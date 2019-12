Halo: The Master Chief Collection abrió sus puertas con Halo: Reach, la remake del último, y porqué no, el mejor juego desarrollado por Bungie Studios. En la previa a su lanzamiento el título generó ciertas expectativas, ya que había pasado solamente por Xbox 360, siendo exclusivo de la consola. Su llegada a PC especulaba éxito, ya que una gran comunidad podrían disfrutarlo en la plataforma, sobre todo en Steam. Pese a que el juego cumple lo esperado, no deja de ser una remasterización que deja de lado estándares de la actualidad. El videojuego sirve como prólogo de toda la franquicia. La colección de remasterizaciones desarrolladas por 343 Industries, Halo: The Master Chief Colecction, ya liberó Halo: Reach, el cual ya se encuentra disponible para Xbox One y PC, a través de Steam.