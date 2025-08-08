Crimen y Justicia

“El chico estaba con su madre para cuidarla y ella lo mató a puñaladas”: los detalles del filicidio de Río Cuarto

Así lo revelaron fuentes del caso a Infobae. La mujer alegó que se le hizo un blanco y cuando volvió en sí su hijo estaba ensangrentado. Tiene problemas de salud mental

María Laura Balonga

Por María Laura Balonga

Una madre mató a su hijo de 14 años en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, la noche del miércoles y cada detalle del filicidio vuelve a poner en jaque nuevamente la Ley de Salud Mental. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la mujer tenía un diagnóstico de esquizofrenia y “el chico estaba con su madre para cuidarla, para que ella no atentara contra su vida”.

Y la mujer lo apuñaló hasta asesinarlo.

Hubo alguna falla en el tratamiento o le faltó la medicación, porque el hijo se quedaba con ella para cuidarla por su patología”, comentaron a este medio las fuentes consultadas.

También dijeron que, por eso, el fiscal Pablo Jávega de la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, solicitó una pericia psiquiátrica para la María Juárez, de 47 años. Se cree que recién se hará la próxima semana.

La mujer, mientras tanto, permanece detenida en el área de Salud Mental del Hospital San Antonio de Padua con custodia policial. También el funcionario judicial requirió la historia clínica de la paciente que era atendida en el centro de salud regional de Río Cuarto.

El lugar del hecho (Captura El Puntal)

El crimen de Aaron Benajamín Alaniz, así se llamaba el chico que había cumplido los 14 años en junio pasado, ocurrió en una humilde casa Ponce al 1000, en el barrio Obrero, donde vivía su mamá, separada del padre.

Justamente, fue la mujer la que llamó al padre del chico para contarle sobre lo sucedido. Así lo confirmaron las fuentes del caso: “Se comunicó con el marido y le dijo que tuvo un blanco y cuando volvió en sí el adolescente estaba todo ensangrentado en la casa”.

El hombre fue de inmediato hasta la casa y allí se encontró con el dolor y el horror. Su hijo estaba muerto y la madre del chico “tenía el cuchillo y estaba limpiando”, describieron la escena.

De inmediato, el papá de Aaron les pidió a los vecinos que llamaran a la Policía Judicial. Una vez en el lugar, las autoridades se llevaron detenida a la sospechosa por indicación del fiscal, mientras los peritos relevaban la casa. Allí estaba el cuchillo que tenía la mujer y que será peritado para saber si esa fue efectivamente el arma del crimen.

La autopsia al cuerpo de Aaron se hacía en el trascurso de este jueves, pero según las fuentes de la investigación, el chico presentaba un corte profundo en el cuello. Ahora resta determinar si esa fue la herida mortal.

“Investigamos si hubo un conflicto entre madre e hijo que derivó en el ataque o si hay una patología de base que movilizó a la madre a hacer esto”, había dicho este jueves el fiscal Jávega en diálogo con ElDoce.tv sobre las dos líneas investigativas con las que instruye la causa por homicidio agravado por el vínculo.

Luego se conocería la patología de esquizofrenia con la que estaba diagnosticada la madre de Aaron, eso hasta que las pericias psiquiátricas determinen si comprendió la criminalidad de sus actos.

Aaron Benjamín Alaniz había nacido el 10 de junio de 2011. Este viernes, una vez que los forenses le entreguen el cuerpo a los familiares, inhumarán sus restos.

El vecino de la familia (Captura El Puntal)

La palabra de uno de los vecinos

“Conozco a la familia hace mucho tiempo, una familia buena. Trabajé con ellos, me dieron changas, tanto el hombre como la mujer eran trabajadores”, dijo a Puntal Cesar Herrera, un vecino shockeado por lo sucedido.

“No lo puedo creer”, se sinceró y añadió: “Eran vecinos muy buenitos. Me dieron de todo; bolsones de ropa, plata, trabajo, hasta me dieron de comer alguna vez. La verdad todavía no lo creo”.

