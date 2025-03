Arrestan a dos estudiantes por dar una brutal golpiza a un profesor en una escuela de Florida

Jayvis L. McClover y Roddrick McQueen, ambos de 19 años, fueron acusados de agresión a un empleado educativo. (Oficina del Sheriff del Condado de Broward)

Dos estudiantes de Dillard High School, en Fort Lauderdale, Florida, fueron arrestados el jueves 13 de marzo tras atacar a un profesor dentro de las instalaciones del centro educativo, según informaron las autoridades. La agresión, que quedó registrada en video, ocurrió alrededor de las 14:00 y dejó al docente con heridas en el rostro y dolor en la espalda.

Según el Departamento de Policía de Fort Lauderdale, los detenidos fueron identificados como Jayvis L. McClover y Roddrick McQueen, ambos de 19 años y matriculados en la misma escuela. De acuerdo con el informe policial, los jóvenes se acercaron al profesor de manera agresiva y lo amenazaron verbalmente antes de iniciar el ataque físico.

Las autoridades indicaron que McClover y McQueen “lanzaron un ataque físico sincronizado” contra el profesor, golpeándolo repetidamente en la cara y la cabeza con los puños cerrados. La víctima cayó al suelo y, mientras se cubría en posición fetal para protegerse, continuó siendo golpeada.

Los informes policiales detallaron que el personal de seguridad de la escuela intervino para detener la agresión y separar a los estudiantes del profesor. Como resultado del ataque, el docente sufrió hinchazón y moretones en el rostro, además de dolor en la espalda.

El incidente ha generado preocupación dentro de la comunidad educativa y ha dado pie a múltiples interrogantes sobre la seguridad dentro de los centros escolares.

Dos estudiantes de Dillard High School fueron arrestados tras atacar violentamente a un profesor. (Facebook: Dillard High School)

Un estudiante que presenció el ataque sugirió que pudo haber habido un intercambio de palabras previo entre el profesor y los agresores. “El maestro estaba hablando con uno de ellos y dijo algo como: ‘¿Qué vas a hacer ahora?’, y entonces comenzaron a pelear”, declaró Rich Madnan, un alumno de último año.

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre lo que pudo haber originado la confrontación. La cadena NBC6 South Florida informó que intentó comunicarse con el Distrito Escolar del Condado de Broward para obtener un comentario sobre el estado del docente y las medidas disciplinarias que se tomarán, pero no se ha emitido una respuesta.

Cargos y proceso judicial

Tanto McClover como McQueen fueron arrestados el mismo jueves y enfrentan cargos por agresión a un empleado de una institución educativa pública o privada, un delito grave según la legislación de Florida.

En la audiencia judicial, se determinó que McQueen fuera liberado bajo reconocimiento personal, lo que significa que no tuvo que pagar fianza para salir de la custodia. Sin embargo, a McClover se le impuso una fianza de 15.000 dólares.

Durante la audiencia, el abogado de McClover intentó solicitar una reducción de la fianza argumentando que el estudiante estaba a punto de graduarse y que su madre no podía costear el monto fijado. No obstante, el juez desestimó la solicitud con palabras contundentes:

El docente sufrió hinchazón en el rostro y dolor en la espalda tras ser golpeado repetidamente por los alumnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Él y otro individuo, sin ninguna provocación, se acercaron y comenzaron a golpear a un profesor en la cara. Es un peligro para la comunidad. 15.000 dólares de fianza. Que tenga un buen día”, declaró el magistrado.

El incidente ha desatado un debate sobre la seguridad en las escuelas y la necesidad de reforzar las políticas de disciplina en el estado. Daniel Foganholi Sr., miembro de la Junta de Educación de Florida, expresó su preocupación por el ataque y lo calificó como un “fracaso de respeto, disciplina y responsabilidad”.

“No hay razón para que un educador tema por su seguridad mientras realiza su trabajo”, dijo en un comunicado. Además, enfatizó la urgencia de implementar medidas más estrictas de disciplina y seguridad, así como de fomentar una cultura de respeto dentro de las instituciones educativas.

“Las escuelas deben ser lugares de aprendizaje, no campos de batalla. Si no tomamos medidas, estamos fallando no solo a nuestros docentes, sino también a nuestros estudiantes y a nuestro futuro. Basta ya”, añadió Foganholi.

Según los registros judiciales, tanto McClover como McQueen tienen prohibido regresar a Dillard High School y tampoco pueden acercarse a la víctima. Aún no está claro si enfrentarán sanciones adicionales dentro del sistema educativo estatal o si podrían ser expulsados de manera definitiva.