Estados Unidos

Los Warriors rompen récord con el mayor patrocinio de camiseta en la historia del deporte de Estados Unidos

La franquicia de la bahía cerró con Iren un acuerdo superior a USD 50 millones por campaña desde 2026-27, con parche en el uniforme y paquete ampliado que suma el Chase Center, la WNBA y la G League

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Los Golden State Warriors acordaron con Iren un patrocinio de camiseta desde la temporada 2026-27 por más de USD 50 millones al año (Mandatory Credit: Bob Kupbens-Imagn Images)
Los Golden State Warriors acordaron con Iren un patrocinio de camiseta desde la temporada 2026-27 por más de USD 50 millones al año (Mandatory Credit: Bob Kupbens-Imagn Images)

Los Golden State Warriors acordaron con Iren un nuevo patrocinio de camiseta que comenzará en la temporada 2026-27 y que, por más de USD 50 millones al año, marcará un nuevo techo en los acuerdos de este tipo dentro del deporte de Norteamérica, según informó Fox Business a partir de una cifra publicada primero por Sportico.

La dimensión económica del convenio redefinió el mercado: el monto anual supera los USD 50 millones y ubicó a la operación como la más lucrativa en patrocinio deportivo de su clase en la región. El acuerdo no se limitó al equipo de la NBA y alcanzó a la estructura corporativa de Golden State.

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La operación se cerró con Golden State Group, la sociedad controlante que posee y opera a los Warriors, a las Golden State Valkyries de la WNBA y a los Santa Cruz Warriors de la G League, entre otras propiedades.

Desde la próxima campaña indicada, la marca de Iren aparecerá en el parche de la camiseta del equipo de la NBA.

El acuerdo incluye presencia en la camiseta, el Chase Center y otras franquicias del grupo

El nuevo patrocinio de los Golden State Warriors con Iren fijó un techo en los acuerdos de camiseta del deporte de Norteamérica (Mandatory Credit: Cary Edmondson-Imagn Images)
El nuevo patrocinio de los Golden State Warriors con Iren fijó un techo en los acuerdos de camiseta del deporte de Norteamérica (Mandatory Credit: Cary Edmondson-Imagn Images)

Además del parche en la indumentaria principal de los Warriors, la empresa fue designada como socio oficial de nube de inteligencia artificial de Golden State.

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El convenio también incorporó presencia de marca en la ropa de calentamiento de las Valkyries, en las camisetas de Santa Cruz y visibilidad destacada dentro del Chase Center de San Francisco.

La alianza sumó, además, el patrocinio de presentación de la plataforma anual City Edition de los Warriors. Ese paquete comercial amplió el alcance del acuerdo más allá de la exposición en la camiseta y lo extendió a distintos activos de la organización.

El director comercial de Golden State, Mike Kitts, explicó en un comunicado citado por el medio: “La insignia de la camiseta de los Warriors es nuestra plataforma global más visible, y encontrar un socio que comparta nuestra visión tanto de innovación como de compromiso con la comunidad era fundamental”.

Kitts agregó: “Iren está comprometida con impulsar el futuro de la tecnología, la educación y el impacto local, y encaja perfectamente con nuestros objetivos mientras buscamos llevar los límites de la innovación a una escala global y crear un legado duradero en el Área de la Bahía y más allá”.

El acuerdo con Iren se cerró con Golden State Group e incluyó a los Warriors, las Golden State Valkyries y los Santa Cruz Warriors (Mandatory Credit: D. Ross Cameron-Imagn Images)
El acuerdo con Iren se cerró con Golden State Group e incluyó a los Warriors, las Golden State Valkyries y los Santa Cruz Warriors (Mandatory Credit: D. Ross Cameron-Imagn Images)

Iren se presenta como proveedor integrado de infraestructura para inteligencia artificial

Iren fue descrita como un proveedor de nube para inteligencia artificial fundado en Australia e integrado de forma vertical.

De acuerdo con la publicación, la compañía suministra clústeres de GPU para entrenamiento e inferencia de IA a clientes del Área de la Bahía y de otros mercados internacionales.

La empresa aseguró más de cinco gigavatios de energía en distintas partes del mundo para sostener cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia.

Su estrategia, según el artículo, estuvo centrada en construir la infraestructura necesaria para la próxima generación de desarrollo tecnológico.

La marca de Iren aparecerá en el parche de la camiseta de los Golden State Warriors a partir de la temporada 2026-27 (Mandatory Credit: Kelley L Cox-Imagn Images)
La marca de Iren aparecerá en el parche de la camiseta de los Golden State Warriors a partir de la temporada 2026-27 (Mandatory Credit: Kelley L Cox-Imagn Images)

El cofundador y codirector ejecutivo de Iren, Daniel Roberts, dijo al medio: “Lo que hace especial a Golden State es la plataforma que ha construido: rendimiento de campeonato, un negocio que define su categoría y un profundo compromiso con la comunidad, todo reforzándose mutuamente con el tiempo”.

Roberts añadió: “En Iren, pensamos en nuestro negocio con una lógica similar. Poseemos y operamos toda la infraestructura: energía, centros de datos y capacidad de cómputo. Esa integración vertical nos permite atender las cargas de trabajo de IA más exigentes del mundo e invertir en las comunidades que nos respaldan. Esta asociación reúne a dos organizaciones enfocadas en la ejecución, con un compromiso compartido con las personas y la ciudad que están construyendo lo que viene”.

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