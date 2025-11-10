El Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo bipartidista que busca reabrir parcialmente el gobierno federal

El Senado de Estados Unidos aprobó avanzar con un acuerdo bipartidista que busca reabrir parcialmente el gobierno federal (REUTERS/Kylie Cooper)

El Senado de Estados Unidos aprobó este domingo por 60 votos contra 40 avanzar con un acuerdo bipartidista que busca reabrir parcialmente el gobierno federal, tras más de cinco semanas de cierre. La medida fue posible gracias al respaldo de un grupo de senadores demócratas moderados que aceptaron continuar sin garantías de extensión de los subsidios de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, lo que provocó divisiones dentro del partido.

El acuerdo permite financiar al gobierno hasta finales de enero y prevé una votación en diciembre sobre la prórroga de los créditos fiscales de atención médica que vencen el 1 de enero. La aprobación final podría demorar varios días si los demócratas presentan objeciones durante el proceso.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, apoyó de inmediato el compromiso y convocó a una votación de procedimiento. “El momento de actuar es ahora”, declaró. El cierre del gobierno, que comenzó el 1 de octubre, interrumpe vuelos en todo el país, afecta programas de ayuda alimentaria y deja a miles de trabajadores federales sin salario.

Entre los impulsores del acuerdo figuran las senadoras Jeanne Shaheen y Maggie Hassan de Nuevo Hampshire, y el independiente Angus King de Maine, quienes aceptaron avanzar con tres proyectos de gasto bipartidistas y extender la financiación del resto del gobierno. A cambio, obtuvieron una votación comprometida para diciembre sobre los subsidios de salud.

El acuerdo también incluye la reversión de los despidos masivos realizados durante el cierre y el pago retroactivo a los empleados federales afectados.

Entre los impulsores del acuerdo figura la senadora Jeanne Shaheen (REUTERS)

Cinco demócratas cambiaron su voto

Además de Shaheen, Hassan y King, Tim Kaine de Virginia y Dick Durbin de Illinois se unieron a la mayoría. También lo hicieron John Fetterman, Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen. Los moderados esperaban un mayor respaldo dentro del partido, pero solo cinco votos demócratas resultaron decisivos.

La votación se retrasó brevemente cuando tres republicanos conservadores —Mike Lee, Rick Scott y Ron Johnson— se abstuvieron y se reunieron con Thune. Según Lee, los tres votaron a favor luego de conversar con el presidente Donald Trump. Otro republicano, John Cornyn, regresó de Texas para emitir el voto número 60.

Schumer rechaza el pacto

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, votó en contra junto con la mayoría de su bancada. “No puedo apoyar este acuerdo de buena fe”, dijo tras una reunión interna de más de dos horas.

Schumer afirmó que su partido no abandonará la lucha por la atención médica. “Dimos la voz de alarma sobre la salud pública. No abandonaremos la lucha”, señaló.

El senador Bernie Sanders calificó la decisión de los moderados como un “error terrible”. En la misma línea, Chris Murphy, demócrata de Connecticut, afirmó que los votantes respaldaron a su partido “para mantenerse firmes” tras las elecciones recientes.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, votó en contra junto con la mayoría de su bancada. “No puedo apoyar este acuerdo de buena fe”, dijo tras una reunión interna de más de dos horas (REUTERS)

Un compromiso bipartidista

Los republicanos se negaron durante semanas a negociar los subsidios de la Affordable Care Act, pero colaboraron con los moderados para alcanzar un texto de consenso. El paquete de gasto aprobado por el Comité de Asignaciones del Senado incluye financiamiento para programas alimentarios, veteranos y el poder legislativo, entre otros.

El acuerdo prevé también proteger a los empleados federales contra futuras reducciones de personal y reembolsar a los estados que usaron fondos propios para mantener programas durante el cierre.

Críticas desde la Cámara de Representantes

Los demócratas de la Cámara baja criticaron duramente el pacto. El representante Greg Casar, presidente del Caucus Progresista, lo calificó de “traición” a los votantes. “Aceptar solo una promesa vacía de los republicanos no es un compromiso, es una capitulación”, escribió en X.

La congresista Angie Craig ironizó al señalar que “si la gente cree que esto es un negocio, tengo un puente que venderles”.

El líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, culpó a los republicanos del cierre. “Donald Trump y el Partido Republicano son responsables del desastre tóxico que han creado en nuestro país, y el pueblo estadounidense lo sabe”, afirmó.

El líder demócrata en la Cámara baja, Hakeem Jeffries (REUTERS)

Debate pendiente sobre los subsidios de salud

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, advirtió que no se comprometerá a someter el tema a votación. Algunos republicanos están dispuestos a extender los créditos fiscales para evitar el aumento de las primas, aunque exigen nuevos límites sobre los beneficiarios.

Trump volvió a criticar la ley en una publicación: “El peor sistema de atención médica al precio más alto”, escribió el domingo.

Efectos del cierre

El cierre ya afecta gravemente al país. Según FlightAware, más de 2.000 vuelos fueron cancelados y 7.000 se retrasaron el domingo. El secretario del Tesoro, Sean Duffy, advirtió en CNN que los viajes previos al Día de Acción de Gracias “se reducirán drásticamente” si el gobierno no reabre.

Además, millones de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria enfrentan demoras, y el Banco de Alimentos del Área de la Capital anunció que entregará 8 millones de comidas adicionales, un aumento del 20% respecto de su previsión inicial.

El debate sobre la extensión de los subsidios de salud se retomará en diciembre, pero por ahora, el Senado dio el primer paso concreto para poner fin al cierre más largo en años.

(Con información de Associated Press)