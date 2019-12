Uno de los elementos que se perdió entre la primera entrega y la segunda de Mario Maker es la capacidad de convertirse en distintos personajes a través de hongos especiales y el uso de Amiibos, las simpáticas figuras de acción de Nintendo. La incorporación de la Master Sword de The Legend of Zelda permitirá a los jugadores convertirse en Link, el protagonista de la franquicia. Esto no sólo cambiará el aspecto de Mario, sino que le dará nuevas habilidades para superar los niveles .