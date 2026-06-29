Pamela López minimiza a Pati Lorena tras polémica por ‘La Granja VIP’ y la tilda de ‘patética’: “Simplemente no existe”

Pamela López, en un estudio de televisión, se refiere a Pati Lorena con la frase 'Simplemente no existe', mientras la imagen de esta última con una expresión de sorpresa aparece en pantalla dividida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que parecía haber quedado atrás tras el final de ‘La Granja VIP’ volvió a encenderse. La rivalidad entre Pamela López y Pati Lorena sumó un nuevo episodio luego de que ambas intercambiaran declaraciones sobre lo ocurrido durante el reality de convivencia.

Esta vez fue la expareja de Paul Michael quien decidió responder públicamente durante el evento organizado por su club de fans Las KittyPams, reunión que congregó a decenas de seguidoras y donde la trujillana habló sobre distintos aspectos de su vida personal y su paso por el programa.

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En medio del exitoso encuentro con su club de fans, Pamela López aprovechó para responder a Pati Lorena con una contundente frase: "Simplemente no existe". La exproductora no tardó en advertir sobre las consecuencias de hablar del reality. Tiktok.

Cuando fue consultada por la prensa acerca de los recientes comentarios de Pati Lorena, Pamela López dejó en claro que no piensa seguir alimentando la polémica. Muy por el contrario, aseguró que la exproductora de televisión busca llamar la atención a costa de sus declaraciones y afirmó que no le dará la respuesta que espera.

"Esa mujer no le voy a dar lo que ella busca, no le voy a contestar, simplemente no existe. Las únicas personas que existen son las que me quieren, me han respaldado y de verdad qué patética la señora“, manifestó.

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Pati Lorena arremete contra Pamela López: “Lo que quieres es tapar las tonterías que hiciste”. Captura: TikTok.

Pamela López asegura que ya dio vuelta a la página tras ‘La Granja VIP’

Lejos de profundizar en el enfrentamiento, la trujillana insistió en que su prioridad ya no es responder a quienes continúan hablando de ella. Según explicó, su atención está puesta en su familia, en sus hijos y en los nuevos proyectos que viene desarrollando tras el reality.

Asimismo, invitó a Pati Lorena a revisar nuevamente todo el contenido grabado durante la convivencia antes de emitir nuevos comentarios sobre su comportamiento.

"Yo ya volteé la página, hablo de mí, de mis cosas, de mi vida y de mis hijos. Yo sé que quiere que le conteste, pero no“, sentenció.

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Pati Lorena arremete contra Pamela López: “Lo que quieres es tapar las tonterías que hiciste”. Captura: TikTok.

¿Por qué empezó el enfrentamiento entre Pamela López y Pati Lorena?

Las declaraciones de Pamela López llegan después de que Pati Lorena realizara fuertes comentarios sobre la actitud que habría mostrado la trujillana durante las grabaciones de ‘La Granja VIP’.

La exproductora de televisión aseguró que existía una marcada diferencia entre la imagen que proyectaba frente a cámaras y el comportamiento que, según ella, tenía durante la convivencia. Entre sus cuestionamientos, sostuvo que mientras por un lado rezaba, por otro desperdiciaba alimentos, además de señalar que necesitaría recibir ayuda profesional.

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Esas afirmaciones generaron una ola de comentarios en redes sociales y motivaron que la influencer fuera consultada sobre el tema durante el evento organizado por sus seguidoras.

Sin embargo, Pamela López evitó responder directamente a cada uno de esos señalamientos y prefirió cerrar el tema asegurando que no continuará alimentando la controversia.

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Pati Lorena arremete contra Pamela López: “Lo que quieres es tapar las tonterías que hiciste”. Captura: TikTok.

Pati Lorena advierte que Pamela López podría recibir una fuerte penalidad

Mientras Pamela López decidió no seguir pronunciándose sobre su excompañera de reality, Pati Lorena lanzó una advertencia relacionada con las recientes declaraciones de la trujillana sobre ‘La Granja VIP’. La exproductora recordó que todos los participantes firmaron un contrato de confidencialidad antes de ingresar al programa y aseguró que ese documento impide revelar información relacionada con la producción.

"Todos los participantes, incluida yo, firmamos un contrato de confidencialidad. ¿Qué significa esto? Que ni el talento ni el mánager pueden hablar de situaciones que impliquen la producción del reality porque podría ser penado con hasta más de 100 mil soles“, afirmó.

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Pati Lorena arremete contra Pamela López: “Lo que quieres es tapar las tonterías que hiciste”. Captura: TikTok.

La exproductora cuestiona las declaraciones de Pamela López sobre el reality

Además de advertir sobre la supuesta cláusula de confidencialidad, Pati Lorena cuestionó las afirmaciones realizadas por Pamela López, quien aseguró anteriormente que ‘La Granja VIP’ no funcionaba como un reality completamente 24/7.

Según la exproductora, esas declaraciones solo tendrían como finalidad cambiar el foco de atención respecto al comportamiento que habría mostrado la influencer durante la convivencia.

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"¿Para qué hablas tonterías que no sabes?. Lo que quieres es tapar las tonterías que hiciste, tu falta de control de ira, tu mal humor, tu maltrato a Paul Michael, diciendo que no había un 24/7“, remarcó.

Pati Lorena arremete contra Pamela López: “Lo que quieres es tapar las tonterías que hiciste”. Captura: TikTok.

La polémica entre Pamela López y Pati Lorena continúa después de ‘La Granja VIP’

Aunque el reality ya terminó, las diferencias entre ambas participantes siguen dando de qué hablar. Por un lado, Pamela López insiste en que no responderá más a las críticas y asegura que está enfocada en su vida personal, sus hijos y en las personas que la apoyan.

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Por el otro, Pati Lorena continúa cuestionando las declaraciones de la trujillana y sostiene que incluso podría enfrentar una millonaria penalidad por hablar sobre aspectos internos del programa.

Mientras ninguna de las dos parece dispuesta a cambiar de postura, la polémica continúa captando la atención del público y de los programas de espectáculos.

Con el respaldo de sus seguidoras durante el evento de Las KittyPams, Pamela López dejó claro que no piensa seguir alimentando el enfrentamiento y que, para ella, Pati Lorena “simplemente no existe”. Sin embargo, las recientes advertencias de la exproductora de televisión hacen prever que esta historia todavía podría sumar nuevos capítulos fuera de las pantallas de ‘La Granja VIP’.

Pati Lorena arremete contra Pamela López: “Lo que quieres es tapar las tonterías que hiciste”. Captura: TikTok.