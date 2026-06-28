Un vuelo que salía del aeropuerto de Miami detuvo el despegue tras aproximarse a otro avión en pista

El vuelo 308 de American abortó el despegue en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando otro avión ingresó en la misma pista (Opy Morales)

El vuelo 308 de American Airlines con destino a Bermuda interrumpió su despegue el sábado por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que la tripulación advirtiera otro avión en la misma pista, un incidente que derivó en una investigación federal y se produjo en medio de una seguidilla de episodios recientes de seguridad aérea en Estados Unidos.

La separación entre ambas aeronaves llegó a ser de aproximadamente 500 metros en uno de los momentos del episodio, según informó CNN. Esa distancia bastó para que el hecho quedara encuadrado como una incursión en pista y activara la intervención de la Administración Federal de Aviación.

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American Airlines indicó que el vuelo 308 había recibido autorización para despegar cuando sus pilotos detectaron la otra aeronave sobre la pista y decidieron abortar la maniobra. De acuerdo con NBC Miami, el servicio estaba programado hacia Bermuda y más tarde fue reprogramado para completar ese trayecto.

El otro avión era el vuelo EJA434 de NetJets, un jet ejecutivo que, según la compañía, en ese momento estaba bajo control operativo de un proveedor externo de mantenimiento. El incidente ocurrió alrededor de las 18, de acuerdo con el audio del control de tránsito aéreo citado por el canal y por el medio nacional.

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La Administración Federal de Aviación abrió una investigación federal por la incursión en pista ocurrida durante la salida del vuelo 308 hacia Bermuda (Opy Morales)

Audio del control aéreo expuso una confusión entre la torre y el jet ejecutivo

La grabación del intercambio entre el piloto del avión privado y el controlador mostró el núcleo del problema. “Acaba de cruzar una pista activa”, le dijo el controlador, según un registro de ATC.com citado por CNN.

El piloto respondió: “Usted me acaba de decir que cruzara la pista, señor”. La réplica desde la torre fue inmediata: “No, dijimos Amerijet 461”.

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Ese cruce ocurrió después de que el Airbus A319 de American hubiera sido autorizado para despegar, según reconstruyó The Travel. La tripulación del vuelo comercial vio al jet que cruzaba por delante y frenó la maniobra antes de que se produjera una colisión.

American Airlines agradeció la reacción de sus pilotos y la comprensión de los pasajeros. “Agradecemos la rápida actuación de nuestros tripulantes y damos las gracias a nuestros clientes por su comprensión”, aseguró un portavoz a la cadena.

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La tripulación de American detectó al jet delante del Airbus A319 y frenó la maniobra antes de una colisión en Miami (Opy Morales)

El vuelo continuó más tarde y la FAA abrió una investigación

La respuesta directa a la pregunta central del caso es esta: el despegue fue abortado porque otro avión ingresó en la misma pista cuando el vuelo comercial ya tenía autorización para iniciar la salida. El riesgo se evitó porque la tripulación del vuelo 308 detectó la incursión a tiempo.

Más tarde, el avión partió hacia Bermuda, según la propia aerolínea. Mientras que NBC Miami señaló que los detalles sobre la otra aeronave eran limitados en las primeras horas, aunque después se confirmó que se trataba del jet de NetJets.

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Según The Travel, el vuelo de American pudo despegar tras completar controles de seguridad y llegó a destino con 15 minutos de antelación. La publicación también indicó que la cercanía entre los dos aparatos fue suficiente para justificar la pesquisa federal.

El episodio se sumó a una serie reciente de incidentes en la aviación estadounidense. El viernes, un avión de United Airlines estuvo cerca de chocar con un dron durante una aproximación para aterrizar en Nueva Jersey, según el relato de su piloto citado por CNN.

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El incidente en Miami se sumó a otros episodios recientes de seguridad aérea en Estados Unidos, incluidos casos de United Airlines, Delta Air Lines y NetJets (REUTERS/Jeenah Moon)

La misma publicación especializada también vinculó el caso de Miami con otros eventos de los últimos días, entre ellos una aproximación frustrada de Delta Air Lines el 20 de junio por la presencia de otra aeronave en una pista que se cruzaba y un accidente fatal de un avión de NetJets en Texas el 16 de junio.

En ese siniestro murió una persona, Joshua Baer, después de que un Cessna Citation Latitude cayera en una autopista cerca de Laredo, de acuerdo con un portavoz del Aeropuerto Internacional de Laredo.

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