Estados Unidos

Infante de Marina de Estados Unidos desapareció en un entrenamiento y la búsqueda ya no espera hallarlo con vida

Un operativo conjunto recorrió más de 6.000 kilómetros cuadrados en el océano Pacífico, movilizando recursos de distintas ramas armadas, hasta que las autoridades suspendieron las tareas de rescate y cambiaron el enfoque de la misión

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Un militar estadounidense fue reportado como no localizado durante ejercicios en el Pacífico, lo que activó un amplio despliegue de recursos navales y aéreos (REUTERS/Megan Varner)
Un militar estadounidense fue reportado como no localizado durante ejercicios en el Pacífico, lo que activó un amplio despliegue de recursos navales y aéreos (REUTERS/Megan Varner)

La desaparición de un infante de Marina de Estados Unidos durante un ejercicio en el Pacífico frente a las costas del sur de California activó uno de los mayores operativos recientes en la región.

Según informó Fox News, el militar formaba parte de la tripulación del USS Anchorage, un buque de transporte anfibio que participaba en maniobras con la 13ª Unidad Expedicionaria de Marines (13th MEU) y el Makin Island Amphibious Ready Group. El hecho se registró en la madrugada del jueves, alrededor de la 1:21, al detectarse su ausencia durante un ejercicio integrado.

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La Marina de Estados Unidos confirmó que el operativo de búsqueda se extendió a lo largo de 43 horas y abarcó aproximadamente 6.200 kilómetros cuadrados, con la participación de tres barcos de superficie y 12 aeronaves.

Un buque de guerra de color gris oscuro navega sobre el agua. Un helicóptero militar de color oscuro vuela al lado de la popa del buque, dejando estelas de vapor o rocío en el agua
El buque USS Anchorage, especializado en operaciones anfibias, servía como plataforma central para la integración de diversas unidades durante el simulacro (Armory Unveiled)

En el dispositivo intervinieron la Marina, el Cuerpo de Marines, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea estadounidenses, según detalló The Washington Times.

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El viernes por la noche, tras no hallar rastros del militar, la operación pasó formalmente de búsqueda y rescate a búsqueda y recuperación, lo que implica que las autoridades ya no esperan encontrar con vida al desaparecido.

De acuerdo con la política de la Marina, la identidad del infante de Marina se mantiene en reserva hasta que hayan transcurrido 24 horas de la notificación a los familiares directos. “Nuestros pensamientos están con la familia y todos los afectados en este difícil momento”, indicó la Tercera Flota en un comunicado recogido por Patch.

Tras más de cuarenta horas de rastreo continuo, las autoridades modificaron el enfoque de las tareas al descartar la posibilidad de supervivencia (REUTERS/Marco Garcia)
Tras más de cuarenta horas de rastreo continuo, las autoridades modificaron el enfoque de las tareas al descartar la posibilidad de supervivencia (REUTERS/Marco Garcia)

Entrenamiento avanzado y riesgos en alta mar

La desaparición ocurrió en el marco de un ciclo de entrenamiento avanzado de la 13ª Unidad Expedicionaria de Marines, con base en Camp Pendleton, California. Esta unidad es reconocida por su capacidad de respuesta ante crisis y su despliegue rápido en escenarios globales.

En las semanas previas, la 13th MEU había completado el ejercicio Realistic Urban Training (RUT), donde participaron más de 1.000 marines y marineros en maniobras de asaltos anfibios, incursiones urbanas, recuperación táctica de personal y operaciones de mando descentralizado, según consignó Army Recognition.

Durante el RUT, la unidad utilizó aeronaves de última generación como el F-35B Lightning II, helicópteros Osprey y Super Stallion, junto con recursos logísticos y de apoyo aéreo.

Las maniobras de alta complejidad en mar abierto ponen a prueba la preparación de las tropas frente a situaciones impredecibles y de máximo rigor operativo (REUTERS/Marco Garcia)
Las maniobras de alta complejidad en mar abierto ponen a prueba la preparación de las tropas frente a situaciones impredecibles y de máximo rigor operativo (REUTERS/Marco Garcia)

El objetivo fue simular escenarios de combate real y emergencias, para robustecer la cohesión operativa y la capacidad de ejecutar misiones complejas en ambientes urbanos y marítimos. “Este tipo de entrenamientos permite fortalecer la interoperabilidad y la preparación para misiones de rescate y recuperación en condiciones extremas”, explicó el portavoz de la unidad, citado por Army Recognition.

La utilización del USS Anchorage en estos ejercicios refuerza su papel central como buque de transporte anfibio, capaz de desplegar tropas y material en zonas de conflicto o en respuesta a catástrofes.

Este tipo de operaciones, aunque planificadas y controladas, entrañan riesgos inherentes debido a la naturaleza imprevisible del entorno marítimo y la exigencia física y técnica que enfrentan los participantes.

El adiestramiento buscaba fortalecer la coordinación y la respuesta inmediata ante emergencias reales en escenarios de combate o rescate (U.S. Marine Corps/Cpl. Logan Courtright/Handout via REUTERS)
El adiestramiento buscaba fortalecer la coordinación y la respuesta inmediata ante emergencias reales en escenarios de combate o rescate (U.S. Marine Corps/Cpl. Logan Courtright/Handout via REUTERS)

Protocolos, antecedentes y el impacto institucional

La transición de búsqueda y rescate a recuperación obedece a protocolos establecidos por la Marina de Estados Unidos y el Cuerpo de Marines cuando, tras un periodo razonable, no se hallan indicios de supervivencia. Este procedimiento prioriza la localización del cuerpo y la investigación de las causas del incidente, a la vez que se brinda acompañamiento a la familia.

Fox News subrayó que el cambio de fase de la operación se produjo a las 21:00 del viernes, cumpliendo estrictamente los estándares institucionales en materia de respuesta ante desapariciones en ejercicios.

Incidentes de este tipo, aunque poco frecuentes, motivaron en el pasado revisiones de los protocolos de seguridad y de los sistemas de localización y rescate del personal militar. Las autoridades suelen analizar cada caso para identificar posibles mejoras en los procedimientos y minimizar futuros riesgos.

El episodio refuerza el debate sobre los estándares de seguridad y la revisión de procedimientos dentro de las fuerzas armadas estadounidenses (REUTERS/Andrew Kelly)
El episodio refuerza el debate sobre los estándares de seguridad y la revisión de procedimientos dentro de las fuerzas armadas estadounidenses (REUTERS/Andrew Kelly)

La comunidad militar de Camp Pendleton y los círculos cercanos a la 13th MEU expresaron su respaldo a la familia del infante desaparecido, en un contexto de gran atención pública y mediática.

Según The Washington Times, la investigación interna buscará establecer cómo ocurrió la desaparición y si existieron fallas en los mecanismos de control o en la ejecución de las maniobras.

“La exhaustividad del operativo y el volumen de recursos movilizados reflejan la prioridad que la Marina otorga a la seguridad y la integridad de su personal”, concluyó el medio.

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