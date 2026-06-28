Estados Unidos

Un vuelo que salía del aeropuerto de Miami detuvo el despegue tras aproximarse a otro avión en pista

La tripulación de American Airlines frenó la maniobra cuando observó a un jet ejecutivo cruzando por delante tras recibir permiso de salida hacia Bermuda. El episodio derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación

Guardar
Avión blanco de American Airlines siendo empujado por un tractor azul en la pista de un aeropuerto soleado, con un trabajador y edificios en el fondo
El vuelo 308 de American abortó el despegue en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando otro avión ingresó en la misma pista (Opy Morales)

El vuelo 308 de American Airlines con destino a Bermuda interrumpió su despegue el sábado por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Miami después de que la tripulación advirtiera otro avión en la misma pista, un incidente que derivó en una investigación federal y se produjo en medio de una seguidilla de episodios recientes de seguridad aérea en Estados Unidos.

La separación entre ambas aeronaves llegó a ser de aproximadamente 500 metros en uno de los momentos del episodio, según informó CNN. Esa distancia bastó para que el hecho quedara encuadrado como una incursión en pista y activara la intervención de la Administración Federal de Aviación.

PUBLICIDAD

American Airlines indicó que el vuelo 308 había recibido autorización para despegar cuando sus pilotos detectaron la otra aeronave sobre la pista y decidieron abortar la maniobra. De acuerdo con NBC Miami, el servicio estaba programado hacia Bermuda y más tarde fue reprogramado para completar ese trayecto.

El otro avión era el vuelo EJA434 de NetJets, un jet ejecutivo que, según la compañía, en ese momento estaba bajo control operativo de un proveedor externo de mantenimiento. El incidente ocurrió alrededor de las 18, de acuerdo con el audio del control de tránsito aéreo citado por el canal y por el medio nacional.

PUBLICIDAD

Avión blanco de American Airlines siendo empujado por un tractor azul en la pista de un aeropuerto soleado, con un trabajador y edificios en el fondo
La Administración Federal de Aviación abrió una investigación federal por la incursión en pista ocurrida durante la salida del vuelo 308 hacia Bermuda (Opy Morales)

Audio del control aéreo expuso una confusión entre la torre y el jet ejecutivo

La grabación del intercambio entre el piloto del avión privado y el controlador mostró el núcleo del problema. “Acaba de cruzar una pista activa”, le dijo el controlador, según un registro de ATC.com citado por CNN.

El piloto respondió: “Usted me acaba de decir que cruzara la pista, señor”. La réplica desde la torre fue inmediata: “No, dijimos Amerijet 461”.

Ese cruce ocurrió después de que el Airbus A319 de American hubiera sido autorizado para despegar, según reconstruyó The Travel. La tripulación del vuelo comercial vio al jet que cruzaba por delante y frenó la maniobra antes de que se produjera una colisión.

American Airlines agradeció la reacción de sus pilotos y la comprensión de los pasajeros. “Agradecemos la rápida actuación de nuestros tripulantes y damos las gracias a nuestros clientes por su comprensión”, aseguró un portavoz a la cadena.

Avión blanco de American Airlines siendo empujado por un tractor azul en la pista de un aeropuerto soleado, con un trabajador y edificios en el fondo
La tripulación de American detectó al jet delante del Airbus A319 y frenó la maniobra antes de una colisión en Miami (Opy Morales)

El vuelo continuó más tarde y la FAA abrió una investigación

La respuesta directa a la pregunta central del caso es esta: el despegue fue abortado porque otro avión ingresó en la misma pista cuando el vuelo comercial ya tenía autorización para iniciar la salida. El riesgo se evitó porque la tripulación del vuelo 308 detectó la incursión a tiempo.

Más tarde, el avión partió hacia Bermuda, según la propia aerolínea. Mientras que NBC Miami señaló que los detalles sobre la otra aeronave eran limitados en las primeras horas, aunque después se confirmó que se trataba del jet de NetJets.

Según The Travel, el vuelo de American pudo despegar tras completar controles de seguridad y llegó a destino con 15 minutos de antelación. La publicación también indicó que la cercanía entre los dos aparatos fue suficiente para justificar la pesquisa federal.

El episodio se sumó a una serie reciente de incidentes en la aviación estadounidense. El viernes, un avión de United Airlines estuvo cerca de chocar con un dron durante una aproximación para aterrizar en Nueva Jersey, según el relato de su piloto citado por CNN.

El incidente en Miami se sumó a otros episodios recientes de seguridad aérea en Estados Unidos, incluidos casos de United Airlines, Delta Air Lines y NetJets (REUTERS/Jeenah Moon)
El incidente en Miami se sumó a otros episodios recientes de seguridad aérea en Estados Unidos, incluidos casos de United Airlines, Delta Air Lines y NetJets (REUTERS/Jeenah Moon)

La misma publicación especializada también vinculó el caso de Miami con otros eventos de los últimos días, entre ellos una aproximación frustrada de Delta Air Lines el 20 de junio por la presencia de otra aeronave en una pista que se cruzaba y un accidente fatal de un avión de NetJets en Texas el 16 de junio.

En ese siniestro murió una persona, Joshua Baer, después de que un Cessna Citation Latitude cayera en una autopista cerca de Laredo, de acuerdo con un portavoz del Aeropuerto Internacional de Laredo.

Temas Relacionados

American AirlinesAeropuerto Internacional de MiamiAdministración Federal de AviaciónSeguridad aéreaMiamiEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las inundaciones en Kentucky dejaron cuatro muertos y activaron nuevas alertas

El reporte oficial indicó que tres decesos se registraron en Madison y uno en Jackson. El gobernador del estado informó sobre los decesos en sus redes e instó a seguir las indicaciones de autoridades

Las inundaciones en Kentucky dejaron cuatro muertos y activaron nuevas alertas

Reconstrucción y empleo, el impulso que redefine Los Ángeles tras los incendios forestales

El plan de obras posteriores al desastre acelera la demanda de mano de obra en rubros clave del condado, con subas en vacantes y contrataciones en mayo, mientras el desempleo se mantiene por encima del promedio nacional

Reconstrucción y empleo, el impulso que redefine Los Ángeles tras los incendios forestales

EEUU enfría las negociaciones de paz con Irán por los enfrentamientos militares para controlar Ormuz

Hasta que Teherán no permita la libre navegación del Estrecho, Washington ha cancelado los contactos oficiales para avanzar en la ejecución del Memorando de Entendimiento que firmaron hace apenas 11 días

EEUU enfría las negociaciones de paz con Irán por los enfrentamientos militares para controlar Ormuz

Temporada de impuestos 2026: el IRS mejoró con la tecnología, pero miles quedaron sin ayuda

Los trámites digitales avanzaron con rapidez para millones de personas, mientras otra parte quedó atrapada entre llamadas interrumpidas, controles extra y devoluciones demoradas

Temporada de impuestos 2026: el IRS mejoró con la tecnología, pero miles quedaron sin ayuda

Cómo erradicó Estados Unidos al gusano barrenador en 1966 y qué se debilitó para que su regreso reactivara las alarmas sanitarias y económicas

Tras años de control sostenido, la detección reciente reabre el debate sobre la vigilancia transfronteriza, la continuidad del financiamiento y la coordinación binacional, mientras el sector ganadero evalúa el riesgo y las autoridades rastrean el origen del ingreso

Cómo erradicó Estados Unidos al gusano barrenador en 1966 y qué se debilitó para que su regreso reactivara las alarmas sanitarias y económicas

TECNO

Mark Zuckerberg está creando una plataforma de apuestas y quiere que la uses en Facebook y Messenger

Mark Zuckerberg está creando una plataforma de apuestas y quiere que la uses en Facebook y Messenger

Partidos de hoy 28 de junio del Mundial 2026: dónde verlos sin usar Roja directa o Pirlo TV

Tesla alcanza la conducción autónoma total: así mejoran los carros para que el conductor haga menos

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este domingo 28 de junio

Uno de cada 10 jóvenes de la Generación Z lo tiene claro: los jefes deben ser reemplazados por la IA

ENTRETENIMIENTO

“Nunca seré tan guapa como ella”: la confesión de Madonna sobre los celos que le despertaba una rival

“Nunca seré tan guapa como ella”: la confesión de Madonna sobre los celos que le despertaba una rival

Annie Knight, estrella de OnlyFans, reveló que intentar salvar sola a su prometido fue el error que la quebró

Gene Simmons explica por qué no se rinde a los 76 años: “Mucha gente mayor simplemente se rinde y yo creo que no entendieron el punto”

Matt Damon confiesa que no tuvo privilegios en el rodaje de ‘La Odisea’: “Todos en igualdad de condiciones”

Las declaraciones de los hijos de Clint Eastwood desataron la confusión sobre su retiro

MUNDO

Putin admitió que Rusia sufre “problemas” ante la intensificación de ataques ucranianos

Putin admitió que Rusia sufre “problemas” ante la intensificación de ataques ucranianos

Ucrania lanzó ataques nocturnos contra dos refinerías de petróleo en Rusia

Se estrelló un helicóptero de la petrolera saudita Aramco: hay 14 muertos

La UE condenó los ataques iraníes con drones y misiles contra Bahréin y Kuwait: “Son inaceptables e injustificados”

El gobierno de Israel aprobó la propuesta para reconocer el genocidio armenio: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”