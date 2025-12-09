Crimen y Justicia

Horror en Coronel Suárez: mató a su hijo de 4 años de un tiro en la cabeza y se suicidó

El hecho ocurrió en la madrugada de este martes. Minutos antes, el hombre llamó a su exmujer -madre del nene- para decirle dónde estaba y qué iba a hacer. Los cuerpos fueron hallados dentro de un camión, al costado de una ruta

El camión donde estaba el hombre y el nene -ambos con disparos en la cabeza- estaba a un costado del acceso a Huanguelén

Una gran conmoción se vive por estas horas en la pequeña localidad bonaerense de Huanguelén, en el partido de Coronel Suárez, donde un hombre asesinó de un tiro en la cabeza a su hijo de cuatro años y luego se suicidó.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el crimen ocurrió poco después de la medianoche, en el acceso a esa localidad, a unos 150 metros del cruce con la ruta provincial 60. La tragedia se desencadenó cuando Gustavo Suárez llamó a su exmujer, —sargento de la Policía local— para anunciarle su ubicación, comunicarle que iba a asesinar a su hijo y que luego se quitaría la vida.

De inmediato, la mujer, que se encontraba en su día franco, alertó a sus colegas de la fuerza de seguridad, quienes enviaron un móvil policial al lugar.

Al llegar, los agentes encontraron detenido un camión Mercedes Benz 2035 sobre la banquina, y en su interior los cuerpos de Suárez y el niño.

De acuerdo con lo que trascendió, en base a los primeros datos de la investigación, el hombre se hallaba muerto con un disparo en la cabeza y una pistola Bersa calibre 22 en una mano. El menor aún presentaba signos vitales, aunque falleció poco después, durante su traslado al hospital.

Según medios locales de Bahía Blanca, Suárez habría dejado un mensaje en su WhatsApp donde anticipaba sus intenciones. Esta versión no fue confirmada ni negada por las fuentes consultadas por este medio.

Un agente involucrado en la investigación explicó al diario La Nueva que “entre ellos había problemas de violencia familiar y hubo denuncias anteriores”. En ese sentido, aseguró que el homicida, al parecer, “veía poco a su hijo y habría tomado esa decisión en represalia hacia la mujer”.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 (UFIJ N°5) del Departamento Judicial Bahía Blanca, bajo la responsabilidad del fiscal Jorge Viego, interviene en la causa, que fue calificada como homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio.

Otro violento caso en Coronel Suárez

Maximiliano Eduardo Roth, un hombre que había sido condenado en 2022 por golpear salvajemente a una nena de dos años, fue liberado por un juez de Bahía Blanca por “su buena conducta” pero apenas salió de la cárcel, le fracturó el cráneo a su hijastro, un bebé de 11 meses.

El acusado fue beneficiado con el régimen de libertad asistida por orden del magistrado de Ejecución Penal N° 2 Onildo “Yiyo” Stemphelet. Sin embargo, en una casa de la localidad bonaerense de Coronel Suárez, en el domicilio que Roth había fijado luego de la liberación, atacó al bebé.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que según la denuncia presentada en octubre pasado por su actual pareja, el hombre mantuvo cautiva a la mujer y a sus dos hijos, de tres años y once meses, durante tres días en una vivienda ubicada en la avenida Independencia.

De acuerdo con lo aportado por la denunciante, Roth la retuvo en contra de su voluntad junto a los menores, hasta que en un descuido logró escapar y pedir ayuda. Efectivos policiales intervinieron en el domicilio y encontraron al hijo menor de la mujer bajo el cuidado de vecinos, con múltiples lesiones visibles.

Según medios locales, el menor fue trasladado al Hospital Penna, donde permanece internado en terapia intermedia, aunque ya se encuentra fuera de peligro, tras haber sufrido fracturas de cráneo.

Roth había fijado residencia en ese domicilio luego de obtener la salida anticipada de prisión, tras la resolución judicial fundada en informes del Servicio Penitenciario, que lo calificaron con “conducta 10” y “concepto bueno”.

El régimen de libertad incluyó la obligación de abstenerse de consumir drogas y alcohol, someterse a controles del Patronato de Liberados, concurrir a tratamiento psicológico y asistir a un curso de “deconstrucción de masculinidades”, medidas que no impidieron el nuevo ataque.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 15 de Bahía Blanca, a cargo de la fiscal Claudia Lorenzo, imputó a Roth por tentativa de homicidio tras los hechos denunciados. En su indagatoria, el acusado se negó a prestar declaración.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el expediente pasó a manos del fiscal Viego.

