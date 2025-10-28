Emitieron una alerta de retiro para populares dulces por riesgo potencialmente mortal

Populares dulces fueron retirados por alérgenos no declarados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció la retirada voluntaria de barras de dulce de la empresa Zingerman’s Candy Manufactory, con sede en Michigan, debido a la posible presencia de alérgenos no declarados en el etiquetado. La retirada afecta a dos productos: las barras Peanut Butter Crush, que podrían contener nueces de la India, y las barras Ca$hew Cow, que podrían contener cacahuates sin indicarlo en el empaque. Según la FDA, las personas alérgicas o con hipersensibilidad a estos ingredientes pueden enfrentar riesgos graves o incluso mortales si consumen los productos afectados.

La empresa emitió el retiro el 24 de octubre, abarcando específicamente los lotes identificados como Peanut Butter Crush Full Size Bars con número 17425 y Ca$hew Cow Full Size Bars con número 174250. Los productos fueron distribuidos a tiendas y minoristas en los estados de Michigan y Nueva York. La FDA indicó que el problema provino de un “fallo temporal en los procesos de producción y empaque”, situación que derivó en la omisión de advertencias sobre la presencia de frutos secos en algunos lotes.

Hasta el 27 de octubre, no se habían reportado enfermedades o reacciones adversas asociadas con el consumo de estos productos. Zingerman’s Candy Manufactory declaró en el aviso de retiro divulgado por la FDA que ya se han tomado medidas para corregir el inconveniente en el proceso de elaboración y envasado. La compañía y la FDA exhortaron a los consumidores a devolver los productos afectados al punto de compra para recibir el reembolso correspondiente.

Los chocolates contienen frutos secos como cacahuates y nueces no declarados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y antecedentes

De acuerdo con la FDA, tanto los cacahuates como las nueces de la India forman parte de los nueve principales alérgenos alimentarios regulados por la ley en Estados Unidos, junto con huevos, pescado, crustáceos, trigo, soja y sésamo, entre otros. La agencia recordó que los consumidores con alergias alimentarias deben leer cuidadosamente las etiquetas y evitar los productos que contengan ingredientes a los que son sensibles.

El doctor Sebastian Lighvani, director de New York Allergy & Asthma PLLC, señaló en declaraciones previas recogidas por Newsweek que “cada tres minutos en Estados Unidos, alguien termina en una sala de emergencias debido a una reacción alérgica tras ingerir accidentalmente un alimento”. Lighvani añadió que la incidencia de anafilaxia alimentaria ha experimentado un aumento de entre 300 y 400 por ciento en los últimos años en el país.

Síntomas de alergia a los cacahuates y frutos secos

Los frutos secos son los principales alérgenos en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alergia al cacahuate es considerada una de las reacciones alimentarias más graves debido a la posibilidad de desencadenar respuestas inmunológicas severas en personas sensibilizadas. Los efectos pueden variar desde síntomas leves, como picazón en la boca, urticaria o hinchazón de labios, hasta complicaciones potencialmente mortales, como la anafilaxia. Esta última puede presentarse con dificultad respiratoria, presión arterial baja, pulso acelerado y, sin atención médica inmediata, riesgo de desenlace fatal. El contacto mínimo con trazas de cacahuate puede ser suficiente para provocar una reacción en individuos altamente sensibles.

La FDA clasifica al cacahuate como uno de los principales alérgenos alimentarios debido a la frecuencia de reacciones y al potencial de severidad. Los síntomas suelen aparecer en minutos tras la ingestión, aunque en ocasiones pueden retrasarse hasta dos horas. Además de las manifestaciones cutáneas y respiratorias, pueden presentarse náuseas, vómitos, dolor abdominal o confusión. Como medida preventiva, se recomienda a las personas con alergia consultar siempre las etiquetas de productos procesados y evitar alimentos cuyo contenido de cacahuate no pueda ser descartado con certeza.