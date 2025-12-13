Recaudaba fondos para el velorio de su hijo y terminó detenida por su asesinato

La madre de Keith Richard fue arrestada en Georgia tras ser acusada de homicidio involuntario y crueldad hacia menores (Foto: WSAV)

El lunes, en la ciudad de Hinesville, Georgia, la policía arrestó a una mujer de 29 años tras confirmar su presunta responsabilidad en la muerte de su hijo de dos años, Keith Richard. El hecho ocurrió en el domicilio familiar, donde los oficiales acudieron tras una alerta y encontraron al niño en estado crítico. Posteriormente, el menor fue hospitalizado y perdió la vida.

Según la información difundida por CNN, las primeras indagaciones apuntaban a que el menor se disparó de forma accidental. Pocas horas después del episodio, la madre, Raven Louise Broniecki, organizó una campaña en la plataforma GoFundMe destinada a costear los gastos funerarios y otros compromisos familiares. La mujer compartió un mensaje solicitando ayuda y relató el impacto que la muerte generó en la economía familiar.

De acuerdo con la misma fuente, la investigación continuó a pesar de la hipótesis inicial. El lunes, la policía local detuvo a Broniecki tras identificar posibles inconsistencias y hallazgos que la involucran en el caso. La justicia imputó a la mujer por los delitos de homicidio involuntario, crueldad hacia menores, negligencia criminal con dolor mental o físico excesivo en segundo grado y conducta imprudente.

La investigación policial en Hinesville cambió de rumbo al hallar pruebas que involucran a Raven Louise Broniecki en la muerte de su hijo (Foto: WSAV)

Giro en la investigación tras el arresto

Según el reporte del Departamento de Policía de Hinesville, los agentes se presentaron en el lugar después de recibir una llamada de emergencia. Allí, constataron el estado crítico del niño, quien recibió atención médica hasta su ingreso al hospital, donde falleció.

El relato inicial sobre un disparo autoinfligido llevó a tratar el caso como un accidente, pero nuevas pruebas orientaron la pesquisa hacia la intervención de un adulto.

De acuerdo con la investigación citada por CNN, Broniecki hizo pública su solicitud de ayuda en GoFundMe. En el mensaje, describió al pequeño Keith como “mi dulce bebé, mi mejor amigo, todo mi mundo”. En su texto, solicitó colaboración “para cubrir las facturas” relacionadas con el sepelio y los gastos derivados del fallecimiento.

Expresó la dificultad económica y emocional en la que quedó la familia, al precisar: “Gastamos todos nuestros fondos en el funeral, urnas y otras cosas para nuestro bebé y ahora nos quedamos con una gran cantidad de facturas y solo necesitamos un poco de ayuda para volver a ponernos de pie”. Y añadió que todavía tiene seis hijos a cargo.

El caso de la muerte de Keith Richard generó conmoción en la comunidad de Hinesville y en redes sociales por su giro inesperado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colecta permaneció activa durante algunos días, hasta que las autoridades confirmaron la detención de Broniecki. Según CNN, una vez que trascendió el cambio en su condición procesal, la campaña de GoFundMe fue retirada de la plataforma, sin información pública sobre el destino de los fondos recaudados.

Según la acusación oficial, el caso incluye varias figuras penales: homicidio involuntario, crueldad hacia menores de edad, negligencia criminal por causar dolor y daño excesivos, y conducta imprudente. El tribunal fijó una fianza de USD 22.300 para que la madre recuperara su libertad provisional, en espera de la evolución del proceso judicial.

Hasta el momento, las autoridades locales no dieron a conocer detalles sobre los elementos de prueba que llevaron al cambio de calificación del hecho. Aún no se divulgaron resultados adicionales de peritajes forenses o declaraciones de testigos directos.

La familia de la acusada permanece bajo observación de los servicios sociales, mientras el futuro de sus otros seis hijos está en manos de protección infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso generó conmoción tanto en la comunidad de Hinesville como en redes sociales. La combinación de una tragedia familiar, la campaña solidaria y la posterior acusación penal atrajo la atención mediática. El procedimiento judicial continúa y la familia permanece bajo observación de los servicios sociales del estado.

Según información oficial, el avance de la investigación determinará si existen nuevas imputaciones. La Policía y el Ministerio Público mantienen abiertas todas las líneas de trabajo para esclarecer la muerte de Keith Richard.

Raven Louise Broniecki enfrenta cargos graves y la justicia de Georgia aún debe resolver el caso en profundidad. El futuro de los otros seis hijos de la mujer quedó en manos de las autoridades de protección infantil.

El caso continúa en etapa procesal, sin sentencia ni conclusiones definitivas, y mantiene en vilo a la opinión pública regional.