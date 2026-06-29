Dónde ver el partido Paraguay vs. Alemania, a qué hora juegan y más preguntas trend en Google

Paraguay enfrenta a Alemania en dieciseisavos de final del Mundial 2026. Crédito: Agencias

El enfrentamiento entre Paraguay y Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 despierta un interés considerable tanto en Sudamérica como en Europa. A medida que se acerca el partido, los usuarios de Google buscan respuestas precisas sobre dónde ver el cruce, el horario exacto y datos históricos vinculados a la selección paraguaya.

El partido se celebrará el lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston y representa una instancia decisiva para la ‘Albirroja’, que llega como una de las sorpresas del certamen.

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El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann se clasificó primero en el Grupo E, sumando seis puntos tras dos victorias y una inesperada caída en la última jornada. En cambio, Paraguay, bajo la conducción de Gustavo Alfaro, accedió a octavos como uno de los mejores terceros tras una campaña de recuperación en el Grupo D. El contexto añade atractivo a un duelo que concita la atención de fanáticos, medios y plataformas digitales.

Alemania llega como favorita indiscutida a este encuentro en Boston, tras encabezar su grupo y mostrar fortaleza ofensiva.

Dónde ver el partido Paraguay vs. Alemania

El acceso a la transmisión del encuentro entre Paraguay y Alemania varía según la región y la plataforma disponible en cada país. En Perú, la señal estará disponible en DSports, DGO, América TV, América tvGO, Disney+ y Paramount+, permitiendo a los aficionados elegir entre televisión abierta y servicios de streaming.

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En el caso de México, la cobertura incluye opciones tradicionales y digitales: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium. En Colombia, los televidentes podrán seguir el partido a través de Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

Para los seguidores en Argentina, las alternativas son Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe. En Chile, los canales autorizados para la transmisión son Chilevisión y Canal 13.

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En Perú, Ecuador y Colombia, el partido arrancará a las 15:30. (Imagen ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, la oferta es aún más amplia, adaptándose tanto a público hispanohablante como angloparlante: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One forman parte de la grilla de opciones para seguir el partido en directo.

A qué hora juegan Paraguay vs. Alemania

El horario del partido varía de acuerdo a la ubicación geográfica, una consulta que ocupa a numerosos internautas. En Perú, Ecuador y Colombia, el partido arrancará a las 15:30, mientras que en Bolivia, Chile y Venezuela comenzará a las 16:30. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comparten el inicio a las 17:30.

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Esta información resulta fundamental para los seguidores que planean ver el encuentro en vivo y no perderse ningún detalle del enfrentamiento. La diferencia horaria entre países obliga a los fanáticos a estar atentos a la programación para no perderse el inicio del partido.

Estadio San Francisco Bay Area, Santa Clara, California, EE. UU. Aficionados paraguayos celebran después del partido. REUTERS/Eloisa Lopez

Quién eliminó a Paraguay en 2010

Uno de los recuerdos más recurrentes en las búsquedas sobre la selección paraguaya está vinculado a su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010. En esa edición, Paraguay fue eliminado por España en los cuartos de final. El encuentro se resolvió por 1-0 a favor del conjunto europeo, gracias a un gol de David Villa al minuto 83.

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Ese partido es recordado por el dramatismo y la tensión, sobre todo por la secuencia de penales fallados por ambos equipos. Iker Casillas detuvo el remate de Óscar Cardozo, mientras que Justo Villar le atajó otro a Xabi Alonso tras la repetición del cobro. La actuación de Paraguay en ese torneo sigue siendo la mejor en su historia, al haber alcanzado por única vez los cuartos de final de un Mundial.

Contexto previo: situación de Paraguay y Alemania antes del cruce

Alemania llega como favorita indiscutida a este encuentro en Boston, tras encabezar su grupo y mostrar fortaleza ofensiva en las primeras jornadas. El equipo de Nagelsmann superó a Curazao y Costa de Marfil, aunque tropezó ante Ecuador en la última fecha, resultado que no impidió su acceso a los dieciseisavos de final como primero.

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Paraguay debió sortear un camino más complejo, arrancando con una derrota frente a Estados Unidos, logrando una victoria ajustada ante Turquía y sellando su boleto con un empate frente a Australia. Bajo la conducción de Gustavo Alfaro, la ‘Albirroja’ apeló a la solidez defensiva y la resiliencia para avanzar a una instancia donde buscará dar la sorpresa ante un rival de jerarquía mundial.