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Catherine O’Hara aparecerá de manera póstuma en el documental de Martin Short en Netflix

“Marty, Life Is Short” llegará el 12 de mayo de 2026 a la plataforma de streaming

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Marty life is short - Martin Short - Catherine O'Hara
Catherine O’Hara aparece de forma póstuma en el documental, "Marty, Life Is Short" sobre Martin Short, que se estrenará por Netflix el 12 de mayo (Netflix/REUTERS)

Catherine O’Hara aparecerá de manera póstuma en Marty, Life Is Short, el documental sobre la trayectoria del comediante Martin Short que Netflix estrena el 12 de mayo.

La actriz, fallecida el 30 de enero a los 71 años, había grabado una entrevista antes de su muerte en la que elogió a su amigo de décadas:

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“Siento que podría improvisar hasta la eternidad. ¿Verdad que sí?”, dijo O’Hara, según recoge el tráiler oficial publicado el viernes por la plataforma.

El adelanto, de dos minutos y 22 segundos, muestra a Short, de 76 años, en distintas facetas de su carrera a lo largo de cinco décadas.

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O’Hara aparece en una compilación de material inédito que incluye un clip antiguo donde ambos bailan juntos y otro video en el que Short la filma de manera juguetona y le dice: “¡Te amé en Mi pobre angelito! ¡Estuviste maravillosa!“, ante la risa de ella.

Marty life is short - Martin Short - Catherine O'Hara
O’Hara y Martin Short compartieron escenarios desde los años 70, destacando su vínculo en el programa de sketches canadiense "SCTV" (Netflix)

El avance también incorpora una fotografía en blanco y negro de los dos junto al elenco del programa de sketches canadiense SCTV (Second City Television), en el que coincidieron a finales de los años 70 y principios de los 80.

Catherine O’Hara y Martin Short se conocieron a comienzos de los años 70 en la escena de la improvisación de Toronto.

La artista de Hollywood murió el 30 de enero en su residencia de Los Ángeles. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles registró como causa oficial de muerte una embolia pulmonar —un coágulo de sangre en los pulmones— con cáncer rectal como causa subyacente.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a un llamado en su domicilio del barrio de Brentwood alrededor de las 4:48 de la madrugada por dificultades respiratorias.

O’Hara fue cremada y sus restos fueron entregados a su esposo, Bo Welch, de 74 años, con quien estuvo casada durante 33 años.

La actriz murió a los 71 años el 30 de enero en Los Ángeles a causa de una embolia pulmonar con cáncer rectal como condición subyacente (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP)
La actriz murió a los 71 años el 30 de enero en Los Ángeles a causa de una embolia pulmonar con cáncer rectal como condición subyacente (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP)

Sus hijos Matthew y Luke Welch, de 32 y 28 años respectivamente, también la sobreviven. Un servicio funerario íntimo tuvo lugar el 14 de febrero en la Iglesia de San Martín de Tours, en Los Ángeles.

En cuanto a Marty, Life Is Short, el documental fue dirigido por Lawrence Kasdan, amigo de Short desde hace décadas, y recurre a material de archivo para trazar la trayectoria del comediante y su vínculo personal con la pérdida.

Steve Martin, de 80 años y compañero de Martin Short en la serie Only Murders in the Building, abre el tráiler con una anécdota que ilustra la personalidad del protagonista.

“Digamos que vas a organizar una cena e invitas a Marty, y resulta que Marty no puede venir. Cancelas la fiesta”, declaró ante las cámaras.

Eugene Levy ponderó las dotes para la improvisación de Short: “En este negocio, en el mundo de la comedia, no hay nadie más rápido. No hay nadie más inteligente. No hay nadie más gracioso”, afirmó, según el tráiler.

Marty life is short - Martin Short
El documental de Martin Short, dirigido por Lawrence Kasdan, recurre a material de archivo e imágenes inéditas para narrar su trayectoria (Netflix)

El actor Tom Hanks también figura en el adelanto junto a Short, en una escena donde ambos saltan desde un yate al océano en referencia a una secuencia de la película Dos hombres y un destino.

El propio Short habla en el documental sobre las pérdidas que marcaron su vida: la muerte de su hermano mayor David cuando él tenía 12 años, la de sus padres cuando tenía 18 y 20, y la de su esposa Nancy Dolman, quien murió de cáncer de ovario cuando el comediante tenía 60 años.

“En la vida, a veces el semáforo está en verde. Y a veces, sin razón, está en rojo”, dijo Short en una entrevista recogida en el documental.

El tráiler también incluye imágenes de archivo de Short junto a sus tres hijos cuando eran pequeños: Katherine, fallecida en febrero pasado a los 42 años, Oliver, de 40, y Henry, de 36.

“Ser padre es tan genuino como su respiración”, señaló la actriz Andrea Martin, también exintegrante de SCTV.

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