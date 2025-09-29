Murió la influencer estadounidense Makena White a los 28 años por complicaciones cardíacas

Makena White, influencer estadounidense y pareja de Jake Knapp, fallece a los 28 años por problemas cardíacos (credito: IG/makenawhite91)

El mundo del golf y las redes sociales se vieron sacudidos recientemente por la inesperada muerte de Makena White, una joven influencer estadounidense y pareja del golfista profesional Jake Knapp. La noticia, que pronto se viralizó en las plataformas digitales, dejó consternados a seguidores, familiares y colegas, marcando un doloroso episodio para quienes la conocieron. Con apenas 28 años, la vida de White llegó a su fin mientras mantenía una presencia activa y cercana con su comunidad online y los seguidores de su pareja.

El anuncio en redes sociales y una comunidad en shock

La muerte de Makena White fue comunicado directamente a través de su cuenta oficial de Instagram. Una amiga tomó la iniciativa de informar a los seguidores sobre la trágica noticia, publicando una imagen y un sentido mensaje en el que expresaba su pesar por el fallecimiento ocurrido a principios de la semana. En el texto, recalcó el vacío que deja Makena entre su padre, familia, amigos más cercanos y sus inseparables mascotas, Nelly y Fergie. Destacó la personalidad única de la influencer, su forma de hacer sentir especial a quienes la rodeaban y la energía desbordante con la que afrontaba la vida.

La decisión de utilizar las redes sociales para anunciar el deceso fue, en sí misma, un reflejo del mundo interconectado y digital en el que navegaba Makena White. De inmediato, la publicación se llenó de mensajes de condolencias y recuerdos, no solo de parte de sus seguidores, sino también de figuras del golf y amigos de la pareja. La noticia circuló rápidamente en X, WhatsApp y Telegram, sorprendiendo a quienes seguían de cerca la vida de la joven.

Un perfil público activo y cercano

Según informó People, Makena White había logrado construir una comunidad significativa en Instagram. Su actividad en la plataforma se caracterizaba por la frecuencia de publicaciones y la cercanía que transmitía con su audiencia. A lo largo de los últimos meses, Makena compartía cotidianamente instantes de su vida personal, desde viajes y actividades al aire libre hasta momentos con su pareja, su padre y, en particular, sus perros. Fanática declarada de los animales, sus mascotas aparecían habitualmente en sus historias y publicaciones.

Makena White compartía su vida y su amor por los animales con casi 13 mil seguidores en Instagram (credito: IG/makenawhite91)

Además de su imagen inseparable junto a Jake Knapp en los campos de golf, Makena solía mostrar a sus seguidores detalles de su rutina de entrenamientos, vacaciones y celebraciones familiares, lo que fortalecía el sentido de comunidad en torno a su perfil. Su último posteo fue especialmente representativo: una imagen de ella junto a Knapp, celebrando dos años de relación y expresando orgullo por los logros y sueños alcanzados juntos.

La historia de amor con Jake Knapp

La relación de Makena White y Jake Knapp se consolidó tras la victoria de Knapp en el PGA Tour (credito: IG/makenawhite91)

Makena White y Jake Knapp mantenían una relación que rápidamente se había hecho visible tanto en redes sociales como en el ambiente del golf profesional. Fueron pareja durante dos años y el vínculo se había oficializado poco después de que Knapp lograra su primera victoria importante en el PGA Tour, durante el Abierto de México. En sus publicaciones, era evidente la admiración y el apoyo mutuo, destacando los momentos compartidos dentro y fuera del circuito deportivo.

La pareja cultivó un perfil genuino en la esfera pública, mostrándose juntos en celebraciones y viajes. El último mensaje de Makena en Instagram, justo antes de su fallecimiento, reflejaba la gratitud y el cariño por poder acompañar a Knapp en su carrera, así como el deseo de vivir muchos momentos más en pareja. En esa publicación, White agradeció la facilidad de sentirse orgullosa de su novio, recibiendo a cambio numerosas interacciones de apoyo y buenos deseos.

Causa de la muerte y antecedentes de salud

La influencer había informado sobre episodios de taquicardia y problemas cardíacos en sus redes sociales (credito: IG/makenawhite91)

La noticia sobre el fallecimiento de Makena White estuvo inicialmente rodeada de hermetismo en cuanto a los motivos exactos. No obstante, varias fuentes coincidieron en mencionar que la influencer había atravesado recientemente problemas de salud relacionados con el corazón, específicamente episodios de taquicardia. En sus propias redes, Makena había compartido algunas actualizaciones sobre estos asuntos, creando una narrativa de superación y optimismo frente a sus dificultades.

Las causas oficiales no han sido confirmadas públicamente, aunque la información que circula entre allegados y medios destaca la existencia de antecedentes cardíacos. Este hecho llevó la conversación pública a la importancia de los problemas de salud entre jóvenes generadores de contenido y deportistas, temas de creciente interés en la sociedad digital.

Reacciones, despedidas y homenajes

Tras confirmarse la muerte de White, las muestras de afecto y condolencias se multiplicaron. Numerosos integrantes del mundo del golf, seguidores y amistades expresaron su dolor en los comentarios de las publicaciones más recientes de la pareja. Jake Knapp, por su parte, tuvo palabras llenas de gratitud y tristeza: destacó la generosidad, el espíritu alegre y la energía única de Makena, recalcando el impacto profundo que su ausencia tendría para la familia y el círculo cercano. Pidió privacidad y respeto en estos momentos de duelo, subrayando lo difícil que resulta asimilar la partida de alguien tan querido.

“Makena era única. Tenía una forma única de hacerte sentir especial, y su enorme corazón siempre rebosaba de amor. Ser amada por Makena era un regalo; uno que venía acompañado de risas interminables, muchísima alegría y una saludable dosis de caos mientras intentábamos seguirle el ritmo a su agenda de viajes”, continuaba en su despedida en diálogo con The Associated Press.

La amiga que comunicó la noticia también aprovechó el espacio para hacer un llamado a honrar la memoria de Makena. Sugirió realizar donaciones a la Clínica Bruyère de Salud Cerebral y Memoria, así como al Fondo de Dotación Griffin Bell, como forma de canalizar el cariño y el homenaje de quienes deseen perpetuar su legado.

“Si quieres honrar la memoria de Makena, las donaciones a la Clínica Bruyère de Salud Cerebral y Memoria o al Fondo de Dotación Griffin Bell serían muy valiosas”, terminaba.