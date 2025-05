Donald Trump aseguró que no considera postularse para un tercer mandato en la Casa Blanca

Trump aseguró no estar considerando postularse para un tercer mandato en la Casa Blanca (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista difundida este domingo que no está considerando seriamente postularse para un tercer mandato en la Casa Blanca, algo que la Constitución de EEUU prohíbe explícitamente.

En una conversación con Kristen Welker, moderadora del programa “Meet the Press” de la cadena NBC News, Trump dejó claro: “Esto no es algo que esté buscando hacer”, según extractos de la entrevista.

Trump, quien ya ocupó la presidencia entre 2017 y 2021, ha insinuado en varias ocasiones la posibilidad de un tercer mandato desde su regreso al poder este año. Sin embargo, en su entrevista de este domingo, el mandatario giró su discurso aclarando los términos de sus expresiones: “Estoy buscando tener cuatro grandes años y luego entregar el cargo a alguien, idealmente a un gran republicano, un gran republicano que siga adelante”.

Añadió que consideraba que “cuatro años es tiempo suficiente para hacer algo realmente espectacular”.

En una entrevista, Trump priorizó una gestión sobresaliente antes de ceder el liderazgo a un sucesor republicano (REUTERS/ARCHIVO)

A pesar de que la posibilidad de un tercer mandato está prohibida por la 22ª Enmienda de la Constitución de EEUU, que establece un límite de dos mandatos presidenciales, Trump ha mencionado anteriormente que no descarta el escenario de una reforma constitucional. En marzo, aseguró que no estaba “bromeando” sobre la posibilidad de postularse de nuevo en 2024 o más adelante, sugiriendo que existían "métodos" que podrían permitirlo, aunque no ofreció detalles adicionales.

El tema de un tercer mandato ha generado controversia y críticas entre expertos constitucionales, ya que, según la ley vigente, cualquier cambio en esta disposición requeriría una enmienda constitucional que sería muy difícil de conseguir, ya que necesitaría la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso y la ratificación por parte de al menos 38 de los 50 estados.

En la entrevista, Trump también fue cuestionado sobre su compromiso con la Constitución de EEUU y la aplicación de la ley. Ante una pregunta directa sobre si creía que debía cumplir con la ley suprema del país, Trump respondió: “No lo sé”, y añadió que no es un abogado para opinar sobre los detalles legales de la Constitución.

A pesar de la polémica generada por sus políticas migratorias, que han incluido la deportación de inmigrantes sin juicio previo en algunos casos, Trump defendió estas medidas al considerarlas necesarias ante lo que ha descrito como una “emergencia nacional”.

Trump afirmó contar con “abogados brillantes” que seguirán las directrices establecidas por la Corte Suprema. El presidente señaló que su enfoque en la deportación se centra en expulsar a “algunas de las personas más malas y peligrosas del mundo”, aunque reconoció que los tribunales están interponiéndose en su camino. “Fui elegido para sacarlos de aquí, y los tribunales me están impidiendo hacerlo”, expresó Trump.

En cuanto a la sucesión en caso de que no busque un tercer mandato, Trump mencionó a varias figuras dentro de su partido que podrían asumir el liderazgo, como el vicepresidente JD Vance, a quien describió como un “fantástico, brillante” candidato, y al secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, subrayó que el Partido Republicano tiene “muchas buenas personas”.