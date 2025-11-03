Estados Unidos

El hallazgo de una nueva araña en las dunas de California intriga a científicos y turistas

Investigadores de la UC Davis descubrieron una especie de araña trampa que habita bajo la arena, lo que pone en alerta a quienes disfrutan de las playas y enciende el interés científico en la región

Guardar
El descubrimiento de una araña
El descubrimiento de una araña trampa inédita en las playas californianas resalta la riqueza inesperada de la fauna local (Emma Jochim / UC Davis)

El hallazgo de una nueva especie de araña trampa en las dunas de California despertó interés entre la comunidad científica y los especialistas en biodiversidad del estado. Investigadores de la University of California, Davis (UC Davis) identificaron a Aptostichus ramirezae, una araña de color marrón y cuerpo robusto, cuyo tamaño se asemeja al de una moneda. Esta especie se suma al reducido grupo de arañas de su género con hábitat exclusivo en las arenas costeras californianas.

El descubrimiento, realizado por un equipo de UC Davis y publicado en la revista Ecology and Evolution, revela que Aptostichus ramirezae constituye la cuarta especie de araña trampa documentada en California cuya distribución se limita a las dunas costeras.

Las hembras de esta especie, parientes de las tarántulas, pasan toda su vida en madrigueras subterráneas recubiertas de seda y por una puerta camuflada, saliendo únicamente para alimentarse, guiadas por las vibraciones de sus presas. Aunque su apariencia resulta imponente, su tamaño pequeño las mantiene fuera del alcance de la mayoría de los visitantes de las playas.

Investigadores de UC Davis realizaron
Investigadores de UC Davis realizaron estudios genéticos que permitieron diferenciar a Aptostichus ramirezae de otras especies morfológicamente similares (Emma Jochim / UC Davis)

Proceso de investigación y genética de Aptostichus ramirezae

La identificación de esta nueva especie se basó en el análisis de ADN genómico de ejemplares recolectados en diversas áreas de distribución. El grupo de investigación, liderado por Jason Bond, sospechaba la existencia de especies crípticas bajo la apariencia uniforme de Aptostichus simus, es decir, arañas morfológicamente similares pero genéticamente distintas.

Emma Jochim, estudiante de doctorado y coautora del estudio en UC Davis, explicó que las costumbres subterráneas y la limitada capacidad de dispersión de estas arañas impiden que se desplacen entre diferentes dunas costeras para reproducirse y mezclar su acervo genético, lo cual favorece el surgimiento de especies únicas en hábitats aislados.

Importancia para la biodiversidad y conservación de las dunas de California

La relevancia de este descubrimiento va más allá de la simple descripción de una nueva especie. De acuerdo con UC Davis, la aparición de Aptostichus ramirezae mejora la comprensión de la biodiversidad local y subraya la necesidad de proteger ecosistemas frágiles como las dunas costeras.

Jason Bond señaló que, aunque existen más de 50.000 especies de arañas descritas en el mundo, probablemente permanecen cientos de miles sin descubrir, incluso en regiones intensamente estudiadas como la costa de California. La identificación de especies nuevas permite detectar poblaciones vulnerables y entender mejor los patrones de diversidad genética.

El hábitat de Aptostichus ramirezae y de su pariente cercano, Aptostichus simus, atraviesa un proceso de reducción. Estas especies habitan dunas costeras que se extienden desde el centro de California hasta el norte de Baja California, México, incluyendo ciertas zonas de las Islas del Canal. Actualmente, la mayoría de las poblaciones se localizan en San Diego.

Factores como el aumento del nivel del mar y la pérdida de dunas ponen en riesgo la supervivencia de estas arañas, cuya capacidad de adaptación a nuevos entornos es limitada. Jochim advirtió que la línea evolutiva de Aptostichus simus enfrenta amenazas considerables, y que la investigación genética resulta fundamental para distinguir las poblaciones con mayor vulnerabilidad.

Las dunas costeras actúan como
Las dunas costeras actúan como refugio para organismos exclusivos, cuya permanencia depende de la protección de estos entornos vulnerables (Freepik)

Nomenclatura y homenaje a Martina Giselle Ramirez

El nombre de la nueva especie, Aptostichus ramirezae, constituye un tributo a Martina Giselle Ramirez, reconocida arañóloga y decana del College of Science en California State University, Stanislaus, debido a su labor en genética de poblaciones de arañas trampa.

Jason Bond, responsable de la designación, encontró inspiración en figuras del ámbito científico y cultural para bautizar otras especies, entre ellas Aptostichus stephencolberti, Myrmekiaphila neilyoungi y Aptostichus barackobamai, imprimiendo un enfoque humano en el proceso de nomenclatura científica.

Según UC Davis, sin un conocimiento preciso sobre la cantidad de especies existentes y los patrones de diversidad genética entre poblaciones no es posible definir qué zonas requieren prioridad en los esfuerzos de conservación.

Temas Relacionados

Aptostichus ramirezaeBiodiversidadDunasArañas TrampaArañas De TrampillaCaliforniaArenaPlayasConservaciónHábitatsNueva EspecieNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Advierten por un posible “éxodo histórico” en Nueva York ante la candidatura de Zohran Mamdani

El socialista demócrata encabeza las encuestas para las elecciones del 4 de noviembre. Empresarios, votantes y analistas temen una crisis de seguridad e impuestos que reactive viejos fantasmas de la ciudad. La encuesta que encendió la alarma

Advierten por un posible “éxodo

Los Ángeles: la previsión meteorológica para este 3 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Los Ángeles: la previsión meteorológica

Clima en Nueva York: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Nueva York: pronóstico

Clima en Houston: el pronóstico para este 3 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Houston: el pronóstico

Clima en Dallas: el pronóstico para este 3 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Dallas: el pronóstico
DEPORTES
Impacto en la F1: Ferrari

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

TELESHOW
La tierna foto de Benjamín

La tierna foto de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia a la distancia que emocionó por un detalle especial

Georgina Barbarossa habló de su vínculo con Moria Casán a días de competir en la TV: “La quise mucho pero se cortó”

El accidente que provocó Cachete Sierra en Masterchef que alertó a Evangelina Anderson: “Casi me deja pelada”

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

INFOBAE AMÉRICA

El argentino Pablo Maurette ganó

El argentino Pablo Maurette ganó el Premio Herralde de Novela

Quiénes son los últimos ocho rehenes cuyos restos siguen retenidos por Hamas en Gaza

Crisis en Bolivia: el asesor de Rodrigo Paz alerta que la economía del país “está quebrada”

Seis imputados por el atentado a la fiscal general de Uruguay: investigan vínculo con banda vinculada a Marset

Por qué Estados Unidos elevó la alerta de viajes a Tanzania