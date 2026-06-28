Estados Unidos

Los Ángeles posterga el salario mínimo de USD 30 la hora en hoteles: qué significa para miles de trabajadores latinos

Funcionarios afirman que el compromiso se mantiene, aunque con nuevo cronograma, y que los megaeventos no cambian el rumbo, mientras sindicatos y empresas se alistan para otra ronda de negociación y controles

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El sector hotelero advirtió que el aumento del salario mínimo podría derivar en despidos, menor contratación y más automatización en Los Ángeles (REUTERS/Daniel Cole)
El sector hotelero advirtió que el aumento del salario mínimo podría derivar en despidos, menor contratación y más automatización en Los Ángeles (REUTERS/Daniel Cole)

Los Ángeles aplazó hasta 2030 el aumento del salario mínimo a USD 30 por hora para trabajadores de hoteles y aeropuertos, una meta que en principio estaba prevista para 2028.

El salario mínimo vigente en ese sector ronda los USD 22,50 por hora, por lo que el cambio implica un calendario más lento para alcanzar el piso salarial prometido.

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La decisión no eliminó la obligación. El objetivo de USD 30 por hora se mantuvo, pero la ciudad postergó su entrada en vigor total.

En la práctica, el aplazamiento extiende el período durante el cual miles de empleados seguirán por debajo del umbral final proyectado, mientras se mantiene el debate sobre cuántos empleos puede absorber el sector en un escenario de costos laborales al alza.

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Qué cambia, desde cuándo y por qué se postergó

La medida, conocida en el debate público como “Olympic Wage”, había sido diseñada para llevar el mínimo de estos rubros a USD 30 antes de los Juegos Olímpicos de 2028.

El salario mínimo vigente en hoteles y aeropuertos ronda los USD 22,50 por hora y seguirá por debajo del nuevo piso durante más tiempo (REUTERS/Megan Varner)
El salario mínimo vigente en hoteles y aeropuertos ronda los USD 22,50 por hora y seguirá por debajo del nuevo piso durante más tiempo (REUTERS/Megan Varner)

Sin embargo, funcionarios municipales votaron por retrasar el cumplimiento total hasta 2030, después de que el sector hotelero advirtiera sobre despidos, menor contratación y un mayor uso de automatización.

En su cobertura, Fox Business citó a Rebekah Paxton, directora de investigación del Employment Policies Institute, quien sostuvo que hubo “preocupaciones” expresadas por la comunidad hotelera y que datos del sector apuntaron a hoteles que ya habían reducido contrataciones y dotaciones de personal ante la expectativa de mayores costos.

Una fuerza laboral con mayoría latina

El aplazamiento impacta de manera directa en una base de trabajadores en la que la comunidad latina tiene un peso decisivo.

Según UNITE HERE Local 11, más del 60% de los trabajadores hoteleros sindicalizados en Los Ángeles son de origen latino, y en hoteles cercanos a LAX y al centro de la ciudad la proporción puede superar el 80%.

En ese contexto, la discusión no se limita a la política salarial: también toca la estabilidad de ingresos de familias que sostienen su economía cotidiana con empleos de hotelería y servicios aeroportuarios, y que —según el encargo— figuran entre las más expuestas a cualquier demora en mejoras de sueldo.

Seis personas con uniformes de limpieza en un pasillo de hotel, con maletas y plantas. Una ventana grande muestra el logo LAX y aviones.
Los Ángeles aplazó hasta 2030 el aumento del salario mínimo a USD 30 por hora para trabajadores de hoteles y aeropuertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salario versus costo de vida: el umbral de “salario digno” del MIT

El contraste entre el pago actual y el costo de vida local es central. La calculadora de salario digno del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para el condado de Los Ángeles indica que, para cubrir necesidades básicas, una familia tipo necesita más de USD 30 por hora por adulto.

Ese dato funciona como referencia directa en el debate: quienes defienden la suba sostienen que el nivel de USD 30 no es un “extra”, sino un intento de aproximar el salario al costo real de vida en Los Ángeles.

El aplazamiento, entonces, supone que el ingreso de muchos empleados seguirá por debajo de ese umbral durante más tiempo.

Sindicatos y empresas: advertencias cruzadas

Del lado sindical, el encargo pide incorporar comunicados recientes y testimonios verificables sobre el impacto de la postergación, con foco en trabajadores latinos.

El material de base también señala que los defensores del aumento consideran que el nuevo piso salarial es necesario para acercarse al costo de vida local.

Mano de piel morena sostiene recibo y billetes de dólares sobre mesa de madera. Hay atomizador blanco, cepillo amarillo y azul, paño gris. Logo de hotel en el fondo.
El sector hotelero advirtió sobre despidos y automatización, y la ciudad retrasó el aumento salarial previsto antes de 2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del lado empresarial, la nota debe incluir las advertencias del sector hotelero y de entidades patronales, entre ellas la California Hotel & Lodging Association, además de los datos sobre ajustes laborales mencionados en la referencia de Fox Business: recortes de empleo o congelación de contrataciones atribuidos a la expectativa de mayores costos.

La mirada a 2030, con presión sindical y megaeventos en el horizonte

Con el aumento aún vigente —aunque diferido—, el foco se traslada a los próximos años: la presión sindical para sostener el cronograma, la respuesta del sector privado y el marco de grandes eventos internacionales previstos en la ciudad, con expectativas económicas altas y, a la vez, tensiones por el costo de operar.

El punto de llegada formal quedó puesto en 2030, mientras el debate sobre empleo, salarios y costo de vida seguirá activo.

En ese escenario, la evolución de la medida y su implementación dependerán de actualizaciones que deberán seguirse en fuentes oficiales y sectoriales, dado que la obligación de llegar a USD 30 por hora no se eliminó: se postergó.

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