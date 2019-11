Sin dudas, la franquicia se encuentra en uno de sus apogeos gracias al momento de Devil May Cry 5, entrega que cumplió y, por qué no, superó todas las expectativas de Capcom. Este quinto título de la saga está nominado para los The Game Awards 2019, en las categorías de mejor juego de acción y mejor banda sonora. En la primer categoría tendrá una dura contienda, ya que competirá con títulos muy fuertes como Gears 5, Call of Duty: Modern Warefe y Metro Exodus. Más allá de que el videojuego gane un premio o no, la desarrolladora japonesa aprovechó el impulso y repercusión alrededor de este para el lanzamiento del remake de Resident Evil 2 y para una expansión de Monster Hunter World: Iceborne.