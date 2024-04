Estados Unidos reiteró su pedido de que haya “transparencia” en las actividades que se realizan en la base china en Neuquén

Kevin Sullivan, subsecretario de Estado para América del Sur, durante su rueda de prensa en la Embajada en Buenos Aires

El gobierno de Estados Unidos reiteró que espera que haya “transparencia” sobre las actividades que se realizan en la base de observación espacial china en la provincia de Neuquén. Lo hizo el subsecretario de estado adjunto para Sudamérica del Departamento de Estado, Kevin Sullivan, en una rueda de prensa antes de dejar Buenos Aires.

“La transparencia es importante para que los argentinos puedan saber las actividades que se llevan a cabo. Con China, la transparencia siempre ayuda a dar tranquilidad y quitar preocupaciones que pueden existir y entiendo que es algo que también quiere el gobierno del presidente Milei”, dijo Sullivan. Su comentario llegó pocos días después de que el embajador estadounidense, Marc Stanely, dijera que le sorprendía “que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén, en secreto, haciendo quién sabe qué” y que el gobierno argentino pusiera en revisión todos los contratos, acuerdos y documentos públicos y secretos relacionados con la estación espacial china instalada en Bajada del Agrio bajo una autorización que por 50 años le concedió el gobierno de Cristina Kirchner.

Sullivan es el último de un ramillete de funcionarios de alto nivel que la Casa Blanca envió a Argentina desde la asunción de Javier Milei como respuesta a la nueva alianza geopolítica que propuso el gobierno argentino con Washington. En pocos meses pasaron por aquí el secretario de Estado, Anthony Blinken, la general jefa del comando Sur Laura Richardson y también está por estas horas la subsecretaria de Comercio Internacional, Marisa Lago, aunque aun no tiene fecha un posible encuentro entre Joe Biden y Milei, enfriado por las preferencias que el presidente argentino ha demostrado por Donald Trump en la carrera presidencial.

Esta es la transcripción completa de la rueda de prensa que brindó Sullivan:

Para mí es un gran placer estar de nuevo en Argentina, un país que vengo visitando, incluso viviendo en Argentina durante ya 30 años. Y para mí es un gran placer ver el buen momento en que nos encontramos en la relación bilateral. Como muchos otros visitas que hemos tenido desde Washington, estamos explorando y profundizando con el nuevo gobierno del presidente Milei. Cómo podemos mejorar la relación y la cooperación. También ha sido un placer conversar con el embajador Stanley nuestro excelente representante aquí y su equipo sobre el trabajo que venimos haciendo en mi cargo actual. Veo nuestra relación con todos los países de América del Sur. Vengo con esa perspectiva regional y hemos podido compartir con autoridades del gobierno. Hemos tratado temas de la relación bilateral, también temas de la región y del mundo, y la verdad es que nos encontramos con perspectivas compartidas en muchas cosas y valores comunes. Todo el trabajo que venimos haciendo a través de estas visitas en los últimos meses, en realidad también es una continuación con las buenas relaciones que hemos tenido con gobiernos previos en Argentina. También tenemos entre nuestras dos sociedades lazos muy fuertes y profundos y queremos seguir trabajando sobre eso. En esta visita, como digo, hemos podido compartir con autoridades en Cancillería, en Presidencia y en el Ministerio de Economía, también con sectores de la sociedad civil, hablando con líderes sindicales, con representantes del sector privado y también algunos, algunas ONGs. Nosotros, como ustedes saben, vemos con buenos ojos los esfuerzos del gobierno del presidente Milei para dar respuestas a los desafíos más difíciles en la economía argentina, tratando de bajar la inflación, poner la trayectoria del presupuesto en un Estado más sostenible. También hemos podido convalidar el el valor del diálogo como herramienta en una democracia, diálogo con todos los sectores y también la importancia de mantener un enfoque en proteger a los más vulnerables. Mientras que uno trate de hacer un ajuste que en este caso es necesario. Así que de todas esas conversaciones he percibido un deseo de seguir cooperando y colaborando con Estados Unidos.

-Tanto el Fondo Monetario como algunos otros funcionarios que han venido, incluso el embajador Stanley, han establecido ciertos reparos acerca de que el ajuste que se está haciendo debería tomar en cuenta a los más vulnerables. ¿Qué impresión se lleva? ¿Es un ajuste que tiene sensibilidad social? ¿Es un ajuste que tiene una mirada social?

-Yo he escuchado que el Gobierno del presidente Milei sí comparte esa preocupación por mantener la red de protección social. Sé que también han estado en el Gobierno hablando sobre esos temas con el Fondo y yo creo que es es un proceso que sigue en curso. Creo que el Gobierno todavía sigue desarrollando nuevas medidas, promocionando proyectos de ley en el Congreso. Creo que es algo que todavía está desarrollándose y por eso es un buen momento para intercambiar ideas obre el valor y la importancia de mantener esa protección social

-La semana próxima vence el plazo del alivio de sanciones que había hecho Estados Unidos sobre Venezuela en el marco de su camino a las elecciones. Se habían aliviado sanciones sobre petróleo y gas que se iban a revisar de acuerdo a cómo actuase el régimen de Maduro en ese camino. En virtud de que se ha proscrito a las candidatas opositoras en Venezuela, ¿Estados Unidos ya tiene decidido volver a reinstalar esas sanciones que regían sobre Venezuela para que no pueda exportar petróleo y gas?

-El tema de Venezuela sigue siendo muy importante para nosotros. Tenemos una gran preocupación para que los venezolanos puedan elegir su propio futuro o elegir su propio gobierno en elecciones competitivas. Este año, para nosotros los acuerdos de Barbados entre el gobierno, entre las autoridades de Maduro y líderes de la oposición de la Plataforma Unitaria, sigue representando el mejor camino para tener elecciones más competitivas en Venezuela. Y tal como mencionó, nosotros en apoyo a esos acuerdos, habíamos anunciado algunos cambios en nuestro mecanismo de sanciones y nuestra decisión sobre extender o dejar expirarlas. Esa suspensión de las sanciones iba a depender de la implementación adecuada de los compromisos que asumió Maduro frente a Barbados. Hemos visto que, lamentablemente, en muchos elementos importantes esa implementación no ha sido adecuada. María Corina Machado, que fue seleccionado por votantes de la oposición en unas primarias el año pasado, no estaba permitida a registrarse o participar en la elección hasta ahora y tampoco la oposición pudo registrar un candidato substituto como ellos se proponían, Corina Yoris. Sí la oposición logró registrar candidatos y tengo entendido que piensan participar en esas elecciones, que es importante, pero en la implementación hubo cosas que faltaban claramente y eso vamos a tener que tomar en cuenta a la hora de revisar nuestra política de sanciones. No estamos en condiciones hoy de hacer ningún anuncio en ese sentido y seguimos acompañando al proceso electoral y al deseo de la oposición de participar.

-¿Lo que ha sucedido con la embajada de México en Ecuador los preocupa?

- Si los hechos en Ecuador, alrededor de la de los incidentes con la Embajada de México, fueron de gran preocupación para nosotros, el. Nuestro asesor sobre la seguridad nacional, Jake Sullivan, dijo ayer que condenamos la violación de la Convención de Viena con respecto a las acciones de las autoridades de Ecuador en la Embajada de México. Y también instamos al Gobierno de Ecuador de trabajar con el gobierno de México para superar esta esta disputa entre los dos gobiernos con los que tenemos excelentes relaciones y queremos que haya una solución entre entre ellos. Pero queremos dejar muy en claro que nosotros consideramos esencial la protección de sedes diplomáticas alrededor del mundo según las la Convención de Viena.

-Ha tenido una agenda de 24 horas súper intensa y ¿está viendo que hay un proceso sustentable que está llevando adelante Milei? Y la segunda pregunta sería acerca de las sospechas que hay sobre las actividades en la base China en Neuquén, en Bajada del Agrio, ¿el gobierno de los Estados Unidos tiene información de que hay militares chinos operando en la República Argentina?

-Claro. Bueno, como digo, vengo a Argentina desde hace muchos años, Trato de ver la situación actual en el contexto más amplio de una serie de crisis que ha sufrido Argentina tras estos años y pero también con el gran potencial que tiene Argentina, que nosotros vemos y queremos promocionar el lo que yo siento de la serie de conversaciones que he tenido tanto con líderes del gobierno como líderes del de la sociedad civil, es que existe un consenso bastante amplio sobre la necesidad de cambio de de por fin enfrentar los desafíos económicos que han existido por demasiado tiempo, tal vez sin tomar las decisiones difíciles que hay que tomar para realmente cambiar la tendencia. Y eso realmente después de mucho debate en otros momentos, creo que es es un activo muy importante y también he sentido el deseo de dialogar, de llegar a consensos sobre cómo dar las mejores respuestas a estos desafíos y con esa esa oportunidad. Yo soy optimista de que puedan haber consensos y que la agenda que está liderando el presidente Milei en ese sentido para lograr una mayor estabilidad económica y mayor crecimiento que puede beneficiar a todos, es factible y eso queremos nosotros a través de nuestra cooperación, apoyar y fomentar. También vemos muchas posibilidades de cooperar y de inversión de Estados Unidos. Seguimos siendo un una fuente de mucha inversión. Podemos ser aún más para para ayudar a Argentina llegar a su potencial y lograr crear empleo, crear riqueza con todo el potencial que tiene. Con respecto a la segunda pregunta y las instalaciones chinas acá, el embajador Stanley ya ha hablado sobre ese tema. Lo único que yo agregaría es que la transparencia es importante, la transparencia para que los argentinos puedan saber con con detalle lo que las actividades que se están llevando a cabo aquí con China en estas instalaciones. La transparencia siempre ayuda a dar tranquilidad y quitar preocupaciones que pueden existir y entiendo que es algo que también quiere el Gobierno del presidente Milei.

-¿Hay conversaciones para que se concrete un encuentro entre el presidente Javier Milei y el presidente Joe Biden y puede llegar a suceder en la cumbre del G7 en Italia o en Washington antes de las elecciones de noviembre? Y la segunda pregunta es que no queda claro exactamente qué tipo de inversiones o qué tipo de participación va a tener Estados Unidos en la base integrada de Tierra del Fuego. ¿Qué tipo de participación real quiere Estados Unidos ahí? ¿Militar, civil, Inversiones?

-Primero, sobre el una eventual reunión entre los dos líderes de nuestros países, creo que primero hay que señalar que el deseo de ambos gobiernos al más alto nivel de tener una relación muy cercana y una cooperación muy, muy profunda en muchos temas es algo súper positivo, que es algo que que vemos con con mucho optimismo, hay mucho para hacer y en ese sentido yo creo que fue muy importante que en los primeros tres meses del gobierno del presidente Milei llegó el secretario de Estado Blinken aquí a visitar. No fue casualidad, no fue accidente, fue una decisión de nuestra parte que reflejó la potencial que vemos en esta relación y el nivel de trabajo que queremos hacer para maximizar esa potencial. Y creo que tuvo una visita excelente. También tenemos planes para diálogos en distintos temas, desde asuntos de derechos humanos, asuntos laborales, seguridad energética y otras cosas en en el resto de este año y seguramente más allá. Y esas son todas oportunidades para seguir profundizando nuestra cooperación y me imagino que en algún momento se daría la oportunidad para los presidentes reunirse. Todavía no tenemos fecha ni aproximada para un encuentro así, pero sería eventualmente consistente con el grado de cooperación que estamos desarrollando día a día. No hay fecha, no hay fecha. En cuanto a la segunda pregunta, sobre Tierra del Fuego y Ushuaia, yo sé que hace unos días tuvieron encuentros muy interesantes ahí entre autoridades argentinas, incluyendo el presidente Milei y nuestra General Richardson del Comando Sur. Lo que los temas que estamos trabajando en Ushuaia son potenciar la investigación científica en la Antártida y en esa zona, que es muy importante en muchos sentidos. También asegurarnos que la logística disponible en esa zona es adecuada, sobre todo dado el volumen del turismo que estamos viendo en Ushuaia y Tierra del Fuego. Tengo entendido que por año actualmente están llegando más de 100.000 personas a una zona que no tiene mucha infraestructura y y que tiene condiciones extremas a veces y uno quiere tener la logística y capacidad para dar respuesta a cualquier situación que pueda surgir en esa zona y también ver intercambiar ideas sobre la libre navegación comercial en. En esos estrechos que son importantes para la navegación comercial en el mundo.

-¿Existen posibilidades de que la administración demócrata retome ese hilo que había dejado Hillary Clinton en la última vez que habló el Departamento de Estado sobre Malvinas? ¿Están evaluando el impacto que puede tener la relación sobre Malvinas, la posibilidad de que Estados Unidos participe de una base integrada en Ushuaia?

-Lo primero que hay que resaltar es que no hay ningún cambio en nuestra política hacia las islas. Seguimos teniendo una postura neutral frente a la disputa entre dos amigos Argentina y el Reino Unido y nada de la visita de la general Richardson cambia eso. Y también, como digo, pensar en las actividades que estamos desarrollando en en la zona de Tierra del Fuego. Es importante pensar en en esos enfoques que mencioné. La investigación científica sobre la Antártida, que es algo que nos interesa a todos por el tema de cambio climático y conservación y otros aspectos. El turismo creciente y también la capacidad para dar respuesta a cualquier situación que pueda surgir. Nada más que eso. En realidad no, no hay que hacer demasiadas especulaciones sobre otros temas.

-Usted mencionó el buen momento que pasa la relación bilateral y habló de, eh, de que hay una continuidad y que hubo buena relación con otros gobiernos. Sin embargo, al mismo tiempo, Estados Unidos ha tenido ciertas rispideces con otros dirigentes de la región como Lula o Petro. ¿Quería preguntarle si de si Estados Unidos siente que tiene en este momento en Milei a uno de sus principales aliados en la región?

-La verdad es que sí. Tenemos una muy buena relación con el gobierno del presidente Milei. Ayer hablamos con la canciller y su equipo sobre un amplio rango de temas tanto económicos como políticos, asuntos regionales, desafíos que que vemos también. Seguí la conversación hoy con otra dirección de Cancillería y para nosotros es es algo muy positivo que el presidente Milei fije esa orientación para su gobierno, que hablar con Estados Unidos y tratar de cooperar en todo lo posible. Y vamos a tratar de que de tener una relación muy, muy profunda a raíz de ese compromiso que él tiene. Yo diría que también tenemos una muy buena relación con el gobierno del presidente Lula en Brasil, por más que tenga otro signo político y y por más que tengamos algunas diferencias sobre algunos temas globales. Pero por ejemplo, con el presidente Lula, con el presidente Lula y el presidente Biden, hay una gran coincidencia sobre la necesidad de dar respuesta al cambio climático y de hacer una transformación energética para potenciar energías renovables y conservar y luchar contra el cambio climático en de todas las formas y también para avanzar los derechos laborales en nuestros dos países y en el mundo. Así que. Y también tenemos un intercambio comercial enorme con con Brasil, así que también es una excelente relación. Y con el gobierno del presidente Petro en Colombia otra vez si tenemos algunas discrepancias sobre asuntos globales a veces, pero también tenemos una excelente relación comercial y una cooperación muy profunda sobre un tema que para nosotros es fundamental, que es la migración irregular, en que Colombia, por su situación geográfica juega un rol muy relevante y tenemos un excelente nivel de cooperación también. El presidente Petro tiene un compromiso muy fuerte con proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. El gobierno del presidente Biden en general hace menos diferencias en cuanto a la ideología y se enfoca mucho más en la democracia. Y estamos hablando en estos tres casos de democracias muy sanas muy robustas y también tenemos en todos los tres casos muchos temas muchas conciencias en que sobre las cuales podemos trabajar.

-En un contexto de negociaciones fuertes por el tema de la Ley de bases y el contenido de la ley, quería saber de qué hablaron con el Ministro del Interio y si se prevé algún tipo extra de financiamiento o de acuerdo comercial que pueda proveer también que la Argentina exporte valor agregado a Estados Unidos

-Sí. Tuvimos una excelente reunión con el Ministro del Interior y su equipo. Nos interesa saber cómo. Cómo andan los esfuerzos para buscar consensos alrededor de la agenda de reforma aquí. Así que conversamos un poco sobre los esfuerzos del Gobierno para para dialogar con distintos sectores y y buscar esos consensos que a nosotros nos parece muy bien. Y también hablamos un poco sobre cooperación en en otras áreas. El Como todos los países de del mundo, estamos enfrentando desafíos más grandes gracias al cambio climático, por ejemplo con incendios forestales y el. El Ministerio tiene responsabilidad para asegurar un nivel adecuado y preparación para enfrentar eventuales incendios. Nosotros tenemos una gran experiencia en Estados Unidos. Lamentablemente hemos tenido que desplegar operaciones muy grandes de ese tipo en los últimos tiempos. Es un buen ejemplo del tipo de asunto en que podemos intercambiar experiencias y tal vez lograr alguna cooperación material eventual también.