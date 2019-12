Gears of War 5 fue uno de los títulos exclusivos más exitosos del año. El juego desarrollado por la compañía canadiense The Coalition, tuvo grandes ventas y buenas críticas por parte del público. En este contexto cierra el año una de las franquicias más fuertes de Xbox, que con este título consiguió sobrepasar en números a Gears of War 4. Es así como la apuesta por parte del estudio al juego sigue, algo que se puede confirmar con el nuevo pase de temporada, que llega con tres nuevos modos de juego que le dan el nombre Free for All a la flamante temporada. El primero se trata de un modo de 14 jugadores dónde el primero que alcance 30 muertes será el ganador. Cabe destacar que en este modo los personajes no tendrán habilidades, por lo que el jugador deberá marcar las diferencias con la utilización de armas. A su vez, para este modo se añadieron tres nuevos mapas: Pit, que presenta una excavación minera, Core, que ocurre dentro de una máquina y Nethercutt, un complejo laberinto.