Detectan la expansión del mosquito del dengue en zonas de Estados Unidos donde nunca había llegado

La expansión del mosquito Aedes aegypti en California, Oregon e Idaho preocupa a las autoridades sanitarias de Estados Unidos en 2024 y 2025. (AdobeStock)

La proliferación de mosquitos Aedes aegypti, conocidos por transmitir enfermedades como la fiebre amarilla y el dengue, ha generado preocupación entre autoridades sanitarias de Estados Unidos luego de detectarse su avance en áreas donde nunca antes habían sido registrados. El fenómeno afecta especialmente a residentes de California, Oregon e Idaho durante 2024 y 2025, según confirmaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y departamentos de salud estatales, en un contexto marcado por el aumento de casos de infecciones transmitidas por mosquito.

De acuerdo con los CDC y reportes de medios especializados como USA TODAY, la especie invasora Aedes aegypti se ha identificado por primera vez en condados de la costa oeste, donde las evidencias de reproducción y dispersión han incrementado desde la primavera pasada. Autoridades del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles señalaron que, a mediados de octubre, se identificó el primer caso de dengue autóctono en la región, asociado a la presencia de estos mosquitos.

Antecedentes científicos atribuyen este cambio en la geografía de distribución de Aedes aegypti a factores ambientales, entre los que se destaca el aumento de las temperaturas y la urbanización, argumentos respaldados por el World Mosquito Program y corroborados por estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué es el mosquito Aedes aegypti y por qué genera alarma?

El Aedes aegypti, conocido como mosquito de la fiebre amarilla, puede transmitir enfermedades virales como dengue, chikungunya, virus Zika y fiebre amarilla. Según los CDC, en Estados Unidos existen más de 200 especies de mosquitos, pero solo algunas, entre ellas Aedes aegypti, funcionan como vectores de patógenos de relevancia médica.

Esta especie se reconoce por su pequeño tamaño —aproximadamente medio centímetro— y las líneas blancas que recorren tanto sus patas como su tórax. Es un mosquito cuyo ciclo de actividad ocurre principalmente durante el día, lo que aumenta el riesgo de contacto para la población urbana y periurbana.

De acuerdo con un informe del CDC, “Aedes aegypti tiene la capacidad de reproducirse en pequeños recipientes de agua, desde macetas, hasta bebederos de mascotas o drenajes pluviales”. Esta característica reduce la eficacia de los controles tradicionales y multiplica los escenarios de exposición para comunidades enteras.

El Aedes aegypti, vector del dengue y la fiebre amarilla, se detecta por primera vez en condados de la costa oeste estadounidense. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿En qué territorios de Estados Unidos se detecta actualmente la especie?

La presencia confirmada de Aedes aegypti abarca una franja cada vez más amplia de territorio estadounidense. Hasta el 3 de octubre de 2025, California reportó ejemplares en 28 condados, según la autoridad sanitaria estatal. En el noroeste, tanto Oregon como Idaho verificaron por primera vez su aparición durante 2024 y 2025, de acuerdo con una publicación de OPB.

El CDC indica además que existen poblaciones estables en Texas, Florida, Georgia, Alabama, Carolina del Sur, Luisiana, Utah y Nevada. La expansión coincide con proyecciones de riesgo planteadas años atrás por el propio organismo, aunque en varios de estos estados no se había constatado su presencia previamente mediante captura y verificación entomológica.

Según información recogida por USA TODAY, “El hallazgo de Aedes aegypti en el noroeste representa un fenómeno inédito para la salud pública local".

¿Qué impacto tiene la propagación del mosquito para la salud pública?

El movimiento de Aedes aegypti hacia el norte y el oeste del país incrementa el potencial de transmisión local de arbovirus, como el dengue, sin que medien viajes internacionales. A mediados de octubre de 2025, autoridades californianas informaron el primer contagio autóctono de dengue en Los Ángeles, fenómeno vinculado directamente con la circulación de este mosquito, según el Departamento de Salud Pública local y el CDC.

Si bien la fiebre amarilla no circula activamente en Estados Unidos, el riesgo de introducción crece con la prevalencia del vector. Además, el CDC advierte sobre el aumento de brotes de dengue y virus Zika en el continente americano durante los últimos años, factor que sitúa a la población estadounidense en un escenario epidemiológico diferente al de décadas pasadas.

La Organización Mundial de la Salud subraya que “el cambio climático y las modificaciones en los usos del suelo favorecen la expansión geográfica de vectores que antes permanecían limitados a regiones tropicales”.

El primer caso de dengue autóctono en Los Ángeles se vincula directamente con la presencia de Aedes aegypti en la región. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Por qué se relaciona este fenómeno con el cambio climático?

El World Mosquito Program y el CDC coinciden en que el ascenso de las temperaturas y la mayor frecuencia de lluvias extremas generan condiciones que favorecen el desarrollo de Aedes aegypti fuera de su rango tradicional. Registros de los últimos cinco años muestran que estados tradicionalmente poco propensos a la presencia del mosquito ahora reportan hallazgos en áreas urbanas alejadas de la frontera sur.

Estudios publicados por el CDC prevén una extensión del rango de distribución del mosquito a medida que los patrones climáticos continúan modificándose. “Mosquitos como Aedes aegypti encuentran condiciones aptas para sobrevivir e instalarse en lugares donde antes no era posible debido al frío”, indica uno de los documentos técnicos de la entidad.

¿Cómo se detecta y controla la expansión de la especie?

Las autoridades emplean redes de monitoreo entomológico, trampas específicas y campañas de información en ciudades donde se ha registrado la llegada o incremento de Aedes aegypti. El CDC y los departamentos estatales de salud desarrollan mapas de presencia confirmada y alertan sobre los sitios en que el mosquito podría establecerse, basando su análisis en datos obtenidos cada temporada.

El California Department of Public Health (CDPH), citado por USA TODAY, describe que “se recomienda eliminar cualquier fuente de agua estancada en los hogares para dificultar la reproducción del mosquito”.

¿Qué sigue para las áreas afectadas y su población?

El aumento en la presencia de Aedes aegypti representa un desafío para las estrategias de control vectorial y la vigilancia epidemiológica en Estados Unidos. El potencial de transmisión local de dengue y otras enfermedades continuará siendo monitoreado por autoridades como el CDC, que actualiza periódicamente sus mapas y recomendaciones para el público.

Reportes recientes de USA TODAY indican que la población de los condados detectados recibe información preventiva y se intensifican los operativos de control en zonas residenciales. “El hallazgo confirma la necesidad de adaptar las políticas de salud pública al cambio en los patrones de distribución de vectores”, concluye el documento técnico del CDC disponible en su página oficial.

El impacto para los residentes incluye la recomendación de reforzar medidas básicas de prevención, como vaciar recipientes que acumulen agua y utilizar protección personal durante el día, periodo en el que estos mosquitos resultan más activos.