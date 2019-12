¿Por qué tanta dedicación? El propio Henry Cavill reveló qué es lo que le llamó la atención de Geralt de Rivia, el protagonista de la historia: “ Creo que es la dicotomía que representa: El caballero blanco por dentro y el exterior de piedra que lo lleva a ser lo que es necesario. No es un héroe simple. No es un héroe que siempre va a hacer lo que es correcto . Geralt siempre hace algo que, aunque sea lo correcto, suele tener terribles efectos. Mucha gente muere en el proceso y él sale bien parado. Pero todos murieron, incluso la persona que estaba tratando de salvar. Eso es lo que encuentro interesante y la manera en la que lidia con eso. Incluso cuando inmediatamente no transmite un buen mensaje, sabes que en el fondo lo está intentando. Eso es lo que me gusta de él”.