Estados Unidos

Kentucky declaró el estado de emergencia tras el accidente de un avión de carga que dejó al menos nueve muertos

El siniestro obligó a detener las operaciones en el aeropuerto de Louisville y causó daños en dos negocios de la zona industrial

Guardar
El estado de Kentucky declaró
El estado de Kentucky declaró el estado de emergencia tras el accidente del avión de carga de UPS ocurrido en Louisville (AP Foto/Jon Cherry)

El estado de Kentucky, en Estados Unidos, declaró el estado de emergencia tras el accidente de un avión de carga de UPS en Louisville, que causó al menos nueve muertos y varios heridos, según informaron autoridades estatales y federales. La tragedia ocurrió la tarde del martes, cerca del aeropuerto internacional de Louisville, afectando infraestructura industrial y operaciones aéreas.

El gobernador Andy Beshear firmó la declaración de emergencia para agilizar la movilización de recursos ante la magnitud del desastre.

Andy Beshear, gobernador de Kentucky,
Andy Beshear, gobernador de Kentucky, encabezó la respuesta oficial al accidente aéreo en Louisville declarando el estado de emergencia para agilizar la asistencia (AP Foto/Timothy D. Easley, Archivo)

El avión se incendió minutos después del despegue y destruyó una planta de reciclaje de petróleo. La principal terminal de la compañía en la ciudad sufrió daños y otras industrias cercanas resultaron afectadas. La planta de Ford y un centro de convenciones evitaron perjuicios graves, gracias a la rápida intervención de más de 200 bomberos y personal de emergencia.

El saldo inicial de la tragedia es de al menos nueve fallecidos, con once personas hospitalizadas, dos de ellas en estado crítico. Algunas personas siguen desaparecidas, lo que podría elevar el número de víctimas. La Guardia Nacional fue desplegada para colaborar con los servicios de emergencia y las tareas de búsqueda.

La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió temporalmente los vuelos en la pista dañada, que reabrió parcialmente la madrugada del miércoles para pasajeros, operando solo una pista y provocando retrasos importantes.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) encabeza la investigación. Recuperó las “cajas negras” y analizó registros técnicos, imágenes de vigilancia y componentes clave del avión, después de comprobarse el desprendimiento del motor izquierdo durante el despegue.

La tripulación de tres personas
La tripulación de tres personas a bordo del avión pereció en el acto, según confirmaron portavoces de UPS (Europa Press)

Además, se solicitó a los residentes reportar cualquier escombro en un radio de media milla desde el impacto.

Según UPS, la tripulación estaba compuesta por tres personas, que murieron en el accidente. El avión transportaba combustible suficiente para un vuelo a Honolulu de ocho horas y media y la actividad de clasificación de paquetes fue suspendida de inmediato. La empresa priorizó la cooperación con las autoridades y el apoyo a las familias afectadas.

Entre las empresas más perjudicadas figura Grade A Auto Parts. Su propietario, Sean Garber, relató a CNN que varios empleados escaparon de las llamas y tres se encuentran desaparecidos. Técnicos de la NTSB realizan tareas de identificación de los cuerpos en coordinación con autoridades locales.

El siniestro se produjo la tarde del martes junto al aeropuerto internacional, destruyendo dos negocios e impactando la infraestructura de la principal terminal de operaciones de UPS

Expertos del sector consultados indicaron que el MD-11 es común en transporte de carga y que el análisis se centra en el motor que se desprendió. GE Aerospace, fabricante de los motores, brinda soporte técnico a la investigación, descartándose cualquier vínculo entre el accidente y el cierre parcial del gobierno estadounidense.

Este suceso es el más grave registrado por UPS desde 2013, cuando un Airbus se estrelló durante la aproximación a Birmingham (Alabama). La NTSB espera publicar un informe preliminar en los próximos días, al tiempo que solicita la colaboración ciudadana para aportar información o restos localizados cerca del lugar del siniestro.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

KentuckyAccidente avión de UPSAviónAccidente de aviónAvión de UPS

Últimas Noticias

Top 15 Hulu Estados Unidos: las mejores producciones del momento que te engancharán desde el primer minuto

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Top 15 Hulu Estados Unidos:

Qué serie ver esta noche en Paramount+ Estados Unidos

Paramount+ busca mantenerse en el preferencias de su audiencia a través de estas historias

Qué serie ver esta noche

El motor explotó y se desprendió antes del accidente mortal del avión de UPS en Kentucky, según la NTSB

La junta confirmó que el motor izquierdo se separó del McDonnell Douglas MD-11 segundos después del despegue, desencadenando una explosión que dejó al menos nueve muertos

El motor explotó y se

Hallaron las cajas negras del avión de carga que se estrelló en Kentucky

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EEUU confirmó la recuperación de las grabadoras de voz y datos de vuelo del MD-11, donde murieron al menos nueve personas. Los dispositivos serán analizados en Washington para determinar las causas del incidente

Hallaron las cajas negras del

Más de 1.3 millones de vehículos de dos importantes fabricantes están en proceso de retiro

Los automóviles enfrentan diversas fallas de funcionamiento que pueden provocar desde incendios hasta aumento de riesgo de colisiones

Más de 1.3 millones de
DEPORTES
Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

Simone Biles reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se realizó: “Dos de ellas nunca podrían adivinarlas”

La verdad sobre los rumores de una súper propuesta del Galatasaray a Messi para los meses de parate en la MLS

Marcelo Gallardo renovó su contrato como DT de River Plate hasta diciembre del 2026

Entrevista exclusiva a Pedro Cachin tras anunciar su retiro del tenis: “Mi carrera fue sudor, barro y familia”

TELESHOW
La sorpresiva participación de Luisana

La sorpresiva participación de Luisana Lopilato y Michael Bublé en una docuserie

Johnny Depp regresa a la Argentina para presentar su nueva película: qué entrevista tiene pactada

Iliana Calabró recordó a su padre, Juan Carlos, a 12 años de su muerte: “Basta pensarte para sentirte junto a mí”

La conmovedora historia de Lisandro, el adolescente con alma tucumana que brilló en The Voice Kids Bélgica

Gimena Accardi sorprendió con un inesperado proyecto laboral: “Por dentro estoy gritando”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump anunció que EEUU

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país

Ecuador rechazó las acusaciones del dictador Nicolás Maduro sobre ser “ruta del narcotráfico”