Heather Harp reveló detalles desconocidos sobre el hallazgo de su hermana gemela y el principal sospechoso del asesinato

La búsqueda liderada por Heather Lane, hermana gemela de Katlyn, fue clave para encontrar los restos tras nueve días de desaparición (Portada People)

El hallazgo del cuerpo de Katlyn Harp, madre de cinco hijos desaparecida en Bloomsburg (Pensilvania), marcó el inicio de una búsqueda de justicia encabezada por su hermana gemela, Heather Lane. Tras nueve días de intensa búsqueda, Heather localizó los restos de su hermana en una caja metálica en una propiedad que había pertenecido a Vinny Harp, esposo de la víctima, quien fue arrestado ese mismo día bajo cargos de homicidio.

Durante una entrevista exclusiva para People, Heather Lane compartió detalles sobre la investigación, el dolor de la pérdida familiar y las preguntas que aún persisten sobre el estremecedor caso.

Desaparición y búsqueda de Katlyn Harp

El pasado 20 de junio, Heather Lane supo por su cuñado Vinny Harp que su hermana gemela, de 33 años, estaba desaparecida. Katlyn había sido vista por última vez en su hogar familiar tras una discusión con su esposo. La falta de respuesta a los mensajes de Heather encendió las alarmas. “Katlyn me contaba todo, y no había forma de que se marchara sin avisarme”, relató Lane a People.

Heather Lane relató el profundo vínculo con su hermana gemela Katlyn y el dolor tras la tragedia (Heather Lane)

Heather contactó a la policía y reportó la desaparición, pero la declaración formal tardó 48 horas. Durante ese tiempo, organizó grupos de búsqueda, imprimió volantes y movilizó a la comunidad a través de redes sociales.

La familia recorrió propiedades relacionadas con Vinny Harp, enfrentando tanto el calor extremo como lluvias intensas, mientras la policía estatal de Pensilvania advertía que sus acciones podían entorpecer la investigación. A pesar de ello, Heather persistió y explicó: “No podía quedarme en casa mientras mi hermana estaba en algún lugar afuera”.

Hallazgo del cuerpo y detención de Vinny Harp

El 29 de junio, la familia Lane regresó a una finca de 16 hectáreas en Montour Township, anteriormente propiedad de Vinny Harp. Unos 15 minutos después de iniciar la búsqueda, el padre de Heather notó huellas de neumáticos en un campo embarrado.

Fue así que dos mariposas amarillas guiaron a la familia hasta una gran caja metálica verde al pie de un acantilado. Heather llamó a la policía, convencida de que había encontrado a Katlyn. Tres horas después, Vinny Harp fue arrestado por el asesinato de su esposa.

El hallazgo del cuerpo de Katlyn Harp en una caja metálica en Pensilvania reaviva el pedido de justicia familiar (WNEP)

Según la exclusiva de People, la policía solo confirmó la muerte como homicidio, ya que el estado de descomposición del cuerpo impidió determinar la causa exacta. Vinny Harp, quien se declaró inocente de homicidio y otros cargos, ofreció versiones contradictorias sobre los hechos.

En una de ellas, alegó que Katlyn falleció accidentalmente al inhalar óxido nitroso y que, presa del pánico, ocultó el cuerpo en el lugar donde ella supuestamente quería ser enterrada.

Heather desmintió rotundamente esta versión y declaró: “No hay ni una pizca de verdad en las historias cambiantes de Vinny, pero esta duele más porque mi hermana no habría tirado por la borda años de recuperación y el esfuerzo por recuperar a sus hijos por algo tan estúpido”.

El matrimonio entre Katlyn y Vinny Harp

La historia de Katlyn y Vinny Harp comenzó tras la muerte de la anterior pareja de Katlyn en un accidente automovilístico en 2020, un hecho que sumió a Katlyn en una profunda tristeza y la llevó a perder la custodia de sus hijos debido a problemas de adicción.

Vinny, a quien las hermanas conocían desde la secundaria, también había sufrido la pérdida de su esposa por una sobredosis. La conexión entre ambos se forjó en medio del dolor compartido y, en menos de un año, decidieron casarse.

Para Katlyn, la relación parecía un cuento de hadas, aunque la realidad pronto se tornó compleja. Heather relató en People que Vinny tenía un carácter volátil y celoso, llegando incluso a apagar el teléfono de Katlyn para aislarla. Preocupada por la seguridad de su hermana, Heather instaló una aplicación de localización en sus teléfonos. El 20 de junio, al notar que el dispositivo de Katlyn estaba desconectado, Heather temió lo peor.

Vinny Harp, esposo de la víctima, fue arrestado bajo cargos de homicidio tras el descubrimiento en una finca de su propiedad (Press-Enterprise)

Testimonio de Heather Lane: dolor, preguntas y recuerdos

Heather Lane compartió en People la profundidad del vínculo con su hermana gemela: “Katlyn era mi alma gemela... también era la persona a la que más admiraba y amaba en el mundo”.

Desde la infancia, ambas fueron inseparables, compartiendo travesuras y experiencias en la granja familiar de Pensilvania. Heather recordó momentos emblemáticos, como el día en que, a los 30 años, se tatuaron frases complementarias en los antebrazos: “You Keep Me Wild” (Tú me mantienes salvaje) para Heather y “You Keep Me Sane” (Tú me mantienes cuerda) para Katlyn.

La pérdida de su hermana dejó a Heather con un vacío y numerosas preguntas sin respuesta. “Siempre fui la protectora de Katlyn—sabía que estaba destinada a encontrarla”, expresó. El proceso de duelo fue complejo, marcado por la ausencia y la búsqueda de sentido tras la tragedia.

La familia Harp resalta la importancia de los lazos familiares y la búsqueda de justicia tras la pérdida de Katlyn (Heather Lane)

Contexto familiar y superación

La vida de Katlyn Harp estuvo marcada por desafíos y resiliencia. Se convirtió en madre a los 16 años y, tras la muerte de su pareja en 2020, enfrentó una compleja etapa de adicción que la alejó de sus hijos. Sin embargo, logró iniciar un proceso de recuperación, fortalecerse y trabajar para recuperar a su familia.

Su hermana Heather manifestó el orgullo por el compromiso de Katlyn con la sobriedad y la esperanza que compartían ante la inminente reunificación con sus hijos. La relación entre las hermanas, forjada desde el nacimiento y consolidada a lo largo de los años, fue un pilar fundamental en la vida de ambas.

A pesar del dolor, Heather Lane confesó en People que, en medio de la tristeza, encontró señales que le recuerdan la presencia de su hermana y la impulsan a vivir con mayor libertad, manteniendo vivo el espíritu de Katlyn Harp en su memoria.