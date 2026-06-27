El gobierno de EE.UU. busca eliminar la renovación automática de permisos de trabajo: qué pasará si no tienes el nuevo documento a tiempo

El gobierno de EE.UU. revisa una norma definitiva para eliminar la renovación automática de permisos de trabajo en Estados Unidos (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

La revisión de la norma definitiva sobre la eliminación de la renovación automática de permisos de trabajo en Estados Unidos marca un punto de inflexión para miles de trabajadores extranjeros. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha llevado adelante un proceso regulatorio que busca establecer de forma permanente el fin de las extensiones automáticas de los documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés). En la actualidad, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca revisa la propuesta definitiva enviada por el DHS, lo que representa el último paso antes de su posible implementación a nivel federal.

La administración federal pretende que esta medida sea vinculante y de aplicación general en todo el territorio estadounidense. La revisión por parte de la Casa Blanca tiene como objetivo asegurar que la norma cumpla con todos los requisitos administrativos y legales vigentes en el sistema federal. Esta etapa implica un análisis detallado de la propuesta para garantizar su coherencia con las políticas de seguridad y los procedimientos administrativos exigidos por la ley. De acuerdo con fuentes oficiales, el envío de la regla definitiva a la Oficina de Administración y Presupuesto constituye un paso esencial para la consolidación de la política iniciada bajo la administración Trump, que ya había impulsado cambios significativos en la regulación de los permisos de trabajo para inmigrantes.

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La eliminación de la renovación automática de los EAD no es un proceso nuevo, sino que se viene gestando desde hace varios años. En octubre de 2025, entró en vigor una norma final provisional que modificó sustancialmente el esquema anterior. Bajo la nueva política, los trabajadores extranjeros que presentaron solicitudes de renovación de sus permisos de trabajo en o después del 30 de octubre de 2025 ya no pudieron acceder al beneficio de la extensión automática mientras se resolvía su trámite. Este cambio afectó de manera directa a solicitantes de asilo, refugiados y otros trabajadores extranjeros, quienes perdieron la continuidad laboral garantizada por el sistema previo.

Desde el 30 de octubre de 2025, quienes renuevan el permiso de trabajo ya no acceden a la extensión automática del EAD (Foto AP/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

La decisión de poner fin a las prórrogas automáticas se fundamentó en la necesidad de fortalecer los controles de seguridad y prevenir posibles fraudes documentales. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) estableció que, a partir de esa fecha, se daría prioridad a la realización de minuciosas verificaciones de antecedentes e investigaciones de seguridad antes de conceder cualquier extensión de autorización laboral. Estas medidas buscan detectar a individuos que pudieran representar un riesgo para la seguridad nacional o que intentaran beneficiarse del sistema mediante prácticas fraudulentas. En caso de que una persona sea identificada durante este proceso como una amenaza, puede ser procesada para su remoción de Estados Unidos.

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El contexto de esta norma provisional se explica, en parte, por la acumulación de solicitudes en el sistema migratorio estadounidense, especialmente en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Grupos empresariales y defensores de los inmigrantes han advertido que la eliminación de las renovaciones automáticas podría provocar que miles de solicitantes de asilo y trabajadores extranjeros queden excluidos del mercado laboral durante largos períodos, debido al atraso en la resolución de sus trámites. Esto representa un desafío tanto para los trabajadores afectados como para los empleadores que dependen de su fuerza laboral.

En cuanto al alcance de la norma provisional del DHS, la eliminación de las extensiones automáticas no afecta a todos los titulares de permisos de trabajo por igual. Los documentos que fueron extendidos automáticamente antes del 30 de octubre de 2025 mantienen su validez bajo el esquema anterior. De este modo, quienes presentaron sus solicitudes antes de esa fecha continúan amparados por las reglas previas y pueden seguir trabajando de manera legal hasta que se resuelva su renovación. Sin embargo, el grupo más afectado es aquel que presentó su trámite desde el 30 de octubre de 2025 en adelante, quienes deben esperar la resolución definitiva de Uscis sin poder beneficiarse de una prórroga inmediata.

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Uscis recomienda pedir la renovación del permiso de trabajo hasta 180 días antes del vencimiento para evitar interrupciones laborales (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

Existen, no obstante, excepciones limitadas a la cancelación general de las extensiones automáticas. Entre ellas, se incluyen las extensiones otorgadas por mandato legal o por notificación específica del Registro Federal, especialmente en el caso del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Este mecanismo permite, en situaciones excepcionales, que ciertos grupos de extranjeros puedan seguir trabajando de manera legal mientras se tramita la extensión de su permiso, siempre que se cumplan los requisitos específicos establecidos en cada caso.

Para los solicitantes afectados por la eliminación de la renovación automática, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones y advertencias orientadas a minimizar los riesgos de interrupción laboral. El Uscis aconseja a los extranjeros presentar sus solicitudes de renovación con suficiente antelación, idealmente hasta con 180 días antes de la fecha de vencimiento de su actual permiso de trabajo. Esta medida busca reducir las probabilidades de que los trabajadores experimenten períodos sin autorización laboral válida, lo que podría significar la pérdida temporal o definitiva de su empleo.

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La responsabilidad de gestionar la renovación de los permisos recae, en última instancia, en los propios solicitantes, quienes deben estar atentos a los plazos y requisitos establecidos por la normativa vigente. Una demora en la presentación de la documentación puede traducirse en la imposibilidad de continuar trabajando legalmente en Estados Unidos, lo que genera incertidumbre y vulnerabilidad entre quienes dependen de su autorización de empleo para sostenerse y sostener a sus familias. Además, los organismos federales insisten en que la política actual permanecerá en vigor mientras se lleva a cabo la revisión de la norma definitiva, y que cualquier cambio futuro será comunicado a través de los canales oficiales.

La combinación de controles más estrictos, eliminación de extensiones automáticas y recomendaciones para una gestión anticipada de los trámites define el nuevo panorama para los trabajadores extranjeros en Estados Unidos, en espera de una decisión final por parte de la Casa Blanca.

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