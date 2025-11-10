Donald Trump elogió el acuerdo en el Senado para reabrir el Gobierno y prometió una vuelta rápida a la normalidad: “Es muy bueno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a las preguntas de los periodistas en la Casa Blanca (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que la administración federal reabrirá rápidamente tras más de cuarenta días de cierre, luego de elogiar el acuerdo alcanzado en el Senado.

“Vamos a reabrir nuestro país muy rápidamente”, sostuvo Trump en declaraciones a la prensa desde la Oficina Oval. El mandatario calificó el pacto presupuestario como “muy bueno” y subrayó que lo cumplirá en todos sus términos, incluyendo la vuelta a sus puestos de trabajo de los empleados federales que fueron despedidos o suspendidos durante el shutdown.

Trump resaltó la importancia de alcanzar una solución bipartidista después de semanas de negociaciones trabadas en el Congreso.

“Es muy bueno”, reiteró cuando fue consultado sobre si acataría plenamente el contenido del acuerdo aprobado por ambas cámaras.

El presidente venía reclamando la reapertura de toda la administración federal tras un prolongado conflicto político que paralizó los servicios públicos más allá de los 40 días, el periodo más largo de cierre en la historia estadounidense.

El acuerdo negociado entre senadores republicanos y un bloque de demócratas, que rompieron la disciplina partidaria, establece el restablecimiento del pago de salarios atrasados y la reincorporación de los empleados desligados. Además, garantiza fondos para evitar el corte de programas clave, como el SNAP de asistencia alimentaria, así como el financiamiento general de todas las agencias federales.

El presidente estadounidense confirmó que el pacto bipartidista contempla la reincorporación de empleados federales y la restauración de servicios afectados durante el shutdown más largo de la historia (REUTERS/Kevin Lamarque)

El cierre gubernamental había afectado a más de un millón de empleados desde el 1 de octubre y derivó en problemas adicionales para miles de usuarios y empresas, en especial por la falta de personal en los aeropuertos y el aumento de cancelaciones de vuelos en todo el país. La normalización de todas las áreas federales fue uno de los reclamos centrales del propio presidente durante las últimas semanas.

“Voy a cumplir el acuerdo”, reiteró Trump a los periodistas, destacando la importancia de haber obtenido el apoyo necesario en el Senado para llevar adelante la reapertura.

El jefe de Estado también hizo referencia a la ausencia de concesiones de fondo respecto a temas pendientes, como la extensión de subsidios para seguros médicos, e indicó que esos puntos se discutirán “en el futuro, después de garantizar el presupuesto y la estabilidad administrativa”.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, valoró el resultado en el Senado.

“Parece que nuestra larga pesadilla nacional está llegando a su fin, y estamos agradecidos por ello”, dijo.

En el Senado, el acuerdo fue respaldado por líderes de la mayoría y la minoría, permitiendo el avance de la legislación sobre el paquete presupuestario que se someterá a votación definitiva en la Cámara Baja.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El compromiso alcanzado ofrece una prórroga del presupuesto federal hasta enero y contempla recursos para la continuación de los programas sociales que dependen del gobierno central. Entre los temas aún a ser discutidos en nuevas sesiones se encuentra la solicitud demócrata de extender inmediatamente los actuales subsidios al seguro médico, una demanda que, según Trump, podrá abordarse en un debate posterior.

Con la firma del acuerdo y la inminente votación en la Cámara de Representantes, miles de trabajadores públicos podrán reincorporarse de inmediato a sus funciones, y el país inicia el proceso de retorno a la normalidad administrativa.

“Es demasiado malo que haya estado cerrado”, remarcó Trump, pero prometió una reactivación rápida y ordenada de toda la estructura del estado federal.

(Con información de AFP)