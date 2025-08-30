Niño de Illinois instaló un stand de cumplidos sin costo y se convirtió en un éxito en su comunidad

El puesto instalado por un niño originario de Sycamore invita a los vecinos a recibir elogios gratuitos. (Crédito: Captura de pantalla / CBS News)

Un rincón inusual surgió a mediados de julio en Sycamore, Illinois. A diferencia de los típicos puestos de limonada que salpican los vecindarios estadounidenses en verano, uno de ellos no ofrecía bebidas frescas, sino algo aún más inesperado para los transeúntes: palabras amables. Según CBS News, Ethan Wargo, de tan solo 9 años, decidió instalar un puesto de cumplidos gratuitos para quienes circularan por su barrio, inspirado directamente por una historieta que leyó en su tiempo libre.

La idea tomó forma cuando Ethan hojeaba las páginas de una novela gráfica de la serie “Dog Man”. Relató a CBS News que el libro presentaba a un personaje tentando a los vecinos a través de un puesto de insultos. El niño, impresionado negativamente por la propuesta del personaje, supo de inmediato que quería hacer lo contrario. “Y entonces simplemente me inspiré en eso”, afirmó Ethan, quien empezó a trabajar en su proyecto con entusiasmo.

El estreno del puesto no fue inmediato en cuanto a visitantes. El propio Ethan explicó que no era fácil captar la atención del público sin una bebida fría que ofrecer, en especial bajo el calor del verano. Sin embargo, la dinámica cambió de forma drástica a partir de que Brandon Wargo, su padre, compartiera en redes sociales una publicación relatando la peculiar iniciativa, como señala CBS News.

Una escena de la novela gráfica "Dog Man" sirvió de inspiración para revertir el mensaje y fomentar los cumplidos entre vecinos. (Crédito: Captura de pantalla / CBS News)

De la timidez local a la atención en redes sociales

Tras la publicación de su padre, la historia de Ethan comenzó a ser comentada en la comunidad y atrajo la visita de decenas de personas que se acercaban al puesto no solo para escuchar cumplidos, sino también para ser parte de una experiencia inusual. “Sí, realmente ha explotado”, reconoció Brandon a CBS News luego de ver la reacción de los vecinos. El impacto se materializó en una creciente afluencia y curiosas conversaciones en torno al pequeño.

La madre de Ethan, Jessica Wargo, se manifestó sorprendida por la magnitud de la respuesta y el entusiasmo que generó la propuesta. Relató que no esperaba una reacción tan fuerte, ni que el gesto simple de su hijo provocara tantas emociones en quienes se acercaban. Según CBS News, varias personas incluso expresaron que la experiencia era “reconfortante”, y que recibían el cumplido como un alivio en medio de jornadas agobiantes.

Personas de distintas edades manifiestan gratitud al participar en la actividad creada por el niño. (Crédito: Captura de pantalla / CBS News)

El desafío diario: encontrar cumplidos diferentes para cada visitante

Si bien la actividad se volvió rápidamente exitosa, encontrar nuevos cumplidos cada día supuso un reto para Ethan. El niño mencionó ante CBS News que, en ocasiones, se queda sin ideas al recibir a los vecinos, pero detalló que en esos momentos decide perseverar antes que rendirse. Según explicó, el esfuerzo por ofrecer una palabra amable a cada visitante es esencial para el propósito de su puesto, y considera que vale la pena mantener la creatividad en marcha.

Cada elogio que sale de la boca de Ethan es recibido con sonrisas y gratitud, según revelan los testimonios recogidos por CBS News. El efecto positivo de los cumplidos tiene un eco entre quienes participan, generando un entorno de cordialidad y amabilidad que pocas veces se observa con iniciativas tan espontáneas.

Iniciativa inspirada por una novela gráfica promueve el intercambio de palabras amables en Illinois. (Crédito: Captura de pantalla / CBS News)

Una ola de gestos positivos y esperanzas en la comunidad de Sycamore

La experiencia vivida por Ethan ha impulsado a otros miembros de la comunidad a reflexionar sobre pequeños actos de amabilidad cotidiana, informa CBS News. Muchas personas han compartido en el mismo vecindario la impresión de que gestos como el de Ethan ayudan a reforzar los lazos sociales y promueven una convivencia más respetuosa y empática.

“Si tuvieras esa idea, sin duda te elogiaría por ello”, declaró el propio Ethan Wargo al ser consultado por CBS News sobre lo que piensa respecto a que otras personas imiten su iniciativa. La historia del puesto de cumplidos continúa inspirando a locales y visitantes en Sycamore, mientras Ethan decide cada día el cumplido más apropiado para regalar a quienes se acercan a su pintoresco puesto.