Un hombre fue arrestado después de que un niño de 12 años que huía del ataque de sus perros se ahogara en un lago de California

Fernando Torres Moreno, de 12 años, murió tras saltar al lago de Central Park en California City mientras huía del ataque de tres perros (GoFundMe)

Un niño de 12 años, Fernando Torres Moreno, perdió la vida tras un dramático suceso que estremeció a la comunidad de California City, California. El episodio ocurrió el 18 de junio, cuando Fernando, intentando evitar el ataque de tres perros, saltó al lago de Central Park. Los hechos se desencadenaron rápidamente: la policía fue alertada del ahogamiento a las 18:09. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo del menor en el fondo del lago y lo sacaron a la superficie para practicarle reanimación cardiopulmonar.

Posteriormente fue trasladado al Hospital de Tehachapi y, debido a la gravedad de su estado, remitido al Hospital Infantil, donde finalmente falleció. Según relataron sus familiares, Fernando era un niño entusiasta y cariñoso, cuya partida ha dejado una profunda huella en su entorno.

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El incidente no solo involucró a Fernando. Una niña, cuya identidad no fue revelada, también resultó herida durante el ataque de los perros, aunque sus lesiones no comprometieron su vida. Fue trasladada al Hospital Antelope Valley, donde recibió atención médica y fue dada de alta al poco tiempo. La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió que la menor se recuperara de sus heridas, evitando así una tragedia aún mayor.

Kenneth Dobbins, de 68 años, fue arrestado como presunto dueño de los perros tras una investigación por la muerte de Fernando Torres Moreno en California (GoFundMe)

La investigación de los hechos llevó a la identificación y posterior arresto de Kenneth Dobbins, de 68 años, señalado como el presunto dueño de los perros involucrados en el ataque mortal. El jueves 25 de junio, tras recibir un aviso de una ciudadana en Lancaster —localidad situada a unos 72 kilómetros del lugar del incidente—, agentes del sheriff del condado de Los Ángeles localizaron y detuvieron a Dobbins.

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Su arresto se produjo después de que la policía obtuviera una orden en su contra, fundamentada en la evidencia recabada durante los días posteriores al suceso. Dobbins fue trasladado inicialmente al Departamento de Policía de Corpus Christi, donde fue interrogado, y posteriormente al Centro de Detención Preventiva de Lerdo, en el condado de Kern.

En el desarrollo de la investigación, el Departamento de Policía de California City (CCPD) y otras agencias colaboradoras determinaron que los tres perros de Dobbins estuvieron directamente implicados en el ataque que terminó con la vida de Fernando.

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La policía, que en un primer momento no detuvo a Dobbins tras entrevistarlo en los condominios Lakeshore, tomó la decisión de emitir la orden de arresto luego de evaluar la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas y el grado de implicación del sospechoso. El comunicado oficial detalló que, durante la primera entrevista, las autoridades no tenían conocimiento pleno de la magnitud del daño causado ni de la responsabilidad exacta de Dobbins.

La muerte de Fernando Torres Moreno reabrió en California City el debate sobre la responsabilidad de los dueños de animales y el control para prevenir ataques de perros (GoFundMe)

Los cargos que enfrenta Kenneth Dobbins son graves: homicidio involuntario y negligencia en la tenencia de un animal travieso que causó lesiones corporales graves o la muerte a otra persona. Estas acusaciones surgieron tras una investigación exhaustiva que duró cuatro días, en la que se recogieron pruebas y testimonios determinantes. Además, uno de los perros fue localizado posteriormente en el condado de Los Ángeles y confiscado por las autoridades.

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La comunidad de California City ha reaccionado con conmoción y solidaridad ante la pérdida de Fernando. Se creó una página en GoFundMe para recaudar fondos destinados a los gastos del funeral. Los familiares lo describieron como “un niño brillante y cariñoso que contagiaba alegría a todos los que lo rodeaban”.

En palabras del organizador de la recaudación: “El dolor de perder a alguien tan joven es inimaginable, y sus seres queridos están luchando por sobrellevar esta repentina pérdida”. Por su parte, el alcalde Marquette Hawkins calificó el hecho como una “tragedia desgarradora para nuestra comunidad” en un comunicado publicado en Facebook.

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El caso ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de los dueños de animales y la necesidad de reforzar medidas de control para evitar incidentes similares. La policía local mantuvo una actitud de cautela durante los primeros momentos de la investigación, al desconocer el alcance de las lesiones y la responsabilidad de Dobbins.

Solo después de recabar pruebas concluyentes sobre la implicación de sus perros en el ataque, se procedió con la orden judicial. El seguimiento del caso incluyó la localización y confiscación de uno de los animales, mientras que las autoridades continúan evaluando el destino de los otros dos perros involucrados en el suceso.

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La trágica muerte de Fernando Torres Moreno continúa generando preguntas en la comunidad y ha impulsado acciones tanto legales como sociales para atender el dolor de la familia y prevenir episodios similares en el futuro.