La presión para regular el uso de redes sociales en menores vuelve a crecer en Estados Unidos

Padres estadounidenses presionan para regular las redes sociales y exigir responsabilidad a las grandes tecnológicas por los daños a menores (REUTERS/Mike Segar)

En Estados Unidos, la presión para regular las redes sociales y exigir responsabilidad a las grandes tecnológicas por los daños a menores volvió a crecer después de varios fallos judiciales, un nuevo impulso legislativo en el Congreso y una jornada de homenaje en Washington a jóvenes muertos por daños vinculados al entorno digital, en un país que sigue rezagado frente a prohibiciones ya adoptadas por otras naciones.

El reclamo quedó expuesto el martes en la capital estadounidense, donde fueron recordados 270 niños y jóvenes fallecidos por daños en línea, entre ellos suicidio, intoxicación por drogas, acoso cibernético y retos peligrosos en redes sociales.

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La fecha, 23 de junio, fue impulsada por las familias como Día de Recuerdo de las Víctimas de Daños por Redes Sociales y desde 2024 el Senado aprueba cada año una resolución para reconocerla, según Associated Press.

Amy Neville y Kristin Bride, dos de las voces más activas del movimiento, perdieron a sus hijos adolescentes el mismo día: el 23 de junio de 2020. Sus hijos vivían a más de 1.600 kilómetros de distancia, nunca se conocieron, pero ambos murieron por daños relacionados con el uso de redes sociales.

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Casos como el de Alexander Neville exponen cómo Snapchat y el acoso cibernético quedaron asociados a muertes de adolescentes en Estados Unidos (REUTERS/Pierre Albouy)

Neville contó que su hijo Alexander Neville, de 14 años, era “brillante e intenso”, tenía espíritu emprendedor y “la mejor risa del mundo”. Un vendedor de drogas lo contactó a través de Snapchat y le vendió la pastilla que lo mató.

Bride compartió que su hijo Carson Bride era “la luz” de su familia, un chico gracioso y afectuoso que disfrutaba conectar con otras personas. Murió por suicidio a los 16 años después de sufrir acoso cibernético grave.

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Litigios contra Meta y Google reactivaron la ofensiva por controles más duros

El giro más visible en Estados Unidos llegó este año con dos veredictos de jurado contra Meta y uno contra Google, que fortalecieron a quienes exigen más seguridad digital para niños y adolescentes.

Las pruebas presentadas en esos procesos revelaron aspectos internos del funcionamiento de las compañías, incluidas comunicaciones de empleados que comparaban sus productos con prácticas ilegales.

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Matthew Bergman, director del Social Media Victims Law Center, que representa a más de 1.000 demandantes en litigios contra empresas de redes sociales, sostuvo que permitir que avanzara el juicio en Los Ángeles que acusa a estas plataformas de causar daños deliberados a menores ya fue, por sí mismo, un punto de inflexión.

“Sigue siendo un obstáculo, pero ya no es una barrera”, afirmó Bergman sobre la protección legal que durante años blindó a las tecnológicas.

Los veredictos contra gigantes tecnológicos reactivaron en Estados Unidos los litigios por seguridad digital infantil y cuestionaron el diseño de las plataformas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese escudo es la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que protege a las empresas tecnológicas de la responsabilidad legal por contenidos publicados. Las demandas actuales intentan rodear esa cobertura al concentrarse no en el contenido, sino en las decisiones deliberadas de diseño de las plataformas.

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El contraste con otros países es marcado. Australia, el Reino Unido, Turquía, Indonesia y otros ya aprobaron prohibiciones para que menores de 16 o 15 años usen plataformas como TikTok, YouTube e Instagram, mientras que Estados Unidos no se acerca todavía a una medida de ese alcance.

Congreso reabre el debate, pero los críticos ven una reforma debilitada

A nivel federal, la legislación estadounidense avanzó con lentitud. La Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, en vigor desde 2000, exige que aplicaciones y sitios orientados a niños obtengan consentimiento de los padres antes de recopilar información personal de menores de 13 años.

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La semana pasada, legisladores de la Cámara de Representantes presentaron un acuerdo bipartidista llamado Ley de Seguridad Infantil en Internet y Seguridad Digital. El proyecto incorpora partes de la Ley de Seguridad Infantil en Línea (conocida como KOSA, por sus siglas en inglés), que el Senado aprobó en 2024.

Las familias impulsaron el 23 de junio como Día de Recuerdo de las Víctimas de Daños por Redes Sociales y el Senado lo reconoce desde 2024 (REUTERS/Jill Connelly)

Los críticos sostienen que el nuevo entendimiento fue despojado de su componente principal: la llamada “obligación de cuidado”, un término jurídico que exige a las empresas adoptar medidas razonables para prevenir daños.

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La senadora de Tennessee Marsha Blackburn afirmó en un comunicado que, sin esa cláusula, las grandes tecnológicas “mantendrán el statu quo de poner las ganancias por delante de la seguridad de nuestros hijos”.

Mientras que la activista Bride explicó que los defensores de la seguridad infantil en línea trabajan con tres vías al mismo tiempo: legislación, litigios y educación. “Cuando una se frena, como la legislación, entonces tenemos los juicios y tenemos los litigios. No nos vamos a rendir”, afirmó.

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Durante el acto del martes pasado por la noche en el Capitolio, varios senadores reclamaron medidas urgentes. La senadora de Minnesota Amy Klobuchar pidió derogar la Sección 230, el senador de Connecticut Richard Blumenthal sostuvo que legisladores y activistas deben “pelear con todas sus fuerzas por los vivos”, y el senador de Misuri Josh Hawley acusó a sus colegas de no hacer más.

El Congreso de Estados Unidos reabrió el debate con un proyecto bipartidista sobre seguridad infantil en internet, aunque críticos advierten que la reforma fue debilitada (REUTERS/Nathan Howard)

Plataformas sumaron límites para adolescentes

A lo largo de los años, las empresas incorporaron algunas funciones de seguridad. Instagram ahora restringe las cuentas adolescentes para que solo vean contenidos equivalentes a calificación “PG-13”; esas cuentas quedan configuradas como privadas y no pueden recibir mensajes de desconocidos.

YouTube, por su parte, dispone de una aplicación separada para niños y de controles parentales en su plataforma principal, que permiten cuentas supervisadas para preadolescentes que ya superaron la etapa de YouTube Kids.

Snap indicó en un comunicado escrito que trabaja de manera continua para reforzar las protecciones de seguridad en su plataforma.

Representantes de Meta, YouTube y TikTok no respondieron de inmediato a pedidos de comentarios, citados por la agencia. Para Bergman, esas medidas apenas corrigen una parte del problema: “Su incentivo fundamental para diseñar productos que maximicen la interacción no cambió”.

Añadió que hubo avances parciales. “Sí, hubo algunas mejoras. A un niño de 13 años ya no se le da por defecto una cuenta abierta para que depredadores adultos se aprovechen de él. Así que, sí, son pasos pequeños, pero son pasos en la dirección correcta”, planteó.

El Comité Judicial del Senado invitó a los directores ejecutivos de Meta, Alphabet, TikTok y Snap a declarar en una próxima audiencia sobre seguridad infantil en sus plataformas. El comité sugirió que el país podría estar ante un punto de quiebre en la percepción pública del problema.

Un evento masivo recordó a 270 niños y jóvenes fallecidos por daños vinculados a redes sociales, entre ellos suicidio, drogas, acoso cibernético y retos peligrosos (REUTERS/Mike Blake)

Neville y Bride aseguraron que seguirán con atención lo que declaren bajo juramento los directivos tecnológicos, como ya hicieron en una audiencia similar en 2024. Neville resumió la urgencia con la que vive su activismo: “Cada mañana me despierto sintiendo que hay vidas en juego. Si no estamos hablando de estas cosas, si no estamos haciendo algo al respecto, hay vidas en juego”.