se controlará sola y, si no es así, siempre podremos subir las tasas en el momento oportuno”.

En las próximas semanas, Trump prevé anunciar su candidato para liderar la Reserva Federal. Entre los nombres que baraja se encuentran su actual asesor económico, Kevin Hasset, y el ex Miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed Kevin Warsh.

El edificio de la Reserva
El edificio de la Reserva Federal en Washington (REUTERS/Aaron Schwartz)

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) renovó el pasado 12 de diciembre por unanimidad el mandato de once de los doce presidentes de los bancos regionales que conforman el sistema, una decisión que refuerza la autonomía institucional del organismo.

Seguirán en sus puestos John Williams (Nueva York), Mary Daly (San Francisco), Austan Goolsbee (Chicago), Susan Collins (Boston), Anna Paulson (Filadelfia), Thomas Barkin (Richmond), Lorie Logan (Dallas), Neel Kashkari (Minneapolis), Beth Hammack (Cleveland), Alberto Musalem (San Luis) y Jeffrey Schmid (Kansas City).

La única excepción es la Fed de Atlanta. Su presidente, Raphael Bostic, anunció el pasado 12 de noviembre que dejará el cargo al finalizar su mandato en febrero. Bostic, de 59 años, fue el primer presidente afroamericano de un banco regional de la Reserva Federal.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpFEDKevin HassetKevin WarshDepartamento de ComercioPIBEEUUJerome PowellReserva FederalÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 23 de diciembre de 2025

Como cada martes, esta lotería estadounidense celebró su último sorteo millonario

Resultados de Mega Millions: todos

La MetroCard de Nueva York vive sus últimos días para dar paso definitivo a OMNY en 2026

La emblemática tarjeta amarilla dejará de fabricarse tras 30 años de uso en el transporte público, mientras la transición al nuevo sistema permitirá reducir costos y modificar la gestión logística de la entidad

La MetroCard de Nueva York

Encuentran el cuerpo de Melodee Buzzard desaparecida desde octubre; su madre fue acusada de asesinato

Tras el hallazgo, la policía arrestó a Ashlee Buzzard residente de California luego de descubrir cartuchos de bala junto a los restos de la menor en Utah

Encuentran el cuerpo de Melodee

Al menos dos muertos y cinco desaparecidos tras una explosión en un asilo de ancianos en Pensilvania

El estallido provocó un incendio que dejó atrapados a varios residentes. El incidente continúa siendo investigado, mientras las autoridades suponen que la causa principal se debe a una fuga de gas

Al menos dos muertos y

Una mujer de 65 años murió tras ser apuñalada por un hombre en una tienda Barnes & Noble de Florida

El ataque se produjo la noche del lunes en un establecimiento de Legacy Avenue, donde la víctima fue hallada con heridas graves y trasladada a un hospital antes de confirmarse su deceso

Una mujer de 65 años
DEPORTES
Messi luchará por el premio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

River Plate inició una profunda renovación tras un 2025 decepcionante: refuerzos de jerarquía y salidas de peso

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

TELESHOW
El accidente que sufrió Cachete

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

La divertida anécdota de Joaquín Levinton en medio de su recuperación tras superar un infarto: “¡Hola Susana!”

La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

INFOBAE AMÉRICA

El CNE llamó a observadores

El CNE llamó a observadores nacionales e internacionales a mantenerse atentos ante posibles intentos de afectar el proceso electoral

Reino Unido expresó ante la ONU su respaldo al pueblo venezolano y afirmó que “las libertades políticas siguen gravemente restringidas”

Quiénes son los iraníes de la Fuerza Quds que dan apoyo a Maduro en Caracas en su momento más dramático

Kast dialogó con Noboa sobre el combate al crimen organizado, la situación migratoria regional y estrategias comerciales

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará este viernes a Estados Unidos por asuntos personales