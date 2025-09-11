Estados Unidos

La inflación interanual de agosto en Estados Unidos fue del 2,9%, el mayor incremento desde enero

La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo indicó que subieron un 0,4% el mes pasado, por encima de lo previsto

Por Lucia Mutikani

Guardar
Una persona compra salsas en
Una persona compra salsas en Sun Vin Grocery, en Chinatown, Nueva York (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)

Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron más de lo esperado en agosto y el incremento anual de la inflación fue el mayor en siete meses, pero no se prevé que los datos impidan una anticipada rebaja de las tasas de interés de la Reserva Federal la próxima semana, en medio de la debilidad del mercado laboral.

El índice de precios al consumidor subió un 0,4% el mes pasado, tras aumentar un 0,2% en julio, informó este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento del Trabajo. En los 12 meses transcurridos hasta agosto, el IPC avanzó un 2,9%, el mayor incremento desde enero, tras subir un 2,7% en julio.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los precios al consumidor subirían un 0,3% y aumentarían un 2,9% en términos interanuales.

El informe del IPC podría avivar los temores de estanflación tras las recientes noticias sobre la debilidad del mercado laboral.

La repercusión de los aranceles generalizados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido gradual, pero los precios podrían acelerarse en los próximos meses, ya que las empresas han agotado sus inventarios previos a los gravámenes. Las encuestas empresariales llevan algún tiempo señalando inminentes subidas de precios.

Un carrito de compras se
Un carrito de compras se ve en un supermercado en Manhattan, Nueva York (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

“La evidencia es abrumadora de que se avecina más inflación relacionada con los aranceles, aunque todavía pueden pasar varios meses antes de que se transmita plenamente”, dijo Stephen Stanley, economista jefe de Santander U.S. Capital Markets.

Excluyendo los volátiles componentes alimentario y energético, el IPC subió un 0,3%, tras avanzar un 0,3% en julio. En los 12 meses transcurridos hasta agosto, la llamada inflación subyacente del IPC aumentó un 3,1%. En julio, la subida interanual fue del 3,1%.

El mercado espera que el banco central estadounidense, que sigue los índices de precios del gasto en consumo personal (PCE) para alcanzar su objetivo de inflación del 2%, recorte las tasas en su reunión de política monetaria del próximo miércoles. Ya se ha descontado una reducción de un cuarto de punto porcentual.

La Reserva Federal detuvo su ciclo de relajación en enero debido a la incertidumbre sobre el impacto inflacionario de los derechos de importación.

Antes de conocerse los datos del IPC, los economistas estimaban que la inflación subyacente del PCE aumentó un 0,3% en agosto por tercer mes consecutivo, lo que se traduciría en un incremento anual del 3,1%. Esto supondría una aceleración respecto al aumento del 2,9% registrado en julio.

(Reuters)

Temas Relacionados

Estados Unidosprecios al consumidorÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La venta del Chateau de la Roche marcó hito en el mercado inmobiliario de Nueva Jersey

La operación, que alcanzó los 17,7 millones de dólares, refleja el interés sostenido por viviendas de lujo y consolida a la exclusiva comunidad de Rio Vista como referente en el segmento premium del mercado

La venta del Chateau de

Qué se sabe de la familia de Charlie Kirk tras su muerte en un ataque durante una conferencia

El crimen, ocurrido frente a estudiantes y asistentes, incrementó la presión sobre la protección de líderes públicos y reavivó el debate en torno a la violencia armada en Estados Unidos

Qué se sabe de la

La historia de Clay y Charlotte: un veterano y una perra de servicio que conquistaron corazones desde una tienda en Texas

La golden retriever no solo asistió a su dueño en el día a día, también transmitió alegría y calma a clientes y empleados, dejando una huella imborrable en la comunidad local

La historia de Clay y

Lo consideraban un héroe, pero en realidad era un brutal asesino: la impactante verdad sobre el mítico sheriff Buford Pusser

Una nueva pericia forense trasforma radicalmente la imagen del policía, una leyenda en Tennessee que inspiró una exitosa película de Hollywood

Lo consideraban un héroe, pero

Tres reflexiones tras la incursión de drones rusos en Polonia

La incursión de más de una docena de drones rusos en Polonia marca una escalada calculada del Kremlin para medir la respuesta occidental y presionar por el retiro de Occidente del apoyo a Ucrania

Tres reflexiones tras la incursión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fumar marihuana puede alterar la

Fumar marihuana puede alterar la capacidad de tener hijos al dañar los óvulos, advirtió un estudio

Punto por punto: de qué se trata la ley de emergencia pediátrica que vetó el Gobierno

El gobernador de Salta propuso la suspensión de planes sociales a extranjeros y que se reasignen a jubilados y personas con discapacidad

Carlos Sadir reclamó que “Jujuy sigue esperando respuestas y recursos que la Nación nunca envió”

ARCA simplificó trámites para las exportaciones aéreas a través de la digitalización

INFOBAE AMÉRICA
El 75% de los niños

El 75% de los niños de Sudán están sin escolarizar a causa de la guerra

Corea del Sur afirmó que Kim Jong Un prepara el camino para que su hija Ju Ae herede el poder en la dictadura norcoreana

Dick Van Dyke está cerca de cumplir 100 años y un documental revela historias inéditas de su vida

La calidad de la democracia cayó en más de la mitad de los países del mundo y la libertad de prensa está en mínimos históricos

Los maratones de series y libros potencian la memoria y la imaginación

TELESHOW
Furia Scaglione habló de su

Furia Scaglione habló de su salud después del diagnóstico de leucemia que tuvo en Gran Hermano: “Volviendo”

Carolina Amoroso mostró por primera vez a su hijo Vicente: “¡Es un bebotón de 4 kilos!”

La emoción de Mica Viciconte por la primera actuación de Luca en el jardín de infantes: “Orgullo y amor”

Pampita sorprendió con su achura favorita en Los 8 Escalones: “No es de las preferidas pero a mí me encanta”

El problema de salud de Peluca Brusca, expareja de Laurita Fernández: “Pasé por dos intervenciones”