Estados Unidos

Un hombre fue arrestado después de que un niño de 12 años que huía del ataque de sus perros se ahogara en un lago de California

El sospechoso, de 68 años y señalado como dueño de tres animales, fue localizado en Lancaster tras el aviso de una ciudadana y quedó bajo custodia con una orden judicial emitida días después

Guardar
Fernando Torres Moreno, de 12 años, murió tras saltar al lago de Central Park en California City mientras huía del ataque de tres perros (GoFundMe)
Fernando Torres Moreno, de 12 años, murió tras saltar al lago de Central Park en California City mientras huía del ataque de tres perros (GoFundMe)

Un niño de 12 años, Fernando Torres Moreno, perdió la vida tras un dramático suceso que estremeció a la comunidad de California City, California. El episodio ocurrió el 18 de junio, cuando Fernando, intentando evitar el ataque de tres perros, saltó al lago de Central Park. Los hechos se desencadenaron rápidamente: la policía fue alertada del ahogamiento a las 18:09. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo del menor en el fondo del lago y lo sacaron a la superficie para practicarle reanimación cardiopulmonar.

Posteriormente fue trasladado al Hospital de Tehachapi y, debido a la gravedad de su estado, remitido al Hospital Infantil, donde finalmente falleció. Según relataron sus familiares, Fernando era un niño entusiasta y cariñoso, cuya partida ha dejado una profunda huella en su entorno.

PUBLICIDAD

El incidente no solo involucró a Fernando. Una niña, cuya identidad no fue revelada, también resultó herida durante el ataque de los perros, aunque sus lesiones no comprometieron su vida. Fue trasladada al Hospital Antelope Valley, donde recibió atención médica y fue dada de alta al poco tiempo. La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió que la menor se recuperara de sus heridas, evitando así una tragedia aún mayor.

Kenneth Dobbins, de 68 años, fue arrestado como presunto dueño de los perros tras una investigación por la muerte de Fernando Torres Moreno en California (GoFundMe)
Kenneth Dobbins, de 68 años, fue arrestado como presunto dueño de los perros tras una investigación por la muerte de Fernando Torres Moreno en California (GoFundMe)

La investigación de los hechos llevó a la identificación y posterior arresto de Kenneth Dobbins, de 68 años, señalado como el presunto dueño de los perros involucrados en el ataque mortal. El jueves 25 de junio, tras recibir un aviso de una ciudadana en Lancaster —localidad situada a unos 72 kilómetros del lugar del incidente—, agentes del sheriff del condado de Los Ángeles localizaron y detuvieron a Dobbins.

PUBLICIDAD

Su arresto se produjo después de que la policía obtuviera una orden en su contra, fundamentada en la evidencia recabada durante los días posteriores al suceso. Dobbins fue trasladado inicialmente al Departamento de Policía de Corpus Christi, donde fue interrogado, y posteriormente al Centro de Detención Preventiva de Lerdo, en el condado de Kern.

En el desarrollo de la investigación, el Departamento de Policía de California City (CCPD) y otras agencias colaboradoras determinaron que los tres perros de Dobbins estuvieron directamente implicados en el ataque que terminó con la vida de Fernando.

La policía, que en un primer momento no detuvo a Dobbins tras entrevistarlo en los condominios Lakeshore, tomó la decisión de emitir la orden de arresto luego de evaluar la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas y el grado de implicación del sospechoso. El comunicado oficial detalló que, durante la primera entrevista, las autoridades no tenían conocimiento pleno de la magnitud del daño causado ni de la responsabilidad exacta de Dobbins.

La muerte de Fernando Torres Moreno reabrió en California City el debate sobre la responsabilidad de los dueños de animales y el control para prevenir ataques de perros (GoFundMe)
La muerte de Fernando Torres Moreno reabrió en California City el debate sobre la responsabilidad de los dueños de animales y el control para prevenir ataques de perros (GoFundMe)

Los cargos que enfrenta Kenneth Dobbins son graves: homicidio involuntario y negligencia en la tenencia de un animal travieso que causó lesiones corporales graves o la muerte a otra persona. Estas acusaciones surgieron tras una investigación exhaustiva que duró cuatro días, en la que se recogieron pruebas y testimonios determinantes. Además, uno de los perros fue localizado posteriormente en el condado de Los Ángeles y confiscado por las autoridades.

La comunidad de California City ha reaccionado con conmoción y solidaridad ante la pérdida de Fernando. Se creó una página en GoFundMe para recaudar fondos destinados a los gastos del funeral. Los familiares lo describieron como “un niño brillante y cariñoso que contagiaba alegría a todos los que lo rodeaban”.

En palabras del organizador de la recaudación: “El dolor de perder a alguien tan joven es inimaginable, y sus seres queridos están luchando por sobrellevar esta repentina pérdida”. Por su parte, el alcalde Marquette Hawkins calificó el hecho como una “tragedia desgarradora para nuestra comunidad” en un comunicado publicado en Facebook.

El caso ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de los dueños de animales y la necesidad de reforzar medidas de control para evitar incidentes similares. La policía local mantuvo una actitud de cautela durante los primeros momentos de la investigación, al desconocer el alcance de las lesiones y la responsabilidad de Dobbins.

Solo después de recabar pruebas concluyentes sobre la implicación de sus perros en el ataque, se procedió con la orden judicial. El seguimiento del caso incluyó la localización y confiscación de uno de los animales, mientras que las autoridades continúan evaluando el destino de los otros dos perros involucrados en el suceso.

La trágica muerte de Fernando Torres Moreno continúa generando preguntas en la comunidad y ha impulsado acciones tanto legales como sociales para atender el dolor de la familia y prevenir episodios similares en el futuro.

Temas Relacionados

CaliforniaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobernador Gavin Newsom propone un impuesto federal mínimo para multimillonarios

El funcionario de California planteó cambios en las normas de sucesión y en el uso de deudas respaldadas por acciones para reducir la carga tributaria de grandes fortunas. Además, propuso un “fondo público” ligado a la economía de la IA

El gobernador Gavin Newsom propone un impuesto federal mínimo para multimillonarios

Cuánto cuesta la multa por tirar basura en un contenedor ajeno en Florida y en qué casos puede ser delito

Las sanciones dependen del lugar y el tipo de residuo: pueden ser administrativas o escalar a instancia judicial si hay agravantes

Cuánto cuesta la multa por tirar basura en un contenedor ajeno en Florida y en qué casos puede ser delito

Nueva York inauguró una calle en homenaje a Argentina: dónde queda la ‘Argentina Way’

La señal urbana se ubica en la cuadra de la Calle 56 de Manhattan, donde se encuentra el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York

Nueva York inauguró una calle en homenaje a Argentina: dónde queda la ‘Argentina Way’

Trump amenaza con un arancel del 100% a los países que impongan un impuesto a los servicios digitales

El gravamen se aplicaría incluso si existieran pactos comerciales previos con Washington, lo que pone en riesgo el reciente acuerdo alcanzado con la Unión Europea para reducir a cero los aranceles a productos estadounidenses y a 15% los europeos

Trump amenaza con un arancel del 100% a los países que impongan un impuesto a los servicios digitales

Donald Trump anuncia que arreglará el estanque reflectante del National Mall luego del 4 de julio

La obra, valuada en unos USD 14 millones, mostró deterioro visible a pocas semanas de finalizada, en medio de un refuerzo de seguridad y vigilancia en Washington

Donald Trump anuncia que arreglará el estanque reflectante del National Mall luego del 4 de julio

TECNO

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este sábado 27 de junio

Precio de ethereum, bitcoin y otras principales criptomonedas para este sábado 27 de junio

Exempleada de Meta que publicó libro sobre su experiencia en la empresa ahora los demanda por intentar “silenciarla”

Anthropic ofrece USD 85.000 anuales por usar su IA mientras trabajas para otra empresa

Qué canciones tienen Las guerreras K-pop, cómo se llaman y más consultas en Google

Por qué no funciona Pirlo TV y qué opciones seguras existen para ver partidos del Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

El secreto mejor guardado de Breaking Bad: Aaron Paul contó por qué Jesse Pinkman no murió en la primera temporada

El secreto mejor guardado de Breaking Bad: Aaron Paul contó por qué Jesse Pinkman no murió en la primera temporada

Millie Bobby Brown y el adiós a Stranger Things: lágrimas, miedo y llamadas telefónicas para salvar la amistad

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“Eso fue aterrador”, Rhea Seehorn recordó cuando escuchó su nombre en los Globos de Oro

Las reflexiones de Abby Elliott al despedirse de ‘El Oso’: maternidad, resiliencia y el valor de sostenerse en los otros

MUNDO

El régimen de Irán lanzó un ataque con drones contra Bahréin en una nueva violación de la tregua en Medio Oriente

El régimen de Irán lanzó un ataque con drones contra Bahréin en una nueva violación de la tregua en Medio Oriente

JD Vance advirtió al régimen iraní que su violencia será respondida por EEUU tras la última escalada en Medio Oriente

De la economía plateada a la economía de la longevidad: un cambio que exige nuevas prioridades públicas

Netanyahu afirmó que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta el desarme de Hezbollah

La OTAN refuerza su presencia en el Ártico ante la modernización militar rusa