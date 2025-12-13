La FDA ordena retirar canela en polvo del mercado por niveles de plomo en 14 estados

La FDA ordena el retiro inmediato de canela Lucky Foods en 14 estados de EE.UU. por niveles peligrosos de plomo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó el retiro inmediato de canela en polvo de la marca Lucky Foods de las estanterías y comercios de 14 estados, después de determinar que el lote contenía niveles de plomo por encima de lo permitido para consumo humano. La alerta, publicada el 9 de diciembre de 2025 en el portal oficial del organismo, afecta tanto a consumidores como a negocios especializados en alimentos, con el objetivo de evitar consecuencias sobre la salud pública asociadas al consumo de este producto contaminado.

Según información oficial publicada por la FDA, la decisión responde a los resultados aportados por el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, que detectó la presencia anómala del metal en un análisis de rutina a muestras del producto. El retiro afecta a lotes distribuidos por la compañía TBC Distribution Corporate, con fecha de consumo preferente marcada para el 15 de septiembre de 2027, en empaques de 40 gramos y con etiqueta que identifica a Lucky Foods como marca principal.

De acuerdo con el comunicado institucional, la alerta se suma a otras lanzadas desde 2024 por este organismo federal sobre el riesgo que representa la contaminación por metales pesados en especias procedentes del extranjero. La FDA mantiene bajo supervisión este tipo de productos, debido a antecedentes de retiros previos y al impacto potencial sobre la salud, especialmente en consumidores pediátricos y mujeres embarazadas, considerados poblaciones de riesgo ante la exposición a plomo.

¿Por qué la FDA retiró canela Lucky Foods en Estados Unidos?

La FDA ordenó el retiro de este lote específico tras recibir una notificación del Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York, cuyas pruebas de laboratorio evidenciaron que la canela en polvo Lucky Foods presentaba una concentración de plomo por encima del límite seguro definido por la legislación federal para su consumo por niños y adultos. El retiro afecta a la presentación de 40 gramos, en sobre sellado al vacío o en atmósfera modificada, con etiqueta marrón y marca bien visible en la parte superior del empaque.

“La exposición al plomo puede afectar prácticamente todos los sistemas del cuerpo”, advirtió la FDA en su aviso oficial, en el que precisó que este metal es especialmente perjudicial para el desarrollo neurológico en menores de edad. El retiro es de carácter preventivo y busca limitar la circulación del producto en hogares y comercios de los estados identificados en la distribución.

No existen hasta el momento reportes de enfermedad ni efectos adversos vinculados al consumo del lote afectado, según manifestó la autoridad federal en su comunicado de prensa. Sin embargo, el seguimiento de esta alerta se mantendrá activo hasta confirmar la completa retirada y destrucción del producto para proteger la seguridad de los consumidores.

El lote de canela contaminada fue distribuido por TBC Distribution Corporate y tiene fecha de caducidad al 15 de septiembre de 2027.

¿En qué estados de EEUU se distribuyó la canela retirada por la FDA?

La partida de canela en polvo Lucky Foods distribuida por TBC Distribution Corporate alcanzó comercios minoristas, supermercados, bodegas, panaderías y restaurantes en 14 estados de EE.UU. entre el 11 de abril y el 1 de septiembre de 2025. Los estados involucrados en la alerta sanitaria son:

California

Florida

Georgia

Illinois

Maryland

Michigan

Carolina del Norte

Nueva Jersey

Nueva York

Ohio

Oregón

Pensilvania

Carolina del Sur

Texas

La FDA informó que la amplitud de la distribución refuerza la urgencia de que tanto consumidores particulares como negocios que siguen utilizando canela verifiquen la procedencia y el número de lote antes de ofrecer el producto al público o en sus hogares.

¿Qué hacer si compré canela Lucky Foods retirada por la FDA?

La FDA indicó que quienes posean canela Lucky Foods con la fecha de caducidad 15 de septiembre de 2027 y presentaciones de 40 gramos deben interrumpir su consumo de inmediato. La agencia pide desechar el producto siguiendo los lineamientos locales de eliminación segura de alimentos y evitar cualquier posibilidad de consumo, especialmente entre menores o personas gestantes, quienes presentan mayor sensibilidad a los efectos del plomo.

Para resolver dudas o realizar consultas sobre el proceso de retiro, la empresa distribuidora habilitó el número telefónico 718-444-5556, vigente de lunes a viernes en horario de oficina de 08:00 a 17:00 (hora del Este). Las autoridades sanitarias recalcan que el contacto debe buscarse solo respecto del lote retirado y que los comercios deben apartar cualquier otra presentación dudosa en espera de instrucciones adicionales.

La agencia recomendó también a quienes hayan consumido la canela retirada y tengan inquietudes sobre su salud, o bien detecten síntomas inusuales, acudir a un profesional médico que pueda realizar análisis para descartar exposición al metal pesado.

La alerta de la FDA responde a pruebas del Departamento de Agricultura de Nueva York que detectaron plomo por encima del límite legal.

¿Qué síntomas produce la exposición al plomo detectado en la canela retirada?

De acuerdo con la FDA, la exposición puntual o prolongada al plomo puede causar una variedad de síntomas, aunque en muchos casos no se presentan señales tempranas. Los incrementos en los niveles de plomo pueden, en niños, manifestarse únicamente por cifras elevadas en pruebas de sangre, sin otros síntomas notables.

No obstante, la agencia advierte que una exposición prolongada al plomo conlleva riesgos permanentes para el sistema nervioso central. Entre las consecuencias documentadas por la autoridad sanitaria se incluyen:

Déficit en el desarrollo cognitivo

Problemas de aprendizaje y memoria

Daño neurológico irreversible

Trastornos conductuales

En adultos, la exposición crónica puede producir insuficiencia renal, alteraciones en la presión arterial y disminución del rendimiento neurocognitivo. "No existe un nivel seguro de plomo en sangre“, remarcó la FDA en su comunicado.

¿Qué otras marcas y productos están bajo alerta de la FDA por contaminación con plomo en canela?

Desde 2024, la FDA mantiene activa una alerta pública sobre la presencia de plomo en productos derivados de la canela distribuidos en los Estados Unidos, como parte de un problema detectado con ciertos lotes importados. Además de Lucky Foods, el listado institucional incluye otras marcas bajo observación en sus diferentes alertas y retiros:

Venzu Traders

DEVI

BaiLiFeng

Roshni

HAETAE (HT)

Durra

Wise Wife

Jiva Organics

Super Brand

Asli

El Chilar

Marcum

SWAD

Supreme Tradition

Compania Indillor Orientale

ALB Flavor

Shahzada

Spice Class

La Frontera

La agencia federal revisa periódicamente estos listados y publica alertas actualizadas para comunicar retiros en caso de detectar nuevos lotes contaminados, tanto por plomo como por otros peligros para la salud pública.

El consumo de canela Lucky Foods retirada representa un riesgo grave para niños y mujeres embarazadas, según la FDA.

¿Por qué el plomo sigue presente en productos alimenticios como la canela?

El plomo puede contaminar alimentos como la canela debido a fallos en el control de calidad en la cadena de producción, adulteraciones o contaminación del suelo y agua en países de origen. La FDA subraya la dificultad de eliminar completamente este metal de algunos productos agrícolas, especialmente aquellos cultivados en regiones donde el uso de pesticidas y contaminantes industriales es menos regulado.

De acuerdo con los lineamientos de seguridad alimentaria, la FDA y otras agencias estatales trabajan en conjunto con importadoras y distribuidores para fortalecer controles en fronteras y exigir certificaciones adicionales antes de permitir la comercialización de especias de procedencia internacional.

¿Cómo controlar el riesgo de exposición al plomo en alimentos?

Consumidores y comerciantes pueden reducir la exposición revisando siempre etiquetas, fechas de caducidad y listas de lotes retirados para productos de especias, especialmente la canela. La consulta frecuente a la base de datos de retiros de la FDA facilita la prevención y el retiro inmediato de productos de uso doméstico o comercial.

La agencia recomienda además comprar especias solo en comercios formalmente establecidos, evitar adquirir productos a granel sin etiquetado y reportar inmediatamente a las autoridades cualquier detección de producto sospechoso.

La exposición al plomo en la canela puede causar daño neurológico irreversible y problemas de desarrollo cognitivo en menores.

¿Qué impacto tiene el retiro para minoristas y distribución alimentaria?

El retiro ordenado por la FDA obliga a la revisión completa de existencias de canela en polvo Lucky Foods en los 14 estados señalados, además de la identificación y aislamiento de otros productos de la marca. Comercios y distribuidores deben colaborar en los procesos de recogida, devolución y destrucción de las partidas en cuestión. Los procedimientos de auditoría oficial incluyen la necesidad de información pública y trazabilidad para evitar reincidencias.

La agencia resaltó que este tipo de retiros refuerzan los estándares de calidad y protegen la seguridad sanitaria de la ciudadanía, a la vez que incentivan a las empresas importadoras a invertir en sistemas más estrictos de control y rastreo.

¿Qué se espera a partir de la alerta sobre canela contaminada?

La FDA continuará evaluando e investigando eventuales nuevos casos de contaminación por plomo en productos derivados de la canela y otras especias importadas. De acuerdo con su comunicado del 9 de diciembre, la vigilancia sobre la cadena de suministro de alimentos en EE.UU. permanecerá activa y se actualizarán alertas y retiros cuando se identifiquen nuevos riesgos.

El monitoreo conjunto de organismos estatales y federales pretende evitar la reincorporación al mercado interno de lotes contaminados, así como actualizar periódicamente la información disponible tanto para consumidores como para empresas del sector alimentos. Las autoridades recuerdan la importancia de consultar canales oficiales ante cualquier duda y actuar preventivamente ante posibles riesgos derivados del consumo de alimentos contaminados.