Para el renacer del News Cafe de Miami Beach, Henry Hané revitalizó la carta sin afectar su esencia

"Ha vuelto el ícono": el cartel de News Cafe, en Ocean Drive y 8th St, South Beach, lo dice todo.

News Cafe ha regresado a su ubicación original justo a tiempo para la ajetreada temporada de vacaciones de primavera en Miami. El restaurante, que abrió sus puertas por primera vez el 2 de diciembre de 1988, ha sido durante mucho tiempo un favorito entre los lugareños y visitantes por igual. En aquel entonces era uno de los pocos establecimientos para cenar en el distrito Art Deco y fue una pieza clave en el renacimiento de South Beach, convirtiéndose rápidamente en un lugar querido por su ambiente informal de bistró, mesas en las aceras y puesto de periódicos.

Uno de los artífices del renacer de News Cafe es el chef Henry Hané, quien creó el menú para la rentrée luego del cierre durante la pandemia de covid-19. La oportunidad le vino de la mano de Jamil Dib, dueño y fundador del grupo especializado Vida y Estilo, quien se asoció con Goldman Properties como operador. “El News Café era esencial en South Beach,” comentó Dib. “Tenemos el honor de recuperar el restaurante y, por ende, la responsabilidad de su legado”.

Al entrar llama a la atención una cronología del lugar hecha de fotos en una de sus paredes. Allí están Tony Goldman y Gianni Versace, como también otras luminarias que han visitado el icónico restaurante a lo largo de los años.

En su infancia, Henry Hané iba con su padre todos los viernes al News Cafe: hoy ha vuelto para ser su chef.

Para honrar esa historia y continuarla, Dib eligió, entre muchos chefs locales, a Hané, quien conocía bien el lugar. “Recuerdo que todos los viernes iba con mi padre a News Cafe, siendo un niño de 10 o 12 años”, dijo en conversación con Infobae. Por eso cree que, además de la ubicación y el tránsito de Ocean Drive, el restaurante ha tenido un enorme éxito: en el fin de semana de su apertura asistieron más de 1.500 comensales. “Creo es un restaurante que tiene mucho significado para mucha gente de mi generación, y de generaciones anteriores”.

La historia de News Cafe, evidentemente, debía marcar el menú, pensó. Una de las primeras cosas que hizo fue sentarse con los anteriores dueños para preguntarles qué platos debían permanecer en la carta. Y de todo hizo para revolucionar las ofertas sin perder la esencia del lugar.

El chef se concentró en adaptar la carta a los turistas jóvenes sin perder la esencia del News Cafe original.

Una de las cosas que distinguía el emblemático restaurante era la extensión de su carta. “Hoy en día no es común encontrar menús tan grandes”, observó Hané. Por eso trabajó para crear uno que fuera amplio pero a la vez eficiente en cuanto a costos y entrenamiento. “Ahí, en verdad, la pegamos. Pudimos tener este menú grande para el cliente, pero que no tenga demasiado trabajo detrás de las puertas”.

También Miami juega un papel fundamental en la selección de platos de News Café. Ejemplo de esto es que el restaurante utiliza casi únicamente pan cubano. También lo es el Gianni Burger, una hamburguesa con cebolla caramelizada, crema de cebolla con hongo y salsa de carne con vino tinto, que honra al diseñador italiano Versace, quien vivía cerca del restaurante y era uno de sus clientes habituales. “Es una hamburguesa muy sofisticada”, la calificó Hané. “En mi cabeza, si Gianni hubiera creado una hamburguesa, sería esta”.

“En mi cabeza, si Gianni hubiera creado una hamburguesa, sería esta”, dijo Henry Hané sobre la creación que recuerda a Versace, habitué del News Cafe.

La carta no sólo es grande sino que adapta el concepto del original para una clientela distinta. “La gente que pasa por Ocean Drive no es la misma que hace 20 o 30 años, cuando prácticamente solo los locales llenaban el restaurante. Hoy hay mucho turismo”, observó. Especialmente de “gente joven que quiere comer rápido y no tan caro”. Platos sencillos, como el sándwich de pollo, la sección de papas fritas con diferentes toppings y el menú de ensaladas son perfectos para ese público.

En la voz del chef se puede distinguir su inquietud creativa: se filtra un entusiasmo que transporta a la cocina, donde no solo crea, diseña y enseña, sino que se desempeña frente a las hornillas. “Me considero afortunado de que, a mis 41 años he podido darme el gusto de poder hacer un poco de todo”, comenta.

A su sobria elegancia, el recuperado News Cafe suma una cronología histórica hecha de fotos.

Hané es miamense por adopción, como la mayoría de los habitantes de la ciudad: “Parezco gringo, con el pelo rubio y los ojos claros, pero soy 100% latino”, subraya. “Nací en Perú, de madre peruana y padre colombiano”. Llegó a Miami de chico y allí cursó el bachillerato, estudió artes culinarias y, a pesar de haber viajado el mundo, o precisamente porque lo viajó, comprendió la importancia de la cultura y la identidad de su comunidad.

Sumarse al proyecto del grupo Vida y Estilo para recuperar el News Café de su infancia, el que fundó Mark Soyka en en los ochenta y fue un punto de referencia durante 30 años, le resultó una oportunidad perfecta.

La carta de News Cafe incluye platos "para la gente joven que quiere comer rápido y no tan caro”, dijo Henry Hané.

Estos son alguno de los platos de Henry Hané para la nueva etapa del antiguo News Café:

Frituras de cobo: un aperitivo que sirven con una salsa remoulade de las Bahamas, que tiene cebolla encurtida, pepinillo, jo, mayonesa y ketchup.

Cuban Club: un sándwich cubano pero hecho como un club sándwich.

Gianni Burger: una hamburguesa de alta gama hecha en honor de Gianni Versace.

Chicken Waldorf: una ensalada de pollo con pasas, uvas, manzana y queso de cabra.

Ñoqui con pesto: todo hecho en casa, servido con queso parmesano rallado y champiñones tostados.

En el fin de semana de la apertura de News Cafe más de 1.500 comensales degustaron su oferta culinaria.

SEGUIR LEYENDO: