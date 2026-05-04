El partido de Narendra Modi logró una mayoría histórica y gobernará en Bengala Occidental por primera vez

El Partido Bharatiya Janata logra una victoria histórica al gobernar Bengala Occidental por primera vez, desplazando al Trinamool Congress. (REUTERS)

El Partido Bharatiya Janata (BJP), encabezado por el primer ministro Narendra Modi, logró una victoria en las elecciones legislativas de Bengala Occidental al arrebatar el control al partido de Mamata Banerjee, quien gobernaba la región desde 2011. Según la Comisión Electoral de la India, el BJP superó ampliamente los 148 escaños necesarios para formar gobierno, siendo esta su primera administración en este territorio tradicionalmente adverso.

El Trinamool Congress (TMC), principal fuerza opositora local, quedó muy por detrás en la distribución de escaños. Banerjee, apodada “Didi”, perdió su banca en Bhabanipur frente a Suvendu Adhikari por más de 15.000 votos. El balance general coincidió con nuevas victorias del BJP en otros territorios clave, como Assam, donde renovó mandato por tercera vez, y Puducherry, dentro de la coalición gobernante.

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La conquista de Bengala Occidental permite que la formación de Modi sume una región clave de la oposición, debilitando la estructura federal opositora y ampliando su influencia de cara a las elecciones generales de 2029.

Con este avance, el BJP y sus aliados controlan 20 de los 28 estados y dos de los tres territorios federales de la India. Según analistas, esta presencia facilitaría la aprobación de reformas centrales como leyes civiles uniformes y grandes proyectos de infraestructura.

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Miles de seguidores del BJP inundaron las calles de Calcuta, protagonizando festejos por el avance electoral y la ampliación del mapa político nacional. (REUTERS)

Tras conocerse los resultados, las calles de Calcuta se llenaron de simpatizantes del oficialismo celebrando la victoria, mientras que en Nueva Delhi, Modi fue recibido en la sede partidaria entre cánticos y muestras de entusiasmo. El primer ministro expresó en redes sociales: “El poder del pueblo ha prevalecido y la política de buen gobierno ha triunfado”.

Por su parte, Mamata Banerjee denunció irregularidades en el proceso y señaló que la Comisión Electoral actuó en favor del BJP. “El BJP se apropió indebidamente de más de 100 escaños. La Comisión Electoral es la comisión del BJP”, declaró ante los medios, sugiriendo que los resultados aún podrían modificarse antes del cierre definitivo.

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La jornada estuvo marcada por controversias en torno a la depuración del censo, medida que los críticos consideraron discriminatoria para comunidades marginadas y minoritarias. A pesar de las protestas, el BJP logró movilizar a miles de seguidores, que festejaron la victoria en distintos puntos de la capital bengalí.

Mamata Banerjee denunció irregularidades en el proceso electoral y acusó a la Comisión Electoral de favorecer al BJP en los comicios. (REUTERS)

El avance del BJP debilitó a los principales pilares de la alianza opositora, formada por el Trinamool Congress y el DMK, que en 2024 habían logrado impedir que Modi obtuviera la mayoría absoluta en el Parlamento nacional. La derrota de Banerjee en su bastión y el retroceso del DMK en Tamil Nadu reducen la capacidad de la oposición para ofrecer resistencia frente al oficialismo.

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En el sur, la entrada del partido TVK, fundado en 2024 por Joseph Vijay, uno de los actores más populares del país, quitó al DMK el liderazgo estatal en Tamil Nadu y marcó el paso hacia nuevas figuras y demandas juveniles. Vijay le arrebató el escaño principal a MK Stalin, mientras en Kerala la alianza encabezada por el Partido del Congreso puso fin al dominio comunista.

Modi señaló: “Estos resultados demuestran que la India, incluso en medio de desafíos, habla con una sola voz y avanza hacia un objetivo común: un país desarrollado”.

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Analistas internacionales indican que el dominio del BJP en Bengala Occidental fortalece la capacidad de Modi para impulsar reformas nacionales y modifica el equilibrio de fuerzas entre los partidos regionales.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

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