Cómo y cuándo ver la lluvia de meteoros Úrsidas en EEUU antes de Navidad: el último fenómeno astronómico del año

El fenómeno será visible en el hemisferio norte del país, con una mayor actividad entre la noche del domingo y la mañana del lunes

La lluvia de meteoros Úrsidas
La lluvia de meteoros Úrsidas alcanza su punto máximo entre el 21 y el 26 de diciembre en el hemisferio norte. (Foto AP/Petar Petrov, Archivo)

La lluvia de meteoros Úrsidas, el último gran evento astronómico del año, alcanzará su máximo esplendor entre la noche del domingo y la mañana del lunes.

Este fenómeno será visible principalmente en el hemisferio norte hasta el 26 de diciembre y permitirá observar entre 5 y 10 meteoros por hora en condiciones óptimas, con la posibilidad de picos de hasta 25 meteoros en una sola hora.

Para disfrutar plenamente del espectáculo, los expertos recomiendan buscar cielos oscuros y alejarse de la contaminación lumínica, especialmente en fechas cercanas a la Navidad.

Este fenómeno astronómico cuenta con una actividad moderada en comparación con otros

Durante el pico de actividad,
Durante el pico de actividad, se pueden observar entre cinco y diez meteoros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta veinticinco. (NOIRLab de NSF vía AP)

A diferencia de lluvias más intensas como las Gemínidas, que pueden alcanzar hasta 150 meteoros por hora, las Úrsidas presentan una actividad moderada.

Sin embargo, la Sociedad Americana de Meteoros señala que, aunque menos abundante, esta lluvia mantiene su atractivo para los aficionados a la astronomía.

La menor cantidad de escombros espaciales en comparación con otras lluvias explica su menor frecuencia, pero este año la luna, en una fase creciente y delgada, no interferirá con la visibilidad de los meteoros.

Cuando alcanzará su punto máximo

La mejor hora para observar
La mejor hora para observar las Úrsidas es justo antes del amanecer, mirando hacia la mitad del cielo del norte. (NASA)

El momento más esperado de las Úrsidas podría producirse el 21 de diciembre a las 21:39 PST (22 de diciembre, 00:39 EST), cuando la Tierra podría atravesar una zona más densa de partículas del cometa 8P/Tuttle, lo que aumentaría temporalmente la cantidad de meteoros observables.

Según la Sociedad Americana de Meteoros, este pico representa una oportunidad para quienes buscan captar un mayor número de destellos en el cielo nocturno.

Fuera de las horas de máxima actividad, la frecuencia puede descender a menos de un meteoro por hora, y no todos los meteoros visibles pertenecerán necesariamente a las Úrsidas, ya que otras lluvias menores y meteoros aleatorios también contribuyen al recuento.

Recomendaciones de los especialistas para observar mejor este fenómeno

El radiante de las Úrsidas
El radiante de las Úrsidas se localiza cerca de la estrella Kochab, en la constelación de la Osa Menor. (Rafael Bastante - Europa Press)

Para quienes deseen observar este fenómeno, los especialistas recomiendan mirar hacia el norte, en dirección a la constelación de la Osa Menor, donde se encuentra el radiante de las Úrsidas, cerca de la estrella Kochab. El anochecer no es el mejor momento para la observación, ya que el radiante se sitúa bajo en el horizonte.

La última hora antes del amanecer ofrece las condiciones óptimas, cuando el radiante se eleva y mejora los ángulos de visión. El astrónomo Peter Brown, de la Universidad Western en Canadá, subrayó a The Associated Press la importancia de la oscuridad: “Cuanto más oscuro sea el cielo, mejor será la lluvia de estrellas”.

No se requiere equipo especial para disfrutar de las Úrsidas, pero sí se aconseja prepararse para el frío, ya que la observación se realiza durante las horas más bajas de temperatura.

Los expertos sugieren vestirse con varias capas, llevar mantas, un saco de dormir, bebidas calientes y utilizar una linterna con luz roja para no afectar la adaptación de los ojos a la oscuridad. Además, recomiendan dedicar al menos una hora a la observación, ya que la actividad de los meteoros puede ser impredecible y los periodos de calma pueden alternarse con ráfagas de mayor intensidad.

El origen de las Úrsidas se encuentra en el cometa 8P/Tuttle, cuyos restos forman la corriente de partículas que la Tierra atraviesa cada diciembre

El cometa 8P/Tuttle es el
El cometa 8P/Tuttle es el origen de los fragmentos que generan las estrellas fugaces de las Úrsidas. (REUTERS/Ognen Teofilovski)

El nombre de la lluvia proviene de la constelación de la Osa Menor, ya que todas las trayectorias de los meteoros parecen surgir de un punto cercano a esta región del cielo. Aunque los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del firmamento, la referencia al radiante ayuda a identificar la lluvia y a diferenciarla de otros meteoros no asociados.

Más allá de la observación recreativa, existe la posibilidad de contribuir a la ciencia ciudadana. La Organización Internacional de Meteoritos invita a los aficionados a enviar sus reportes visuales a través de su plataforma en línea, permitiendo así que los datos recopilados ayuden a los investigadores a comprender mejor estos fenómenos. The Associated Press destaca que el registro es gratuito y abierto a quienes deseen participar.

Aunque las Úrsidas no igualan el despliegue de las lluvias más espectaculares, ofrecen una oportunidad para quienes buscan una experiencia tranquila y personal bajo el cielo nocturno. Quienes se animen a madrugar y mirar hacia el norte en las horas previas al amanecer podrán apreciar la elegancia de estos meteoros en un ambiente de calma.

