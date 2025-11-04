Estados Unidos

Un avión de carga se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Kentucky: se reportan varios heridos

Bomberos trabajan para controlar el incendio mientras se desconocen la cantidad y gravedad de los heridos

Guardar
Un avión de carga se
Un avión de carga se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Kentucky: se reportan varios heridos

Un avión de carga de la compañía UPS se estrelló el martes por la tarde durante la maniobra de despegue en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, lo que provocó un incendio masivo y una rápida respuesta de los equipos de emergencia.

El accidente, que ocurrió aproximadamente a las 5:15 p.m. hora local, movilizó a decenas de bomberos, policías y servicios médicos en la zona, y obligó a las autoridades a emitir restricciones y órdenes para resguardarse en las inmediaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el avión, un McDonnell Douglas MD-11 fabricado en 1991, se dirigía a Honolulu cuando cayó cerca de la terminal aérea.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville notificó a través de sus redes sociales que había heridos relacionados con el incidente, aunque aún no se han detallado cifras oficiales sobre el número o gravedad de las víctimas.

UPS puede confirmar que una de nuestras aeronaves estuvo involucrada en un accidente en Louisville, Kentucky. Por el momento no podemos confirmar el estado de la tripulación ni posibles afectados”, indicó la empresa en un comunicado preliminar.

El Departamento de Policía Metropolitana
El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville notificó a través de sus redes sociales que había heridos relacionados con el incidente, aunque aún no se han detallado cifras oficiales sobre el número o gravedad de las víctimas

Las primeras imágenes que circularon tras el impacto muestran una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad. Videos emitidos por cadenas locales como WLKY-TV, afiliada a CBS, captaron largas filas de llamas que se extendían por más de un kilómetro desde un estacionamiento, mientras los camiones de bomberos trabajaban para contener el fuego y evitar su propagación a otras áreas del complejo aeroportuario.

El Aeropuerto Internacional Muhammad Ali es la sede de Worldport, principal centro mundial de operaciones de carga aérea de UPS y la mayor terminal de manejo de paquetes del gigante logístico a nivel global.

La magnitud de la emergencia motivó el despliegue de recursos adicionales y la coordinación de varios organismos federales, estatales y locales para atender tanto a los heridos como para contener el incendio y despejar los escombros.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad y solicitaron a la población mantenerse alejada de la zona afectada. El Departamento de Servicios de Emergencia de Louisville ordenó a quienes viven al norte del aeropuerto, en dirección al río Ohio, que permanezcan en el interior de sus viviendas mientras continúa la respuesta ante la situación. Las restricciones de acceso y el despliegue de personal de rescate complicaron el tráfico y la movilidad en la ciudad durante varias horas.

Las primeras imágenes que circularon
Las primeras imágenes que circularon tras el impacto muestran una densa columna de humo negro visible desde varios puntos de la ciudad

Andy Beshear, gobernador de Kentucky, utilizó la red social X para informar que estaba al tanto del accidente y en contacto permanente con los socorristas.

Los socorristas están en el lugar y compartiremos más información en la medida en que esté disponible. Por favor, recen por los pilotos, la tripulación y todos los afectados”, expresó el mandatario estatal, añadiendo que se esperan nuevos reportes a medida que avancen las operaciones de rescate y las tareas de investigación.

La FAA detalló que su personal ya trabaja en el lugar para comenzar las indagaciones técnicas que buscarán establecer la causa del siniestro.

El MD-11, ampliamente utilizado en el transporte de carga por grandes empresas, fue fabricado hace más de tres décadas y se desempeñaba como uno de los aviones más importantes de la flota de UPS en Louisville.

El accidente se suma a una serie de incidentes aéreos que han implicado aeronaves de carga en los últimos años en Estados Unidos, muchos de los cuales han puesto el foco en las condiciones de mantenimiento y el envejecimiento de las flotas de grandes compañías del sector.

“UPS puede confirmar que una
“UPS puede confirmar que una de nuestras aeronaves estuvo involucrada en un accidente en Louisville, Kentucky", dijo la empresa en un comunicado

En este caso, la atención se concentra no solo en determinar las causas del accidente, sino también en el rápido despliegue y coordinación de los servicios de emergencia, clave para contener el daño en una infraestructura crítica para el comercio y la logística a nivel internacional.

A medida que se esclarecen los detalles y se confirma la situación de la tripulación y eventuales víctimas, UPS y las autoridades federales reiteraron su compromiso de colaborar en la investigación y de mantener informada a la ciudadanía sobre el avance de las pesquisas y la recuperación de la normalidad en el aeropuerto.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

Estados UnidosKentuckyAeropuerto Internacional de LouisvilleÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este miércoles 5 de noviembre de 2025

Estar al pendiente de las condiciones meteorológicas de las siguientes horas en la ciudad te facilitará tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico

Clima en Seattle: predicción del estado del tiempo del 5 de noviembre

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Clima en Seattle: predicción del

Clima en Columbus: probabilidades de lluvia y temperatura de mañana

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Clima en Columbus: probabilidades de

¿Qué ver esta noche? Top 10 de las producciones favoritas del público en Disney+ Estados Unidos

Desde fantasía hasta suspenso, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

¿Qué ver esta noche? Top

EEUU avaló una ley que restringe la compra de propiedades a ciudadanos chinos en Florida

La norma también establece restricciones similares, aunque más flexibles, para residentes de Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria

EEUU avaló una ley que
DEPORTES
Del gol maradoniano candidato al

Del gol maradoniano candidato al Puskás a la violenta falta de Lucho Díaz y el homenaje a Diogo Jota: las perlitas de la Champions

La emotiva carta de despedida de Jorge Brito como presidente de River Plate: “Fue uno de los honores más grandes de mi vida”

Los mejores memes de una nueva fecha de la Champions League: Julián Álvarez y Alexis Mac Allister, entre los destacados

“Lo avergonzaron”: el incómodo momento que vivió Ancelotti por una feroz crítica de una leyenda de Brasil

Así fue el gol de Alexis Mac Allister con el que Liverpool venció al Real Madrid por la Champions League

TELESHOW
Lali Espósito contó que aprendió

Lali Espósito contó que aprendió a cocinar junto a Pedro Rosemblat: “Mi chico sabe de cocina”

El proyecto de Dani La Chepi que la emocionó hasta las lágrimas: “Salir de la zona de confort me da muchísimo miedo”

Bizarrap y Daddy Yankee revolucionan las redes con el anuncio de su colaboración: cuándo será el esperado estreno

La polémica reacción de Alex Caniggia contra el juicio que le iniciaría Wanda Nara: “Peppa Pig, volvé al establo”

La China Suárez regresa a la Argentina junto a los dos hijos que tiene con Benjamín Vicuña

INFOBAE AMÉRICA

El ministro de Comercio Exterior

El ministro de Comercio Exterior de Finlandia visitará Uruguay para reforzar la cooperación y celebrar 90 años de relaciones diplomáticas

¿Intervención o liberación de Venezuela por parte de Estados Unidos?

El hambre puede reprogramar el cerebro y cambiar la empatía social, revela un estudio en ratones

Donald Trump recibirá en la Casa Blanca al presidente sirio Ahmed al Sharaa para discutir la paz en Medio Oriente

Por qué los cerebros de mamíferos y aves son más grandes, según un estudio