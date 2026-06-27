Estados Unidos

¿Por qué caminar en Miami es tan peligroso? La alarmante cifra que estremece a la ciudad

Recorrer a pie el sur de la Florida se ha convertido en un riesgo mortal. Entre el diseño vial que prioriza al automóvil y una cultura agresiva al volante, la región acumula cientos de víctimas mientras las autoridades intentan rediseñar las avenidas con un plan millonario

Guardar
Primer plano de piernas y pies con zapatillas caminando sobre asfalto mojado de noche. Al fondo, un automóvil con los faros delanteros encendidos.
Miami figura como la 17.ª zona metropolitana más peligrosa de Estados Unidos para los peatones, con una tasa de 3,4 muertes por cada 100.000 habitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Katie Kipnis tenía 41 años cuando un conductor ebrio la atropelló en Little Havana a 177 km/h y huyó de la escena. Murió caminando a casa. Su tía, Deahni Kipnis, describió la pérdida con una frase que resume el costo humano de las calles de Miami: “Era la esencia radiante del amor, y eso le fue robado a las personas que la conocían y la querían”.

Detrás de esa pérdida hay un patrón que las cifras confirman una y otra vez. El área metropolitana de Miami —que incluye Fort Lauderdale y West Palm Beach— figura como la 17.ª zona metropolitana más peligrosa del país para los peatones, con una tasa de 3,4 muertes por cada 100.000 habitantes al año, según el informe más reciente de Smart Growth America, una organización sin fines de lucro que rastrea las muertes peatonales en todo el territorio nacional.

PUBLICIDAD

Más de 1.000 peatones atropellados solo en 2026

Florida es el quinto estado más peligroso del país para caminar. Entre 2020 y 2024, más de 3.700 personas murieron atropelladas en el estado, una cifra que supera en más de 370 muertes al período de cuatro años anterior, de acuerdo con Smart Growth America. and Motor Vehicles.

Infografía con título, ilustración de peatón en calle, autos, palmeras, semáforos, cifra principal y secciones con datos sobre muertes peatonales en Miami y Florida.
La infografía detalla la alta tasa de muertes peatonales en el área metropolitana de Miami, con 3,4 muertes por cada 100.000 habitantes y cifras de siniestralidad vial en Florida entre 2020 y 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sur de Florida, más de 1.000 peatones perdieron la vida en ese mismo período, 117 más que en el ciclo previo. Y solo en 2026, el condado Miami-Dade ya registra más de 1.000 peatones atropellados, con casi 30 muertos, según datos del Florida Highway Safety

PUBLICIDAD

Los factores se repiten en cada informe: tráfico denso, conductores distraídos, exceso de velocidad y, sobre todo, vías diseñadas para automóviles, no para personas.

El diseño vial como causa estructural

Gabriella Serrado, directora de planificación de infraestructura del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade, señaló el problema de raíz: “Básicamente priorizamos llegar a algún lugar más rápido, en lugar de las personas que caminan o viven en nuestros vecindarios”.

El resultado más visible de esa lógica son las paradas de autobús junto a avenidas de alta velocidad y las estaciones del Tri-Rail rodeadas de autopistas. Antes de subirse a un transporte público, el pasajero debe cruzar varias calles de tráfico intenso.

Florida fue el quinto estado más peligroso para caminar entre 2020 y 2024, con más de 3.700 muertes peatonales, según Smart Growth America (REUTERS/Kirby Lee)
Florida fue el quinto estado más peligroso para caminar entre 2020 y 2024, con más de 3.700 muertes peatonales, según Smart Growth America (REUTERS/Kirby Lee)

Cathy Dos Santos, directora ejecutiva de la Transit Alliance, una organización que promueve calles caminables, describió el efecto directo sobre el uso del transporte colectivo: “La realidad es que la mayoría de la gente en Miami no se siente segura cruzando muchas calles, y eso realmente limita cómo se mueven. Porque si ni siquiera puedes caminar hasta tu parada de autobús, no vas a tomar ese autobús”.

Jose Gonzalez, director de transporte y movilidad de Miami Beach, resumió la raíz cultural del problema: “El sur de Florida sigue siendo una comunidad muy centrada en el automóvil. Es simplemente la cultura que tenemos aquí”.

Los millones que buscan revertir la tendencia

El condado recibió más de USD 20 millones a través del programa federal Safe Streets for All para financiar 27 proyectos de mejora en calles e intersecciones. Las obras incluyen cruces peatonales a mitad de cuadra, nueva señalización horizontal y vertical, y cinco auditorías de seguridad vial en distintos puntos del condado.

Natalia Neira, coordinadora del programa Vision Zero del condado, confirmó que el corredor de la Avenida Northwest Second está entre las zonas priorizadas. Serrado advirtió, sin embargo, que ese monto no alcanzará para cumplir la meta: “Ciertamente necesitamos mucho más”.

Persona de espaldas cruza avenida de noche sobre líneas peatonales. Hay un automóvil detenido y farolas anaranjadas iluminando el asfalto.
El condado Miami-Dade ya registró en 2026 más de 1.000 peatones atropellados y casi 30 muertos, de acuerdo con Florida Highway Safety and Motor Vehicles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan Vision Zero del condado apunta a eliminar todas las muertes en tránsito para 2040. Una de sus herramientas es monitorear los hospitales en busca de lesiones por accidentes que nunca se reportaron a la policía, para tener un mapa más preciso de los puntos críticos.

Little Havana y Miami Beach, frentes prioritarios

Little Havana concentra algunos de los peores registros de la ciudad: entre 2020 y 2025 murieron allí 18 peatones, 11 más que en el período anterior. Desde 2022, la ciudad diseña cuatro Zonas Prioritarias Peatonales con cruces en todas las intersecciones, límites de velocidad más bajos y carriles más angostos. La primera fase cuesta USD 5,5 millones y se espera lista en octubre.

El condado de Miami-Dade recibió más de USD 20 millones del programa Safe Streets for All para 27 proyectos vinculados al plan Vision Zero (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)
El condado de Miami-Dade recibió más de USD 20 millones del programa Safe Streets for All para 27 proyectos vinculados al plan Vision Zero (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Miami Beach avanza con su propio plan Vision Zero y con una obra de USD 100 millones para elevar calles y mejorar el drenaje. Su director de proyectos de mejora de capital, David Gomez, advirtió que hoy “hay intersecciones que se inundan y quedan completamente intransitables” en días de lluvia normal, lo que empuja a los peatones a cruzar por zonas sin señalización. La obra se extendió hasta la primavera de 2029 por problemas de drenaje.

En Hialeah, el plan maestro de Vision Zero propone rotondas, reductores de velocidad, aceras sombreadas cerca de parques y escuelas, y un corredor protegido bajo las vías del Metrorail.

Árboles, cultura y el límite de la infraestructura

Dos Santos señaló al Miami Herald un elemento que pocas veces aparece en los debates de infraestructura: los árboles.

“Muchas veces son los árboles los que van a cambiar esa experiencia”, aseguró. Y agregó: “Son un mecanismo de seguridad enorme, porque si una calle está bien diseñada, se plantan en el borde de la acera y crean una barrera adicional entre el peatón y el automóvil”.

Deahni Kipnis formuló una pregunta que los expertos en movilidad llevan años tratando de responder: “¿Hay alguna forma de limitar la velocidad en calles donde los conductores pueden alcanzar altas velocidades, para hacerlo más seguro para los peatones?”.

Y fue más allá al hablar de la mentalidad al volante: “La gente necesita entender que un auto es un arma letal. No es entretenimiento, no es simplemente algo que te lleva de un lugar a otro”.

Gonzalez coincidió con ese diagnóstico y marcó el límite de lo que la infraestructura puede lograr por sí sola: cambiar el asfalto no alcanza si el conductor que acelera a 177 km/h en una calle residencial sigue sintiéndose con el derecho de hacerlo.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasMiamiMiami-DadeSeguridad vialEstados UnidosFloridaLittle HavanaAccidenteMuertes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mega Millions: ganadores del 26 de junio de 2026

Como cada viernes, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores de su sorteo millonario

Mega Millions: ganadores del 26 de junio de 2026

El gobernador Gavin Newsom propone un impuesto federal mínimo para multimillonarios

El funcionario de California planteó cambios en las normas de sucesión y en el uso de deudas respaldadas por acciones para reducir la carga tributaria de grandes fortunas. Además, propuso un “fondo público” ligado a la economía de la IA

El gobernador Gavin Newsom propone un impuesto federal mínimo para multimillonarios

Cuánto cuesta la multa por tirar basura en un contenedor ajeno en Florida y en qué casos puede ser delito

Las sanciones dependen del lugar y el tipo de residuo: pueden ser administrativas o escalar a instancia judicial si hay agravantes

Cuánto cuesta la multa por tirar basura en un contenedor ajeno en Florida y en qué casos puede ser delito

Nueva York inauguró una calle en homenaje a Argentina: dónde queda la ‘Argentina Way’

La señal urbana se ubica en la cuadra de la Calle 56 de Manhattan, donde se encuentra el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York

Nueva York inauguró una calle en homenaje a Argentina: dónde queda la ‘Argentina Way’

Trump amenaza con un arancel del 100% a los países que impongan un impuesto a los servicios digitales

El gravamen se aplicaría incluso si existieran pactos comerciales previos con Washington, lo que pone en riesgo el reciente acuerdo alcanzado con la Unión Europea para reducir a cero los aranceles a productos estadounidenses y a 15% los europeos

Trump amenaza con un arancel del 100% a los países que impongan un impuesto a los servicios digitales

TECNO

Cómo funcionan la alertas sísmicas: la tecnología detrás de esta herramienta capaz de salvar vidas

Cómo funcionan la alertas sísmicas: la tecnología detrás de esta herramienta capaz de salvar vidas

Los empleos del futuro también están en el campo: las cuatro profesiones Agrotech que pagan miles de dólares al año

Partidos de Mundial hoy sábado 27 de junio de 2026: cómo programarlos en tu celular con Google

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este sábado 27 de junio

Exempleada de Meta que publicó libro sobre su experiencia en la empresa ahora los demanda por intentar “silenciarla”

ENTRETENIMIENTO

La nueva serie de Netflix que une a Millie Bobby Brown y David Harbour como padre e hija

La nueva serie de Netflix que une a Millie Bobby Brown y David Harbour como padre e hija

El secreto mejor guardado de Breaking Bad: Aaron Paul contó por qué Jesse Pinkman no murió en la primera temporada

Millie Bobby Brown y el adiós a Stranger Things: lágrimas, miedo y llamadas telefónicas para salvar la amistad

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“Eso fue aterrador”, Rhea Seehorn recordó cuando escuchó su nombre en los Globos de Oro

MUNDO

Ucrania volvió a atacar una estación de bombeo de petróleo que suministra combustible a Moscú

Ucrania volvió a atacar una estación de bombeo de petróleo que suministra combustible a Moscú

El régimen de Irán lanzó un ataque con drones contra Bahréin en una nueva violación de la tregua en Medio Oriente

JD Vance advirtió al régimen iraní que su violencia será respondida por EEUU tras la última escalada en Medio Oriente

De la economía plateada a la economía de la longevidad: un cambio que exige nuevas prioridades públicas

Netanyahu afirmó que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta el desarme de Hezbollah