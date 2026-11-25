Begur, en Girona.

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La riqueza arquitectónica, la oferta cultural, la belleza de los paisajes naturales o el buen tiempo. Son algunas de las principales cuestiones que nos hacen fijarnos en uno y otro lugar a la hora de elegir el destino perfecto para una escapada. Especialmente cuando nos encontramos en temporada baja, ocasiones como puentes o fines de semana largos que aprovechamos para escapar de la rutina y conocer nuevos rincones.

Para otros muchos viajeros, es la oferta gastronómica la que prima a la hora de escoger el lugar al que viajar. Para aquellos que busquen un rincón de España que rellene todas las casillas, Begur se convierte en la respuesta. Este pequeño pueblo de Girona, en pleno corazón de la Costa Brava, esconde una armonía perfecta de playa y montaña, de belleza natural y edificios con historia, y también de una excelente propuesta de gastronomía y buenos vinos.

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Al llegar a Begur, lo primero que recibe al visitante es la silueta del castillo medieval que corona el municipio. Desde sus restos, la vista panorámica abarca toda la comarca y se extiende hasta las Islas Medas, visibles en el horizonte sobre el Mediterráneo. Este monumento declarado bien cultural de interés nacional (BCIN) solo conserva sus cimientos, pero su belleza y su encanto siguen impasibles al paso del tiempo. El castillo data del siglo XI y fue construido por Arnust de Begur, un señor feudal que decidió ubicarlo en la parte más alta de una de las colinas de la localidad.

Si bajamos de las alturas encontramos un precioso núcleo histórico, formado por calles empedradas y construcciones que evocan otras épocas. Destacan las Casas de Indianos, mansiones levantadas por aquellos que emigraron a América y regresaron con nuevas fortunas entre los siglos XIX y XX.

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Playa Sa Tuna en Begur (Girona) (Getty Images)

En Begur no faltan, cómo no, las actividades al aire libre. La localidad forma parte de la red de municipios que integran el Camino de Ronda, una ruta costera que permite descubrir calas y paisajes protegidos en cualquier momento del año. El otoño, el invierno y la primavera nos permiten conocer las playas de Begur desde otro punto de vista, evitando el turismo masivo que suele llenar estas pequeñas calas rocosas y de agua transparente.

Sa Tuna, rodeada de antiguas casas de pescadores, es una de las más emblemáticas, aunque no la única. Quienes pasen por Begur no pueden saltarse una visita a Aiguablava, una playa que destaca por su arena clara, sus aguas de tono turquesa y su paisaje que recuerda a destinos tropicales.

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Pescados frescos, vinos de DO y restaurantes premiados

Más allá de sus encantos naturales y arquitectónicos, Begur destaca por una rica propuesta gastronómica centrada en excelentes productos locales. Los pescados frescos, capturados el mismo día, ocupan un lugar principal en la cocina de la zona, con restaurantes que los cocinan y sirven a la brasa. Entre otras recetas tradicionales figuran delicias como el arroz negro y los suquets de pescado.

Receta de arroz negro (Adobe Stock)

Platos que triunfan en las cartas de los restaurantes locales y que suelen acompañarse con vinos de la Denominación de Origen Empordà. Y es que la región del Empordà es una de las zonas vitivinícolas más especiales de Cataluña, con un clima muy templado de inviernos suaves y veranos calurosos pero templados que resulta ideal para el buen crecimiento vegetativo de la vid, produciendo vinos de alta calidad.

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De estas excelentes materias primas beben los restaurantes de la zona, algunos de ellos incluso premiados por las grandes guías gastronómicas. Un ejemplo de ello es Cap Sa Sal, un proyecto premiado por la Guía Repsol que los propios inspectores definen como el “lugar ideal para disfrutar de un arroz marinero con vistas espectaculares a la Costa Brava, bajo la sombra de los pinos centenarios de su jardín”.

Su cocina de temporada, mediterránea y con protagonismo de la brasa, se vale de pescados y mariscos como rodaballo, salmón, calamares, zamburiñas, navajas, mejillones... Las bravas y el tataki de atún son dos joyas imperdibles de su carta, aunque, si hay una especialidad de la casa, esos son los arroces, como el negro estilo ‘pescadors’ o el caldoso de bogavante.

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A este clásico se suman propuestas de alta cocina premiadas por la Guía Michelin, como AlKostat del Mar, el proyecto gastronómico dentro del Finca Victoria Hotel & Spa. El espacio, de ambiente rústico-mediterráneo, gira en torno a un bucólico patio abierto y rodeado de porches, perfecto para disfrutar de la propuesta de cocina tradicional catalana de su laureado chef Jordi Vilà. Brillan los arroces del senyoret (del Empordà, de Girona o el que llaman “del barco”) y platos a la brasa que nos remiten tanto al mar como a la montaña que rodean este mágico enclave costero.

Restaurante Toc al Mar, en la Playa de Aiguablava, en Begur (Instagram / @tocalmar)

Las recomendaciones de Michelin continúan con Toc al Mar, un restaurante a pie de playa que se encuentra en la cala de Aiguablava, una de las más bellas de este entorno. En origen fue una sencilla barraca de pescadores, ubicada prácticamente sobre la arena y con el aspecto de un chiringuito tradicional.

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Pero dentro de este aparente chiringuito se esconde una excelente carta compuesta de los platos marineros típicos de la cocina catalana, arroces para dos y pescados salvajes al peso procedentes de las barcas de los pescadores de la zona, que suelen ser preparados a la brasa con leña de encina. Doradas, lubinas, pargos, sargos, corvinas, escorpóras, dentones, auténticas langostas rojas del Cabo de Begur, gambas de Palamós recién pescadas, mejillones, almejas, navajas, pulpo de roca, cocochas de merluza...