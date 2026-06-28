Por qué la selección de Estados Unidos se queda en la costa oeste hasta cuartos de final del Mundial

La Selección de Estados Unidos jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026 hasta cuartos de final en la costa del Pacífico para reducir viajes y cambios de huso horario (REUTERS/Matthew Childs)

La Selección de Estados Unidos jugará toda su Copa Mundial de la FIFA 2026 hasta cuartos de final en la costa del Pacífico.

El equipo pasó tres semanas en el sur de California, dejará el lunes su base en Irvine y seguirá en el oeste de Estados Unidos, con un recorrido que redujo vuelos y cambios de huso horario.

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Tras disputar dos partidos de la fase de grupos cerca de Los Ángeles y uno en Seattle, enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el área de la bahía de San Francisco por los dieciseisavos de final.

Si avanza, volverá a Seattle para los octavos. Si gana otra vez, regresará al sur de California para unos cuartos de final que lo mantendrían en la misma franja del país durante toda su trayectoria inicial en el torneo.

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Cómo se definió el calendario

Según The Athletic, la Federación de Fútbol de Estados Unidos transmitió ese criterio a la FIFA entre 2023 y 2024, cuando todavía se definía la estructura del calendario.

El cruce con Bosnia y Herzegovina en el área de la bahía de San Francisco abrirá el camino de Estados Unidos en los dieciseisavos de final (REUTERS/Eloisa Lopez)

El entonces seleccionador Gregg Berhalter dijo que hubo conversaciones informales con distintos dirigentes del organismo y una última charla con su departamento técnico antes de que el esquema inicial quedara fijado en 2024.

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Berhalter resumió la prioridad de esta manera: “Nuestro principal consejo fue tratar de minimizar los viajes y minimizar los cambios de zona horaria”.

Ese mismo criterio fue compartido por otras selecciones en un foro de entrenadores organizado en mayo de 2023, en un torneo repartido entre 16 ciudades de América del Norte.

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La lógica terminó imponiéndose en buena parte del cuadro: cada equipo debía permanecer, en lo posible, dentro de una misma región o franja horaria.

Desde que llegó al sur de California el 6 de junio, Estados Unidos solo tomó dos vuelos: uno a Seattle y otro de regreso para completar su segunda presentación de la fase de grupos.

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Estados Unidos enfrentó a Paraguay y a Turquía en el SoFi Stadium de Los Ángeles (REUTERS/Daniel Cole)

JT Batson, director ejecutivo de U.S. Soccer, explicó al medio que la federación quería “estar en una posición en la que pudiéramos establecer un campamento base durante mucho tiempo y beneficiarnos de esa infraestructura, y de tener un lugar con un gran ambiente para nuestro personal y para nuestros jugadores”.

La FIFA también introdujo una limitación para evitar que un equipo disputara sus tres partidos de grupo en la misma sede. Aun así, la preferencia general fue permanecer lo más cerca posible del centro de operaciones.

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Batson sostuvo que el plan respondió a una conveniencia amplia y no solo local. “En todas nuestras conversaciones, estaba claro que por razones prácticas esto era lo mejor”, dijo.

Cuando se le preguntó si era lo mejor para la federación estadounidense o para la FIFA, respondió: “Lo mejor para todos”.

Por qué el recorrido quedó concentrado en el oeste

Una parte central de la explicación fue la elección del SoFi Stadium como escenario del debut de Estados Unidos cerca de Los Ángeles.

En caso de avanzar a los octavos de final, Estados Unidos jugará en el Lumen Field de Seattle (IMÁGENES vía Reuters/Kevin Ng)

Con la final programada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y con el desfase horario con Europa como uno de los factores considerados, los organizadores resolvieron que las rondas de eliminación avanzaran de manera gradual de oeste a este.

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Esa decisión dejó fuera a SoFi como sede de semifinales, porque obligar a un equipo a cruzar de costa a costa antes de una final se consideró injusto.

Como compensación, el estadio recibió el partido inaugural del equipo local y un cruce de cuartos de final; esa combinación empujó a Estados Unidos hacia el oeste desde el inicio.

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El primer puesto en el Grupo D también modificó la ruta. De acuerdo con la publicación, si el equipo hubiera terminado segundo, habría viajado a Arlington, en Texas, para los dieciseisavos; luego a Atlanta para los octavos, y después a Kansas City para los cuartos. Al acabar primero, evitó ese recorrido y permaneció en la misma costa.

No está del todo claro si la federación prefería específicamente la costa oeste por encima de cualquier otra región.

Berhalter sí dijo en el programa FanDuel Coaches’ Corner que, cuando discutían con la FIFA dónde querían jugar, Seattle encabezaba la lista por su cultura futbolística y por el ambiente previsto en Lumen Field.

La base en California y la reacción de los jugadores

U.S. Soccer eligió una base en California sobre el Pacífico y sostuvo que el apoyo de los aficionados acompañará a Estados Unidos en cualquier sede del torneo (IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee)

Estados Unidos podría haberse instalado en su nuevo centro nacional de entrenamiento cerca de Atlanta. En cambio, eligió una base en un complejo junto al océano Pacífico, una decisión que los futbolistas describieron en términos favorables durante el torneo.

El arquero Matt Turner definió el lugar como “nuestro pequeño oasis”. El delantero Folarin Balogun contó esta semana: “Nos despertamos por la mañana, y algunos de los chicos quieren ir a surfear, algunos quieren ir a pescar, algunos quieren ir de compras”.

Antes, el defensor Joe Scally había dicho: “Todo lo que nos rodea son condiciones perfectas para que tengamos éxito”. Batson añadió que el entorno gustó tanto que ya hay negociaciones para volver al mismo hotel frente al mar si el equipo alcanza los cuartos de final.

La concentración del calendario en una sola costa dejó a gran parte del país sin acceso sencillo a los partidos de la selección en su propio Mundial. Aun así, el apoyo en los estadios no se resintió, según la dirigencia.

Batson afirmó que la federación nunca dudó de la respuesta del público. “Sabíamos que, dondequiera que jugáramos, el apoyo de nuestros aficionados iba a ser espectacular”, dijo.

“Si nuestros partidos fueran en Alaska, íbamos a llenar el estadio y iba a estar repleto. Un gran porcentaje de los aficionados que asisten a los partidos vienen de todo el país”։