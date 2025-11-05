Kentucky declaró el estado de emergencia tras el accidente de un avión de carga que dejó al menos nueve muertos

El estado de Kentucky declaró el estado de emergencia tras el accidente del avión de carga de UPS ocurrido en Louisville (AP Foto/Jon Cherry)

El estado de Kentucky, en Estados Unidos, declaró el estado de emergencia tras el accidente de un avión de carga de UPS en Louisville, que causó al menos nueve muertos y varios heridos, según informaron autoridades estatales y federales. La tragedia ocurrió la tarde del martes, cerca del aeropuerto internacional de Louisville, afectando infraestructura industrial y operaciones aéreas.

El gobernador Andy Beshear firmó la declaración de emergencia para agilizar la movilización de recursos ante la magnitud del desastre.

Andy Beshear, gobernador de Kentucky, encabezó la respuesta oficial al accidente aéreo en Louisville declarando el estado de emergencia para agilizar la asistencia (AP Foto/Timothy D. Easley, Archivo)

El avión se incendió minutos después del despegue y destruyó una planta de reciclaje de petróleo. La principal terminal de la compañía en la ciudad sufrió daños y otras industrias cercanas resultaron afectadas. La planta de Ford y un centro de convenciones evitaron perjuicios graves, gracias a la rápida intervención de más de 200 bomberos y personal de emergencia.

El saldo inicial de la tragedia es de al menos nueve fallecidos, con once personas hospitalizadas, dos de ellas en estado crítico. Algunas personas siguen desaparecidas, lo que podría elevar el número de víctimas. La Guardia Nacional fue desplegada para colaborar con los servicios de emergencia y las tareas de búsqueda.

La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió temporalmente los vuelos en la pista dañada, que reabrió parcialmente la madrugada del miércoles para pasajeros, operando solo una pista y provocando retrasos importantes.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) encabeza la investigación. Recuperó las “cajas negras” y analizó registros técnicos, imágenes de vigilancia y componentes clave del avión, después de comprobarse el desprendimiento del motor izquierdo durante el despegue.

La tripulación de tres personas a bordo del avión pereció en el acto, según confirmaron portavoces de UPS (Europa Press)

Además, se solicitó a los residentes reportar cualquier escombro en un radio de media milla desde el impacto.

Según UPS, la tripulación estaba compuesta por tres personas, que murieron en el accidente. El avión transportaba combustible suficiente para un vuelo a Honolulu de ocho horas y media y la actividad de clasificación de paquetes fue suspendida de inmediato. La empresa priorizó la cooperación con las autoridades y el apoyo a las familias afectadas.

Entre las empresas más perjudicadas figura Grade A Auto Parts. Su propietario, Sean Garber, relató a CNN que varios empleados escaparon de las llamas y tres se encuentran desaparecidos. Técnicos de la NTSB realizan tareas de identificación de los cuerpos en coordinación con autoridades locales.

El siniestro se produjo la tarde del martes junto al aeropuerto internacional, destruyendo dos negocios e impactando la infraestructura de la principal terminal de operaciones de UPS

Expertos del sector consultados indicaron que el MD-11 es común en transporte de carga y que el análisis se centra en el motor que se desprendió. GE Aerospace, fabricante de los motores, brinda soporte técnico a la investigación, descartándose cualquier vínculo entre el accidente y el cierre parcial del gobierno estadounidense.

Este suceso es el más grave registrado por UPS desde 2013, cuando un Airbus se estrelló durante la aproximación a Birmingham (Alabama). La NTSB espera publicar un informe preliminar en los próximos días, al tiempo que solicita la colaboración ciudadana para aportar información o restos localizados cerca del lugar del siniestro.

(Con información de Reuters)