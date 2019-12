En primera instancia, el actor de Man of Steel probó usar su acento normal, pero pronto se dio cuenta de que estaba fuera de lugar. “Cuando escuché el increíble trabajo de Doug Cockle en Witcher 3, que escuché una y otra vez porque jugué mucho a los juegos, me di cuenta de que podía usar algo como eso y crear la coraza exterior de Geralt. Y no lo iba a hacer estadounidense como Cockle lo hace en los juegos. Así que mezclé mi acento natural con ese tono grave de usa Doug”, comentó Henry Cavill.